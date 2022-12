[株式会社Tenorshare]

UltData for Androidは新バージョンに更新しました。今回はAndroid音楽を復元する機能を最適化しました。





今回は、Androidから消えたダウンロード音楽を復元するソフトをお勧めします。





Part1:スマホの曲が勝手に消える原因は?



原因1:誤操作・誤削除で音楽を削除されてしまった

原因2:ウイルス感染により、音楽が無くなった

原因3:OSクラッシュによって音楽が消去された





Part2:アンドロイドでダウンロードした曲が消えた場合の対処法-UltData for Android



Step1:UltData for Androidをダウンロードして、「削除したデータを復元」をクリックします。

Step2:下記の画面で「音声」を選択して、「開始」をクリックします。

Step3:復元したい音楽を選択し「復元」をクリックしてください。



Part3:Androidデータ復元 - UltData for Androidとは?



メリット:





データをプレビュー表示することで、復元する前に中身を確認することが出来ます。

データの検出後に、全てのデータを一括で復元するか、必要なデータだけを復元するかの選択をすることが出来ます。

データ復元処理につながる個人情報漏洩を防止する高度なセキュリティを保証します。





対応デバイス:

Samsung、Huawei、Xiaomi、Oppo、LG、Motorola、Sony、Oneplus、HTC、ZTE、Google など



Android OS:

Android 12/11/10/9/8/7 およびそれ以前





まとめ



ダウンロードした曲が消えてしまった場合でもご安心ください。 必ずソフトウェアUltData for Androidを試して復元してください



UltData for Androidできること



株式会社Tenorshareについて



