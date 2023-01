[株式会社CRAZY BUMP]

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは2023年1月26日(木)より墓場の画廊中野店と墓場の画廊ONLINE STOREにて開催する【よろしくメカドックPOP UP STORE】の商品情報第1弾を公開します。







1月26日(木)~2月19日(日)「墓場の画廊」にて80年代にカーマニアを熱狂させた伝説的レース漫画『よろしくメカドック』のPOP UP STOREを開催。題して、「よろしくメカドック展 ~激走! キャノンボールトライアル@中野~ in 墓場の画廊 POP UP STORE」!

連載開始40周年を記念して、墓場の画廊でついにアクセルオン。

風見のセリカXXが! 那智のRX-7が! ナベさんのフェアレディZが! 名車たちの記憶が、中野ブロードウェイ・墓場の画廊に集結する。

会場内では次原隆二先生ご提供の貴重な当時の資料展示を中心に、撮影スポットやパネル、メッセージボードなど来場者限定の企画が目白押し。

オリジナルグッズも大量ピットイン。今回は商品告知の第1弾をリリースさせていただこう。

当時を知るオールドファンはもちろん、今、改めて憧れる次世代ファンも興奮のスペシャルイベント。「墓場の画廊」が「チューニングショップ・メカドック」になる!?︎

さあ行こうぜXX(ダブルエックス)……ニトロパワー・オン!!



■ハートに秘めたわくわくアクセルが全開必至! グッズをチェックしよう。





よろしくメカドック/ロゴ Tシャツ/4,400円(税込)

サイズ:S~XXL

着れば誰でもクルーの仲間入り! 「チューニングショップ・メカドック」公式ロゴTシャツをリリースだ。



よろしくメカドック/メカドックXX Tシャツ/4,400円(税込)

サイズ:S~XXL

「なにィ! こ、このXXTシャツ、ハンパじゃねえ!」キャノンボールトライアル編のメインマシン『トヨタ・セリカXX』を着こなそう。



よろしくメカドック/キャノンボールトライアル Tシャツ/4,400円(税込)

サイズ:S~XXL

伝説の公道レース『キャノンボール・トライアル』の会場物販に、こんな公式グッズが販売されていたら……そんな幻のTシャツが登場!



よろしくメカドック/チームメカドックジップアップパーカー/8,800円(税込)

サイズ:S~XXL

もはや“着るセリカXX”ともいうべきジップアップパーカー! 「メカドック」ロゴと「MD」ロゴ、そしてキャノンボール・トライアルで付けたカーナンバー「38」が光る。



よろしくメカドック/刺繍ロゴ メッシュキャップ/4,400円(税込)

サイズ:フリーサイズ

思わず後ろ向きに“野呂かぶり”したくなるメッシュキャップ! 普段着にはもちろん車両整備にもピッタリ!?



よろしくメカドック/チーム ワタナベ トートバック 缶バッジ付き/3,630円(税込)

サイズ:H400×W480mm

チューニング界の神様こと渡辺俊光、通称ナベさんがオーナーを務めるチューンショップ『レーシングワタナベ』のオフィシャルトートバッグは缶バッジ付き!



よろしくメカドック/ステンレスマグ/3,300円(税込)

サイズ:Φ75×H90mm

ステンレス製の無骨な味わいがあるロゴ入りマグカップ。ハンドル部分が折り畳めるので、折りたたんだ形でコンパクトに収納が可能!



よろしくメカドック/ロゴフェイスタオル/1,650円(税込)

サイズ:350×840mm

「メカドック」ロゴを全面プリントしたフェイスタオル。自宅に1枚、バッグに1枚、車内に1枚置きたい逸品だ。



よろしくメカドック/クリアファイル3枚セット/1,100円(税込)

サイズ:H310×W220mm

主人公・風見を中心に、仲間たちやライバルを描いたイラストをクリアファイルにて展開。躍動感あふれるなかに書類を収めたい。



よろしくメカドック/チャーム付きボールペン/880円(税込)

サイズ:Φ12×H138mm

「チューニングショップ・メカドック」の公式グッズとして、「こんなボールペンがあったら絶対欲しい!」を商品化。ペンをノックするたびに、「ニトロパワー・オン!」とつぶやこう。



第2弾の商品情報や激アツな特典情報も続々公開予定! 楽しみな気持ちが急発進しないように、心のサイドブレーキを引いてしばしお待ちあれ。



【よろしくメカドックPOPUP STORE】概要

期間 2023年1月26日(木) ~ 2月19日(日)

前期 2023年1月26日(木) ~ 2月8日(水)

後期 2023年2月9日(木) ~ 2月19日(日)

時間 平日12:00~20:00(土日祝11:00~20:00)

休館:2月15日(水)は中野ブロードウェイ全館休館

会場 墓場の画廊(中野店)/墓場の画廊ONLINE STORE

所在地 東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ3F

入場料 無料

主催 株式会社CRAZY BUMP



