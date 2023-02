[京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社]

リスペクト・ローカル、フードダイバーシティの視点から生まれたメニューを展開



京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人:櫻井 美和)は、10種類から選べるメインディッシュとビュッフェを組み合わせたハーフビュッフェスタイルの朝食「スカーラエ・ブレックファスト」を2023年3月3日(金)より、提供開始いたします。













今回のアップデートでは、提供スタイルの変更だけでなく、リスペクト・ローカル、フードダイバーシティの視点から生まれたメニューをご用意しています。10種類から選べるメインディッシュには、宇治の平飼い卵「やどりぎ」を使用した「フライドエッグ」「ボイルドエッグ」や、京都で作られた湯葉と「やどりぎ」を使用した「湯葉と野菜のエッグベネディクト」などをラインナップ。その他、ベジタリアン対応の「アボカドトースト」や、数量限定の「フルーツオープンサンドウィッチ」などの中から、おひとり様1皿お選びいただけます。



約3年ぶりの復活となるビュッフェには、ホットミールやサラダ、プラントベースのメニューのほか、「だし巻きサンド」をはじめとしたパン、フルーツ、コールミート、ヨーグルトなど、様々なライフスタイルに合わせてお選びいただける幅広いメニューを揃えました。



THE THOUSAND KYOTOは、人・社会・未来に心地よい感動体験をお届けしてまいります。



『スカーラエ・ブレックファスト』 概要



【内容】

選べるメインディッシュ(おひとり様1皿)+ ビュッフェ

【料金】

大人4,723円、子供(7歳~12歳)2,362円、幼児(4歳~6歳)1,243円 3歳以下 無料

【店舗名】

イタリア料理「SCALAE」 (THE THOUSAND KYOTO 2階)

【提供時間】

7:00~10:00(L.O.)

【お問い合わせ】

TEL 075-351-0700 (レストラン総合受付10:00~19:00)

【詳細】

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/breakfast.html



※「スカーラエ・ブレックファスト」開始に伴い、従来のセットメニュー「ザ・サウザンドブレックファスト」は2023年3月2日(木)を以って終了いたします。



『スカーラエ・ブレックファスト』 メニュー内容



<10種類から選べるメインディッシュ>

■エッグベネディクト(1.ハム&ほうれん草、2.スモークサーモン&アボカド、3.湯葉&野菜)(★)

■アボカドトースト ※ベジタリアン対応メニュー

■フルーツオープンサンドウィッチ (数量限定 ※お日にちにより限定数が変わります)

■オムレツ

■スクランブルエッグ

■フライドエッグ (★)

■ボイルドエッグ(★)

■フレンチトースト シャンティクリーム・ベリーソース・メープルシロップ添え

(★)京都・宇治産 WABISUKE宇治農場の平飼い卵「やどりぎ」を使用



<ハーフビュッフェ>

◇ホットミール ※プラントベースのメニューあり

◇サラダ

◇パン

◇フルーツ

◇シリアル、ドライフルーツ、チーズ、コ-ルミート、ヨーグルト

◇牛乳、豆乳、ジュース、コーヒー、紅茶、ハーブティー







※表示価格には、サービス料13%と消費税が含まれております。

※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合により変更になることがございます。

※営業時間等は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式HPをご確認ください。

※写真は全てイメージです



THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)



所在地 : 〒600-8216京都市下京区東塩小路町570番

アクセス : JR京都駅より東へ徒歩約2分

開業日 : 2019(平成31)年1月29日(火)

階 数 : 地下1F~地上9F(客室:3F~9F/ 222室)

H P : https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/

当ホテルの新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインについてはこちらをご覧ください。

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/news/information/clean-and-safety-stay.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/28-14:16)