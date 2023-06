[株式会社ファミリア]

2023年7月4日(火)10:00~ ファミリアオンラインショップにて順次販売







株式会社ファミリア(所在地:神戸市中央区、代表取締役社長 岡崎忠彦)は、創業当初からファミリアの顔として長年愛されている「ファミリアチェック」の新色を使った新たなラインナップを2023年7月4 日(火)よりファミリアオンラインショップにて順次販売いたします。さらに、同日より、米国のヘッドウェア&アパレルブランド「NEW ERA(R)(ニューエラ)」との初となるコラボレーションアイテムも販売いたします。

「日本の子どもが着て、より輝く生地を自分たちで作りたい」という創業者の想いから、1950年後半に誕生した「ファミリアチェック」。今回は、老若男女問わず、誰もが日常的に取り入れやすいモノトーンのチェック「ファミリアチェック(XS)」を新たに開発。スタイリストMASAHディレクションのもと、この新しいデザインを取り入れたデイリーウェアのスタイリングを展開いたします。

さらに、familiarのロゴを刺繍したNEW ERA(R)〈9TWENTY(TM)〉のコラボレーションアイテムも制作。親子でリンクコーデを楽しめるサイズ展開で、ベージュ・ブラック・ネイビーのベーシックな3色をご用意。シンプルなデザインで、普段使いにおすすめです。この機会にぜひ、ファミリアの新たなラインナップをお楽しみください。



NEWファミリアチェック





ファミリアの定番チェックにモノトーンカラーの新色「ファミリアチェック(XS)」が登場。老若男女問わず、普段のスタイリングに取り入れやすい色合いのチェックです。







ファミリアチェックについて

ファミリアチェックについてファミリアの顔として長年愛され続けている「ファミリアチェック」。「日本の子どもが着て、より輝く生地を自分たちで作りたい」という創業者の想いから、1950年代後半に独自の素材開発を行ったのが始まりです。チェック柄が誕生した順番にXA、XB、XC…とアルファベットで名前を付けており、赤系チェック(XF)や青系チェック(XB)がファミリアの定番として多くの方々に愛されています。



ラインナップ





モノトーンカラーの新しいファミリアチェックを取り入れた、男女問わず楽しめるウェアやグッズが新登場。NEW ERA(R)×familiarコラボアイテムのキャップ、ウェアとリンクしたデザインのバッグもあわせてお楽しみください。





衣料





ボタンダウンシャツやTシャツ、パンツなどデイリーに活躍するスタンダードなアイテムがラインナップ。

■Tシャツ 9,350円(税込)~

■シャツ 19,800円(税込)~

■ベスト(リバーシブル) 29,700円(税込)~

■パーカー(長袖) 20,900円(税込)~

■ショートパンツ 11,550円(税込)~

■ロングパンツ 22,000円(税込)~

NEW ERA(R)×familiar コラボレーションアイテム



NEW ERA(R)〈9TWENTY(TM)〉のファミリア別注デザイン。フロント部分に施された「familiar」の刺繍やアジャスター部分のファミリアチェックが、コラボレーションならではのポイントです。親子でリンクコーデを楽しめるサイズ展開で、ベージュ・ブラック・ネイビーのベーシックな3色をご用意しています。シンプルなデザインで、普段使いにおすすめです。

■キャップ 7,700~8,800円(税込)



バッグ



新作チェック「ファミリアチェック(XS)」をベースに用いたバッグ。アートの男の子が着ているお洋服のデザインがリンクしているのがポイントです。ぜひお揃いでお楽しみください。

■バッグ 19,800円(税込)







NEW ERA(R)(ニューエラ)



1920年創設、100年以上の歴史を持つ米国のヘッドウェア&アパレルブランド「ニューエラ」。メジャーリーグ・ベースボール唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、2012年よりNFL、2017年よりNBAのオフィシャルキャップサプライヤーに。数多くのブランド、アーティストとのコラボレーションや、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッションやカルチャーの領域でも高い支持をうけている。



スタイリストMASAH

数多くのブランドからアーティストのスタイリングまで手掛けているスタイリストMASAH氏が、今回の企画のスタイリングとディレクションを担当。詳細URL(https://familiar.co.jp/blogs/item/newcheck_newera)より、企画に対する想いや、商品開発の裏側についてご覧いただけます。



プロフィール



1977年生まれ。2003年にスタイリスト三田真一氏より独立。EXILE、三代目JSB、東方神起、秦基博など数多くのミュージシャンや広告、ファッション誌、またSOPH.のカタログなど多岐に渡るスタイリングを手掛ける。2016年には藤原ヒロシ氏による「the POOL aoyama」でファミリーウェアー企画「IN THE HOUSE」をディレクション。終了後には伊勢丹で店舗展開をスタート。現在は主に商品のプロデュースや企画のディレクションを行なっている。



株式会社ファミリア 【子どもの可能性をクリエイトする】





わたしたちは、すべての子どもたちがもっている可能性という未来を、一緒にクリエイトしていきます。

うまれて最初に触れる「もの」「こと」、最初に目にするもの、身に付けるもの。そのすべてに、本物とやさしさを。ファミリアは、世界で最も愛されるベビー・子ども関連企業になるために、子どもたちの可能性に触れる「本物」を発信していきます。

■会社概要

会社名 :株式会社ファミリア

代表者 :代表取締役社長 岡崎忠彦

所在地 :兵庫県神戸市中央区磯上通4-3-10

