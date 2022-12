[OVER20&Company.]

SDGs×次世代人的資本への投資はany



「20代から、 世界を変える」を掲げる株式会社OVER20&Company. (本社:東京都港区、 代表取締役社長:石堂里佳・糸井達哉、 以下「当社」)が運営する民間協働・次世代グローバルリーダー創出プロジェクトanyでは、受講生の紹介ページを開設しました。





any「参加学生の紹介」ページでは、受講生のプロフィール写真のほか、所属大学・学年・any参加目的を公開しています。参加エリア・学年・ジェンダー・国籍を超えて多様な人材が集まっています。



■anyとは

社外面談サービスで企業導入実績豊富な株式会社OVER20&Company.がプレ社会人向けに提供する「パーソナル・ビジョンや自分軸の言語化をサポートする教育プログラム」。受講者は約1か月にわたるオンラインプログラムの中で、世界各国から参加するプレ社会人とディスカッションし、またプロメンターとのマンツーマンセッションを通じ、ブレない軸を言語化する。次世代人的資本への投資に賛同した企業・組織・個人がanyに参画。



■ これまでの参加学生(海外大学のみ抜粋)

関西大学 / 慶應義塾大学 / 上智大学 / 東京大学 / 一橋大学 / 日本大学 / Cambridge University / University Of The People/University of Sussex/University of Washington/King’s College London/Temple University/Universidad de Córdoba/Minnesota State University, Mankato/上海財経大学など



■ any学生紹介ページ

https://www.project-any.com/students



