[株式会社キープ・ウィルダイニング]

コワーキングスペース・インキュベーションオフィスAGORAとたましん地域/未来共創センター me:rise立川は、2023年5月20日(土)よりビジネスコンテスト『LEVEL UP STAGE 2023』チャレンジャーを募集。約5カ月間にわたり、70名以上の審査を終え、ついにファイナリスト12名が決定いたしました。2023年12月12日(火)、12月19日(火)両日17:00より最終審査会をYouTubeにて生配信します。ぜひご覧ください。









「LEVEL UP STAGE 2023」とは







ビジネス環境は日々変化し、新たなトレンドや技術の出現により創造的なビジネスアイデアが求められています。この変化に挑む起業家たちに向けてビジネスコンテスト「LEVEL UP STAGE 2023」を開催しています。今年度はBUSO AGORA(町田)、AGORA hon-Atsugi(本厚木)、AGORA KGU KANNAI(関内)、me:rise 立川と4つのコワーキング、インキュベーションオフィス合同で応募を募りより多くの起業家が参加できる機会を提供しています。



ビジネスコンテストの主旨は、「事業の立ち上げと成長の加速」です。70名以上応募からから選ばれたファイナリスト12名はどのようなビジネスプランを披露してくれるのでしょうか。最終審査会は2023年12月12日(火)に6名の審査をBUSO AGORA(町田)にて、12月19日(火)に残り6名の審査をme:rise立川(立川)にて開催。

両日17:00よりYouTubeでも配信されますので是非ご覧ください。



〈詳細〉https://www.agora-office.com/post/20231013





「LEVEL UP STAGE 2023」最終選考会プレゼンター紹介:AGORAブロック









■登壇者(左上写真から右回り順にご紹介、敬称略)



・小関 昇平(おぜき しょうへい)

地域リハビリ事業の立ち上げ 教育サポート 「POST ONE(ポスト ワン)」



・川西 真理子(かわにし まりこ)

学びながら実務体験ができる!ママのためのオンラインIT学習ラボ「MOMIT(マミット)」



・鈴木 めぐみ(すずき めぐみ)

介護者に光をあてたファッションショー



・原田空宙(はらだ そら)

衣服の大量循環



・星野 達郎(ほしの たつろう)

この世から不登校を無くす!小中学生向け

オンラインスクール「NIJINアカデミー」





「LEVEL UP STAGE 2023」最終選考会プレゼンター紹介:me:riseブロック









■登壇者(左上写真から右回り順に紹介、敬称略)



岸本 祐樹(きしもと ゆうき)

地方の広大な空き地を利用した、「やりたい」を「できる」に変える秘密基地。

子どもたちの夢の実現に向けた物語の一ページ目がここから始まる。



小濱 尚子(こはま なおこ)

~幼稚園を地域のまんなかに~

入園児減少が続く幼稚園を舞台に、子育て親子向けイベントをコーディネート



竹下 昌宏(たけした まさひろ)

“いただきます”を体験するホームビジット「民食」



マヌー島岡(まぬーしまおか)

「お笑いを通じた社会課題の解決」



保坂 英之(ほさか ひでゆき)

教育の進化をリード!通信制高校の校務改革プロジェクト



宮澤 留以(みやざわ るい)

1センサで全身のモーションを解析するAI

”sci-move” を活用したランナー向けサービス





「LEVEL UP STAGE 2023」最終審査会







■概要

・日時:

【 AGORAブロック 】 2023年12月12日(火)17:00-19:00

【me:rise立川ブロック】 2023年12月19日(火)17:00-19:00



・観覧方法:

1.オフライン会場:

【 AGORAブロック 】コワーキングスペース&シェアオフィスBUSO AGORA

申込フォーム:https://forms.gle/YAcoTDKzPVKZRg6K6



【me:rise立川ブロック】コワーキングスペース&シェアオフィスme:rise立川

申込フォーム:https://forms.gle/w5qMkC6Ve4V8z6Eh6



2.オンライン:

AGORA YouTubeにて生配信

https://youtube.com/@busoagora4341?si=Z4IXqzvOPI3GfzEY





■当日のプログラム

・各ブロック、ファイナリスト6名によるプレゼンテーション

・審査員によるビジネスアイデアへのフィードバック

・受賞者発表





■受賞者の決定方法

審査員による審査で、受賞者(GOLD、SILVER、BRONZE)決定。





■受賞者への支援内容

GOLD

賞金10万円

4拠点すべてで利用可能「AGORA /me:rise 立川 年間フリーパス」

インキュベーションマネージャーコンサルティング権(1年間有効)



SILVER

4拠点すべてで利用可能「AGORA/me:rise 立川 6ヶ月間フリーパス」

インキュベーションマネージャーコンサルティング権(6ヶ月間有効)



BRONZE

4拠点すべてで利用可能「AGORA/me:rise 立川 3ヵ月間フリーパス」

インキュベーションマネージャーコンサルティング権(3ヶ月間有効)





各拠点概要







・BUSO AGORA(町田駅徒歩3分)

カフェのようなオシャレで広々とした空間が特徴的。コミュニティー充実、ビジネスマッチングも多数。

通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。

HP:https://www.incubation-office-agora.com/



・AGORA Hon-atsugi(本厚木駅直結)

1名個室、1名ブースが特徴的。駅直結の本厚木ミロード1.の6階にあり、アクセス抜群。

1人集中したい方、テレワークやサクッとWeb会議におすすめ。

HP:https://www.agora-office.com/



・たましん地域/未来共創センター me:rise 立川(立川駅北口徒歩5分)

2023年2月1日OPEN。多摩信用金庫旧本店を、新たな地域の交流拠点として、コワーキングスペース・シェアオフィスにリノベーション。地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置等サポート充実。

HP:https://www.merise-tamashin.net/



・AGORA KGU KANNAI (関内駅徒歩3分)

2023年3月7日OPEN。関東学院大学の中にある一面ガラス張りの開放的な空間。学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。

HP:https://www.agora-kgu.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/15-15:46)