フランスを本社とする酒類メーカー「ペルノ・リカール」の日本法人、ペルノ・リカール・ジャパン株式会社(本社:東京都文京区 代表取締役社長:トレイシー クワン)は、バーの世界を通じてより良い持続可能な社会を目指すプログラム「Bar World of Tomorrow(バー ワールド オブ トゥモロー)」を本格始動しました。この取り組みの一環として、7月より首都圏のバーを皮切りに、各店オリジナルのサステナブルカクテルを順次展開いただきます(※1)。

「Bar World of Tomorrow」は、ペルノ・リカール グループが酒類を取扱う企業の社会的責任活動の一環としてグローバルスケールで展開するプログラムです。バーテンディングにおけるサステナビリティの理解を深め、バー運営で活用できる実践的なヒントを共有し、バーから実現するサステナブルな社会を目指します。



日本では、5月11日(木)に東京、6月27日(火)に京都で「Bar World of Tomorrow」のワークショップを開催し、合計64名のバーテンダーの方々に参加いただきました。バーにおけるサステナビリティは、旬の食材の調達や余った氷の再利用、廃棄物の処理方法など、バーの中で実現できることだけでなく、バックバーにあるお酒のサステナブル・ストーリーを知ることで貢献できるサステナビリティもあります。ワークショップでは、 RETHINK (見直す) 、REDUCE (減らす) 、REUSE (繰り返し使用) 、RECYCLE (再生利用) 、RESPECT (敬意) の5Rを意識したレクチャーを行い、バーテンダーの方々に理解を深めていただきました。



東京のワークショップでサステナブルなカクテルの定義を学んだバーテンダー有志の方には、材料や作り方などサステナブルなオリジナルカクテルを開発いただきました。各店舗で、美味しくて地球にやさしいカクテルを順次ご提供いただく予定です。



ペルノ・リカール・ジャパンでは今後、日本での「Bar World of Tomorrow」の活動をさらに進め、サステナブルなバーのコミュニティを広げてまいります。そして、サステナビリティに対する理解を深めたバーテンダーによる、サステナブルカクテルの全国展開を目指してまいります。



(※1)材料調達の都合上、カクテルの提供が不定期の場合もございます。 詳細は店舗にお問い合わせください。



「Bar World of Tomorrow」とは?







ペルノ・リカールが2019年に策定したS&R(サステナビリティと企業の責任)のロードマップの「人材重視」のイニシアチブの一つとして、酒類業界の持続可能な文化とサステナブルなバーティンディングをテーマとして企画したバーテンダー様向けのプログラムです。サステナビリティに対する理解を深め、バーの運営に活用できる幅広い実践的なヒントを共有し、バーから実現するサステナブルな社会を目指します。



日本では、東京と京都でバーテンダーの方々を対象にワークショップを開催。ペルノ・リカールのBWOTトレーナーたちによる、サステナブルなバーを実現する実践的アイデアなどのプレゼンテーションや、サステナブルなカクテルのデモンストレーションを行いました。



・東京セッション:5月11日(木)開催 / 首都圏のバーテンダー39名が参加

・京都セッション:6月27日(火)開催 / 京都・大阪のバーテンダー25名が参加



東京セッションの様子





【ご参考: ワークショップで紹介したサステナブルカクテル】

ワークショップでは、シーバス・ブラザーズ社スコッチウィスキーアンバサダーのサイモン ダーヴェニーザが、 RETHINK、REDUCE、REUSE、RECYCLE、RESPECTの5Rを意識したサステナブルなカクテルを披露しました。



カクテル名「Kyoto 75」



<レシピ>

季の美 京都ドライジン30ml / 京柚5ml / シャンパンシロップ5ml / 炭酸水120ml / 穂紫蘇

<サステナブルポイント>

・京都蒸溜所で皮を使用したあとの柚子の実や種を使って作った京柚シロップを使用=REUSE

・飲み残して泡が消えたシャンパンを使って作るシロップ=REUSE

・ガーニッシュを日本の食材で代用=RETHINK



カクテル名「Jalisco Harvest」



<レシピ>

オルメカ アルトス プラタ 45ml / イタリカス5ml / スイカとトマトのコーディアル45ml /

クエン酸1tsp / オレンジビターズ2dashes / ドライトマトチップス

<サステナブルポイント>

・スイカとトマトのコーディアルは地元や近い都道府県で手に入る食材=RESPECT

・スイカとトマトは旬の食材=(廃棄を)REDUCE

・トマトとスイカのパルプを捨てずにガーニッシュに再利用=REUSE





首都圏のバーテンダーが開発したサステナブルカクテル





「Bar World of Tomorrow」の東京ワークショップでサステナブルなカクテルの定義について学んだ6人のバーテンダーが、材料や作り方など、趣向を凝らした美味しくて地球にやさしいカクテルを開発。7月から順次、それぞれのバーで提供予定です。各サステナブルカクテルの情報は、WEBサイトをご覧ください。

※材料調達の都合上、カクテルの提供が不定期の場合もございます。 詳細は店舗にお問い合わせください。

【「Bar World of Tomorrow」WEBサイト】

https://www.pernod-ricard-japan.com/bwot/



【サステナブルカクテルと開発者】 (敬称略・順不同)

カクテル名:Sustainable Apple Tree(サステナブル アップル ツリー)

バーテンダー:斎藤 麻美

店舗名:LATINX(神奈川県藤沢市)







カクテル名:美ジンレモンサワー

バーテンダー:上條 秀治

店舗名:Beer & Wine MOUTON (東京都新宿区)







カクテル名:Connecture(コネクチュール)

バーテンダー:遠藤 一真

店舗名:BAR LIVET (東京都新宿区)







カクテル名:且座喫茶(しゃざきっさ)

バーテンダー:弓木 達也

店舗名:新宿ウイスキーサロン (東京都新宿区)







カクテル名:Amistad stormy(アミスタッド ストーミー)

バーテンダー:齊藤 龍聖

店舗名:Bar Triad (東京都渋谷区)







カクテル名:Revive julep(リヴァイブ ジュレップ)

バーテンダー:堀本 明宏

店舗名:BAR TRAM (東京都渋谷区)







