コーチは、9月24日(日)までの期間限定で "コーチ Wear Your Shine ポップアップ ストア@原宿" をMICO神宮前で開催中です。



コーチの今年のフォールシーズンのテーマ "Wear Your Shine" にインスパイアされた本ポップアップ ストアのオープニングを祝して、ブランドアンバサダーのKōki,、Dean Fujiokaをはじめ、北村匠海、仲里依紗、生見愛瑠、鈴鹿央士など豪華セレブリティが来場し、最新コレクションのラインナップを楽しみました。

















店内には、私達が既に持っている輝きは、自分らしさを表現することで、強く大きく輝きを放ち、まとうことができるという "Wear Your Shine" のテーマにふさわしいミラーメタリックや、プレイフルなモチーフのバッグ、ヘアカーフ素材など、最新作のバッグの数々やレディトゥウェア、小物が豊富に揃います。また、ポップアップ ストア内のダンススタジオでは、開催期間中の毎週土曜日に、様々な若手アーティストによるダンスパフォーマンスが実施され、お客様に新たな交流の場をもたらします。カフェスペースでは「LATTE ART MANIA」の実力派のバリスタが、それぞれの個性を表現したラテアートを披露したり、ネオンスカルプチャーなどのフォトスポットも満載。コーチのホームタウンであるニューヨークの世界観を彷彿とさせる特別な空間で、写真やムービー撮影を楽しんで、是非SNSで自分らしい輝きを表現してみてください。更に、オリジナルステッカーをはじめ、一定の金額以上ご購入いただいたお客様がトライできるラッキーキャッチャーなど、様々な体験をお楽しみいただけます。





是非、"コーチ Wear Your Shine ポップアップ ストア@原宿" にご来場のうえ、自分らしさを更に輝かせるお気に入りを見つけてください。





"コーチ Wear Your Shine ポップアップ ストア@原宿" の詳細は下記のリンクよりご覧いただけます。

https://japan.coach.com/feature/wear-your-shine.html





イベント概要

名称:コーチ Wear Your Shine ポップアップ ストア@原宿

開催期間:2023年8月31日(木)~ 9月24日(日)

営業時間:11:00 ~ 20:00 ※都合により変更となる場合がございます。

住所:東京都渋谷区神宮前4-25-12 MICO神宮前1-A

※ギフトは数に限りがございます。詳細はストアスタッフにお問い合わせください。





Coach Japan Instagram 公式アカウントはこちら。 日本の皆様にコーチのクラフトマンシップやブランドの世界観についてより理解を深めていただけるコンテンツを充実させていきます。是非フォローしてください。

@coach_japan; #CoachJapan





コーチについて

コーチは、1941年にニューヨークで創立したグローバルファッションブランドです。クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ヴィヴァースのビジョンと、私たちのホームタウンであるニューヨークの、誰をも受け入れる姿勢(インクルーシブ)、そして勇気ある精神にインスパイアされ、誰もが自分らしくいられるように、永く愛される美しいものづくりを行います。

コーチは、タペストリー・インクの所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルTPRで上場しています。



