株式会社トランジットジェネラルオフィス(代表取締役社長:中村貞裕)のフラッグシップレストラン〈THE UPPER〉は、表情が異なる“2階層”にエリアを拡張。開放的なテラス席を備え、上質でありながらも軽快でカジュアルな10階、天井まで伸びる圧巻のバックバーからお迎えするラグジュアリーな9階は記念日や会食に最適。皆様のご利用シーンに合わせてお楽しみいただけます。

そして新たに「Tボーンステーキ」「骨付きショートリブ」を含む豪快な炭火焼きグリルプレートをメニューイン。肉汁が溢れるグリルプレートを〈THE UPPER〉ならではのブラッスリースタイルで提供いたします。時期や産地により変わる食感や風味を丁寧に吟味し、肉本来の旨味を最大限に引き出すためにチャコールで調理。常温に戻してから強火で一気に焼いた後、数分寝かせ味わいを凝縮させました。さらにソムリエがお食事に合わせたドリンクのご提案も。上質な“マリアージュ”に思わずお酒が進みます。



〈THE UPPER〉は、ミシュラン2つ星を獲得しているパートナー、大阪「La Cime(ラ シーム)」高田裕介シェフが東京で選んだ“ブラッスリースタイル”。日本人好みにアレンジを加えることなく、本場フランスの情緒を感じるクラシックな料理をお届け。

国際色豊かな丸の内から、世界水準のホスピタリティで愉悦のひと時へ誘います。





※左から Tボーンステーキ 1000g/¥18,000-、骨付きショートリブ 1000g/¥13,000-

肉本来の旨味を最大限に引き出すために焼き方を工夫したチャコールで調理。常温に戻して味を落ち着かせ、強火で一気に焼いた後、数分寝かせ味わいを凝縮しました。熱々なお皿に乗せた、豪快かつ旨味をダイレクトに感じられる肉プレートです。



THE UPPER シェフ







徳島 亨/THE UPPER シェフ

辻調理師専門学校卒業後、ホテル日航東京(現ヒルトン東京お台場)のモダン・フレンチレストラン 「テラス オン・ザ・ベイ」、 都内のビストロを経て「トランジットジェネラルオフィス」に入社。

数店舗の立ち上げに携わり、トランジットジェネラルオフィスコーポレートシェフに就任。

2020 年11 月「THE UPPER」のシェフに就任。

2021年には「ダイナースクラブ フランスレストランウィーク」のフォーカスシェフに選出され、イベントアンバサダーであるモデル・森星氏とコラボレーションメニューを発表。





高田 裕介/THE UPPER パートナーシェフ

1977年、奄美大島生まれ。1991年に辻調理専門学校を卒業後、2007年に渡仏し、修業を積んだのち、2010年に大阪にレストラン「ラシーム」を開業。

2012年にミシュランガイドで一つ星を獲得し、2016年からは6年連続で二つ星を獲得。

2020年には、ロンドンのウィリアムリードビジネス社が主催する「Asia’s 50 Best Restaurant 2020」 で10位、2021年8位、2022年は6位に選ばれ、2020年には、アジア圏内のシェフが選ぶ最高の料理人の称号である「シェフズ・チョイス賞」にも選出された。



THE UPPER 店舗概要





▼10階



▼9階



正式名所:THE UPPER (アッパー)

住所:東京都千代田区丸の内1丁目3-4 丸の内テラス 9・10階

電話番号:03-5962-9909

営業時間:月曜-金曜 11:00-15:30/17:30-23:00 土曜 11:00-23:00 日曜 11:00-22:00

定休日:不定休(丸の内テラスに準ずる)

サイト:https://the-upper.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/theuppertokyo/



