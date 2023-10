[株式会社 Brave group]

2023年12月16日に開催予定のライブ情報やチケット・グッズ情報を公開!現地チケットも販売スタート



株式会社RIOT MUSIC(本社:東京都港区、代表取締役:武田洸樹、株式会社Brave group100%子会社)は、自社が運営するバーチャルミュージックレーベル「Meteopolis」に所属するアーティスト『凪原涼菜』の誕生日を記念して、凪原涼菜バースデーライブ2023〈 Hiderain 〉を2023年12月16日(土)に東京・新橋、ジールシアター東京にて開催いたします。

今回、バースデーライブには3種類のチケットが展開され、「特製アクリルオルゴール(虹色の魔法)」や「直筆サイン入り 記録証 凪原涼菜/Hiderain メタルバージョン・ボックス入り」、「複製サイン入りA4アクリルボード」の3点がチケット特典として付属する「Hiderain」チケットや、「複製サイン入りA4アクリルボード」が付属する「ADVANCE」チケット、ライブ本編のみに参加・視聴可能な「BASIC」チケットが準備されています。



チケット販売先:ZAIKO

https://riotmusic-live.zaiko.io/item/359360







凪原涼菜バースデーライブ2023〈 Hiderain 〉では、これまでのライブではフォーカスされてこなかった凪原涼菜の表情をより身近に感じてもらえるよう、現地にお越しいただける皆様への特典をご用意しております。

その他、凪原涼菜バースデーライブ2023の続報やグッズなどの詳細はMeteopolis公式Twitterでも随時発信していきますので、是非フォローしてお待ちください。



Meteopolis 公式X(Twitter):https://twitter.com/Meteopolis_proj



■凪原涼菜バースデーライブ2023開催概要

【正式タイトル】SUZUNA NAGIHARA BIRTHDAY LIVE 2023〈 Hiderain 〉

【日程】2023年12月16日(土)

【会場】ジールシアター東京(東京・新橋)

【出演】凪原涼菜

【チケット販売サイト】https://riotmusic-live.zaiko.io/item/359360



▼バースデーライブチケット付属グッズ概要

<発売日時> 2023年9月25日(月) 18:00~

<グッズ情報(Hiderainチケット)>

・特製アクリルオルゴール/虹色の魔法



・直筆サイン入り 記録証 凪原涼菜/Hiderain メタルバージョン・ボックス入り



・複製サイン入りA4アクリルボード



・直筆サイン入り???(会場限定)※当日会場にて発表

・共通入場特典:記録証(会場限定)



■凪原涼菜バースデーライブ2023 開催概要

【正式タイトル】SUZUNA NAGIHARA BIRTHDAY LIVE 2023〈 Hiderain 〉

【日程】2023年12月16日(土)

【場所】ZEAL THEATER TOKYO:https://zeal-theater.com

【出演】凪原涼菜



■凪原涼菜プロフィール



「Meteopolis」に所属するアーティスト。

よく伸びる高音域が特徴的な、鋭い感性の憑依型シンガー。

歌声の中に力強さと繊細さを併せ持ち、感情を込めた歌声が心を揺り動かす。

歌で感動を与え人々の救いになりたいという想いから歌手を志すようになる。

・公式X(Twitter) https://twitter.com/suzuna_n_RIOT

・YouTube https://www.youtube.com/channel/UClqZm49qdCGaV96s2ZN9--Q





■RIOT MUSICとは



RIOT OF EMOTIONS -人生を変える感情の創出-

RIOT MUSICは「感情を突き動かす歌」を産み出す音楽事務所です。

アーティストのエモーショナルな歌で魂を揺さぶり、未知の感情を呼び起こしたい。



感情が変われば行動が変わり、行動が変われば人生が変わる。

そんな「人生を変える感情の創出」を理念に掲げています。



世代や国境を超え、すべての人の味方になれる歌を届け、芽生えた感情で世界が少しでも良くなって欲しい。「RIOT OF EMOTIONS」にはそんな想いが込められています。



また事務所名にある「RIOT」は「暴動」という意味で使われることが多いですが、他に「奔放」「多種多彩」「非常に面白い」という意味もあります。「多種多彩」な「非常に面白い」感情を「奔放」する心の壁を壊す革新的な「暴動」の様な歌を奏でていきます。



<関連リンク>

Official Site:https://riot-music.com/

公式X(Twitter):https://twitter.com/RIOTMUSIC_info



■会社概要

株式会社RIOT MUSIC

・会社名:株式会社RIOT MUSIC

・設立:2022年7月1日

・資本金:10,000,000円(資本準備金含む)

・代表者名:代表取締役 武田洸樹

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:IP事業



株式会社Brave group

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:2,197,917,025円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:メタバース領域における

1.IP事業

2.Platform事業

3.Incubation事業

・公式サイト:https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト:https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア:https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X(Twitter):https://twitter.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧:https://bravegroup.co.jp/group-companies/



