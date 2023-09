[株式会社ギブリー]

~煩雑になりがちな候補者の選考情報を一元管理し、ジョブ型選考プロセスでのエンジニア・DX人材採用をスムーズに~



株式会社ギブリー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:井手高志、以下当社)が展開する国内No1(*2)のコーディングテストツール「Track Test(トラック・テスト)」は、株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役:土屋 芳明、以下マイナビ)が提供する採用管理システム「アクセスオンライン(ACCESS ON LINE)」(以下AOL)との連携を10月より開始することを決定いたしました。



業界最大手の採用管理システムAOLとIT人材・エンジニアの採用に特化した適性テストが実施できるTrack Testの連携により、企業のジョブ型選考やIT人材採用をスムーズに実現します。









*1 2024年卒版 大学生就職企業人気ランキング200位(文系総合・理系総合 各上位100位)における採用管理システムのシェア調査結果より/調査委託先:GMOリサーチ株式会社(2023年5月)

*2 株式会社ドゥ・ハウスが実施した「コーディングテストサービス」4サービスを対象にしたデスクリサーチ及びヒアリング調査において「導入社数累計No.1」「受験者数累計No.1」「問題数No.1」を獲得【調査実施:2023年1月11日(水)~1月23日(月)】





■採用管理システム「AOL」とのATS連携に至った背景







AIを代表する先端技術への積極投資や、DX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進すべく、非IT業界の大手ユーザー企業が内製化やIT人材採用強化を始めています。

それに伴い、ITの専門性が高い人材を採用しやすくする手段として、新卒採用においても「ジョブ型選考」を導入する企業が増加しています。



一方で、ジョブ型選考を実施するには、採用経路を増やしたり、募集職種ごとに異なる選考プロセスを設けたりなど、企業の候補者管理が煩雑になりやすいという課題を乗り越える必要があります。また、新たに採用を始めるユーザー企業の多くでは、従来よりエンジニアやDX人材の採用を行っていたIT企業と比較すると、見極め方法に関する知見が不足しています。それがジョブ型選考導入の障壁となっています。



当社が提供するコーディングテストツール「Track Test」は、IT・エンジニア領域の人材採用・評価に活用できる適性テストサービスです。過去10年間にわたって培ったIT人材の採用ノウハウを活用しながら、最適なエンジニア・DX人材採用の候補者体験設計(選考プロセス設計)が実現できます。



また、マイナビが提供するAOLは、DXを推進する大手ユーザー企業を中心に導入されている利用企業数 No.1 の採用管理システムです。IT人材に特化した適性テスト「Track Test」が、大手企業の採用オペレーションを熟知したAOLと連携することで、大手ユーザー企業のジョブ型選考をサポートします。





■採用管理システム「AOL」について



採用管理システム「アクセスオンライン(ACCESS ON LINE)」とは、採用に関わる全ての人が使いやすい、あらゆる採用フローに対応する採用管理システムです。

AOLでは採用フローに合わせたマイページの設計や、面接日程調整、蓄積されたデータに基づいた集計・分析ができます。

これにより採用の全工程のあらゆる情報を一元管理することが可能です。



採用管理システム「アクセスオンライン(ACCESS ON LINE)」:https://saponet.mynavi.jp/pickup/aol/





■採用管理システム「AOL」との連携概要







1. 煩雑になりがちな採用担当者のオペレーションコストを大幅削減





これまで、AOLとTrack Testを併用する際には、受験データ*3を都度ダウンロードし、採用管理ツールへインポートする作業が必要でした。これには人事担当者の多大な工数が伴っていました。また、選考時にソースコードを閲覧する現場エンジニアは、AOLとTrack Testの両方にログインし閲覧する必要がありました。

しかし、AOLとTrack Testが連携することで、Track Testのテスト結果などの候補者のスキル情報を一元管理できます。これにより、人事担当者や現場エンジニアの工数を大幅に削減できます。



さらに、AOLで候補者情報を管理する既存のオペレーションを変えることなく、IT人材の採用を始め、強化することが可能となります。



*3 受験データ:Track Testの受験者ステータス/スコア/提出ソースコード(履歴含む)/合否結果など



2. 候補者にストレスのない選考体験を提供





候補者は、受験する際、企業のエントリーページとは別にTrackTestにアクセスする必要がありました。



本連携により、候補者がスムーズに試験ページへ移行できるため、シームレスな受験が可能になります。これにより、候補者にとってさらに容易でストレスのない選考体験が実現します。





■事前申込・お問い合わせについて



本連携機能は25卒採用選考より提供いたします。

それに伴い、事前申込を受付開始いたします。



さらに、AOLとの連携について詳しく説明する機会も設けています。

ご希望の方は、お問い合わせフォームの自由記述欄に「AOL連携についての詳細説明希望」とご記入ください。

お問い合わせは以下のURLからお願いします。

https://tracks.run/contact/



※ご不明点などのお問い合わせについても、上記フォームより承っております。





-----------------------------------------------





■DX人材の採用・育成・評価のためのHRプラットフォーム「Track(トラック)」について



Trackは、プログラミングスキルの可視化を基盤とした、エンジニアの採用・育成・評価で必要とされる、各種プロダクト・サービスを網羅したHRプラットフォームです。

https://tracks.run/



〈「Track Test」(トラック・テスト) 〉





プログラミングスキルをテストし、データに基づいて採用を決定するためのエンジニア採用プラットフォームです。コーディングテストを通して候補者のスキルを正しく理解することが強い組織を作ります。

https://tracks.run/products/test/



〈Track Training(トラック・トレーニング)〉





企業のデジタル化に必要なスキルギャップを埋めるテクノロジー人材育成プラットフォームです。LMS(学習管理システム)を搭載したオンライン学習環境の活用で、ビジネスに必要なテクノロジースキルを構築する最も効果的な方法を提供します。

https://tracks.run/products/training/



〈Track Job(トラック・ジョブ)〉





ハイクラスな新卒エンジニアを採用できる、プログラミングチャレンジ求人サービスです。プログラミング課題つきの求人サービスで、学生の中でも開発経験を積んだ即戦力エンジニア人材の採用を支援します。

https://tracks.run/products/job/





■株式会社ギブリーについて



ギブリーは「すべての人が物心豊かな社会を実現する」をビジョンに掲げ、

HR Tech/Marketing DX/Operation DXの3事業を柱に、

「世界で必要とされる、本質価値を生むテクノロジー企業体」として、

“世界標準”のサービスを生み出し続け、日本の再生に寄与します。



〈会社概要〉

社 名 :株式会社ギブリー

所在地 :東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル8階

代表者 :井手 高志

設 立 :2009年4月28日

資本金 :10,000,000円

事業内容:

・HRテック事業(Track)

・マーケティングDX事業(DECA)

・オペレーションDX事業(PEP/法人GAI/行政GAI)

URL ︰https://givery.co.jp/



