10月2日(月)~15日(日)までの期間限定



”量よりも質"という観念を軸にサステナブルな栽培法を取り入れ、ワイン&スピリッツ業界に革新をもたらすレミー コアントロージャパン株式会社(東京都港区/ゼネラルマネージャー ザビエ・タロ)が展開するコニャック・フィーヌ・シャンパーニュ レミーマルタンは、レミーマルタンを使った限定カクテルが体験できる『REMY MARTIN POP UP BAR(以下、POP UP BAR)』を2023年10月2日(火)から15日(日)まで渋谷ストリーム「カクウチ・ベースPOP UP SHIBUYA」にて展開します。 冷涼な風が心地よい季節に上質なコニャックの飲み比べやホットカクテルを含めた、ここでしか味わえない限定ラインナップをお楽しみいただくことができます。









1724年にフランス・コニャック地方にて創業されて以来、およそ300年間、セラーマスターたちが紡ぎ続ける精緻なブレンドが創り出す、その力強さとエレガントさの絶妙なバランスが高い評価を受けるコニャック・フィーヌ・シャンパーニュ『レミーマルタン』。大手コニャックメゾンの中で唯一、ワイングローワー(葡萄栽培農家兼ワイン醸造家)をルーツとし、その誇りを胸に、いまこの時もフィーヌ・シャンパーニュ・コニャックのみに特化したコニャックづくりを続けています。



今回、提供するレミーマルタンの限定メニューは、REMY MARTINレミーマルタン XO、レミーマルタン1738アコード・ロワイヤルおよびレミーマルタン テルセの3種類の飲み比べをはじめ、秋の夜長にぴったりのシルキーなテクスチャーが心地よいレミーマルタン1738アコード・ロワイヤルをベースにしたリッチなコーヒーのホットカクテル「パリジャンコーヒー」など計7種類。さらにレミーマルタンを多角的に楽しんでいただくため、2杯目以降カクテルをご注文いただいた方にはレミーマルタンVSOP 50mlボトルを1本プレゼントいたします。こだわり抜かれた唯一無二のバランスが描きだす、コニャック・フィーヌ・シャンパーニュ レミーマルタンの魅力が大人の五感を呼び覚ます感覚を、ぜひお楽しみください。



【開催概要】

・名称 :REMY MARTIN POP UP BAR(レミーマルタン ポップ アップ バー)

・期間 :2023年10月2日(月)~15日(日)

・場所 :渋谷ストリーム1階 カクウチ・ベース POP UP SHIBUYA店内

・営業時間:【平日】12:00-23:00 (FOOD L.O. 22:00, DRINK L.O. 22:30)

【土曜日】14:00-23:00 (FOOD L.O. 22:00, DRINK L.O. 22:30)

【日祝】14:00-22:00 (FOOD L.O. 21:00, DRINK L.O. 21:30)

・一般からの問い合わせ先:RCJ_PR@remy-cointreau.com

・予約:不要

・ブランド公式HP: https://www.remymartin.com/ja-jp/



【メニュー概要】





