株式会社はま寿司(代表取締役社長:遠藤 哲郎 本社:東京都港区)が展開する100円寿司チェーン「はま寿司」でお楽しみいただける「はまっこセット」のおもちゃに、6月20日(火)から、全国の店舗にてリラックマの『ネックストラップ』とつぶらな瞳の水族館の『つながるぷかぷか水族館』が登場します。









「はまっこセット」は、「はまっこドリンクセット 230円(税込253円)」、「はまっこポテトセット 280円(税込308円)」、「はまっこうどんセット 330円(税込363円)」、まぐろやえび、ハンバーグなどを盛り合わせた「はまっこ寿司セット380円(税込418円)」の全4種類のセットです。全てのセットに、アップル100%ジュースなど5種類から選べるドリンクと専用ガチャマシーンのコインが付いてきます。



リラックマ『ネックストラップ』は、3月に登場した新テーマ「にこにこ Happy for you」のデザインを用いた6種類の展開です。キャラクターの癒される表情やカラフルな色合いにご注目ください。2種類のシークレットデザインを含んでおり、何が出るかはお楽しみです!

また、つぶらな瞳の水族館が、『つながるぷかぷか水族館』としてはまっこセットに初登場します。付属の台にキャラクターを差し込むと、水にぷかぷか浮かぶおもちゃになります。たくさん集め、つなげて湯船に浮かべれば、まるでお風呂が水族館!シークレットデザイン2種を含む全12種の個性豊かなキャラクターを、ぜひお楽しみください。



※「はまっこセット」はどなたでもご注文いただけます。

※ガチャマシーンの景品は構造上、同じ商品が続けて出る場合があります。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

※数量限定のため販売状況により、おもちゃが変更になる場合があります。

※全580店舗で実施予定です。(6月19日時点)





■リラックマとは



~リラックマは今年で20周年!~

リラックマは、OLのカオルさんの家にいきなり住みついた着ぐるみのクマ。毎日だらだらゴロゴロしています。背中にチャックがありますが、中身は秘密です。

いたずら好きなやんちゃなクマの子・コリラックマと、働き者でキレイ好きなキイロイトリと暮らしています。はちみつの森に住むチャイロイコグマは、コリラックマのお友達です。

HP:https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.





■つぶらな瞳の水族館とは



つぶらな瞳の水族館には、心が丸くて紳士的なじんべえざめさん、リーダー気質で誰とでも仲良くなるいるかさん、みんなのことが大好きでハグをしたがるたこさん、個性豊かな仲間達がたくさんいます。他にも動物園やお弁当箱、お寿司屋さんなどいろんなところで「つぶら」の仲間達に出会えるかも。つぶらな瞳の仲間達が、仲良くのんびり暮らしているやさしいつぶらな瞳の世界をのぞいてみませんか?

HP:https://yell-world.jp/suizokukan/

(C)YELL



