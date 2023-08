[グラビティゲームアライズ株式会社]

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)はApp Store、Google Playにて事前登録実施中の、旋律を奏でるファンタジー系美少女RPG『奏でて女子校』(略称:なでじょ)にて、本作のライブ配信や動画投稿を検討しているVTuberに向けた「VTuber応援プロジェクト」を開始したことをお知らせいたします。













■ライブ配信や動画投稿を検討中のVTuberに向けた「VTuber応援プロジェクト」を開始!

『奏でて女子校』(略称:なでじょ)では、本作を動画投稿やライブ配信などでサポートいただける以下のようなVTuberを募集いたします。



・VTuberとして飛躍したい!

・ゲーム実況をしてみたい!

・歌を歌うのが好きだ!



サポートいただける方には、VTuber応援ガチャの収益の分配やイベントなどへのご参加などで活動を支援させていただきます。



以下の参加要項をご参照の上、皆様のご応募をお待ちしております。

【参加要項】

・コンテンツの特性上、女性または見た目やキャラクターが女性と認識されるVtuberであること

・ご自身のYoutubeアカウントがあり、登録者数1000人以上で収益化ができていること

・過去の投稿コンテンツにおいて、公序良俗に反したり他人を誹謗中傷する内容などが含まれていないこと

・個人の場合、本名でのご契約が可能で、ご本人の銀行口座を振り込み口座として指定できる方

・審査には一定のお時間を頂きます。また審査の結果、ご要望にお応えできない場合もございますので予めご了承頂きますようお願いいたします。



以下の応募フォームよりご応募をお願いいたします。

https://form.gravityga.jp/m/joepfoepjgo



■『奏でて女子校』とは











<あらすじ>

美しい音楽を奏でる四国大陸では、毎日心地よい旋律とともに平和な世界が続いていた。

しかし、ある日大陸の端から「楽閻」と呼ばれる魔物たちによる侵略が始まり、平穏な暮らしは一変する。

邪悪な魔物たちに唯一対抗できる力を持つのは、音楽を力に変える特殊な能力を持った少女「楽姫」 だけ。

彼女たちの力で世界を救うべく、大陸中の才能ある少女たちが「リゾルート学院」に集まったが、楽姫たちの能力を引き出すためには「指揮者」が欠かせない。

プレイヤーは彼女たちの指揮者として、ともに世界を救うために戦うことになる。

※ルビ:「楽閻(がくえん)」、「楽姫(がくひめ)」、「リゾルート学院(がくいん)」「指揮者(コンダクター)」



<世界観>









ヴィルランド大陸ではいくつかの国が存在している。

プレイヤーはステージをクリアすることで、 「楽姫」を強化できる素材などを獲得できる。

各ステージのボスを撃破すると次のマップが解放されていく。



<主要キャラクター>













エフィ

賢くてお茶目な性格をしていて、学院内でも人気が高い元気な少女。

普段は活発的でコンダクターのサポートもするが、実はコンダクターも知らない秘密があるようだ。















オデット

物静かで優しいお姫様。

あることで魔王に騙され、白鳥になってしまった。

長い苦しみの中で待ち続けるうちに生きる希望を捨てた悲しみを背負った少女。















アガーテ

恋人を殺した悪魔に恨みを抱く。

「魔弾」を手にして悪魔を滅ぼす道に就く。

身分を隠すために、男性の服を着たり、口ぶりも男性を真似たりする。





基本情報

タイトル:『奏でて女子校』(略称:なでじょ)

ジャンル:旋律を奏でるファンタジー系美少女RPG

対応OS: iOS / Android OS

配信開始日:2023年8月29日予定

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

公式サイト:https://nadejo.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/nadejo_official



ストアページ

「App Store」:https://apps.apple.com/jp/app/id6448079162

「Google Play」:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravityga.kanajo





グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/





