話題のバーチャルシンガー久遠たま、2ndカバーアルバム「LU…
［CHET Group］
「クリエイティビティ×テクノロジー」の力でIP開発を行う株式会社CHET Group（本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔 以下、CHET）は、久遠たま「LUX」、「VIOLET ROSE」の定額制音楽ストリーミングサービス（サブスク）配信を11月30日から開始いたします。
アルバムについて
2022年10月26日、全国のHMVやヴィレッジヴァンガードなど100以上の店舗で展開された今回の2タイトル。
10月29日と10月30日に2DAYSでのリリース記念ライブも開催しました。
「LUX リリース記念ライブ」では人気アニソンカバーを披露。
「VIOLET ROSE リリース記念ライブ」ではEP収録曲全曲と、未発表曲の「光」を披露。
心に深く沁みる言葉と唯一無二の歌声でファンの心を魅了し、話題を呼びました。
そして遂にサブスク配信をスタートいたします。
「LUX」はCD収録曲に配信限定曲のアニソンカバーを3曲追加。
「VIOLET ROSE」はリリースライブで初披露した「光」を追加。
11月30日から各音楽配信ストアでご視聴頂けます。
この機会に是非ご視聴ください。
ーーーーーーーーーーーー
The Virtural Singer Quon Tama! Subscribe to her second cover album "LUX" & first original EP "VIOLET ROSE" on November 30!
On October 26, 2022, these two titles were rolled out in more than 100 stores nationwide, including HMV and Village Vanguard.
A 2-DAYS release commemorative live concert was also held on October 29 and October 30.
Popular anime song covers were performed at “LUX” Release Commemorative Live.
In “VIOLET ROSE” Release Commemorative Live," all songs from the EP and an unreleased song, "Light" were performed.
The deeply heartfelt words and one-of-a-kind voice captivated the hearts of fans and created a buzz.
And finally, we are pleased to announce the start of our subscription distribution.
In addition to the songs on the CD, "LUX" includes three additional anime song covers that are available only for digital distribution.
“VIOLET ROSE” includes “Light”, which was performed for the first time at the release live.
You can listen to songs from November 30 at each music distribution store.
Please take this opportunity to listen to it.
久遠たまからのメッセージ
先月発売した「LUX」と「VIOLET ROSE」のサブスクが今月末に開始されます！
前回に引き続き、どちらも配信限定の曲がありますので、ぜひ配信サイトでお聴きください！
「LUX」の配信限定曲は、今をときめくアニソンや英語の歌詞の曲など、アルバムとはまた違った一面を見ることができます！
そして「VIOLET ROSE」ではリリース記念ライブで歌わせていただいた「光」が、配信限定で収録されています！
それぞれお好きなサブスクリプションにてお楽しみくださいね！
ーーーーーーーーーーーー
Subscriptions for LUX and VIOLET ROSE, which launched last month, will begin at the end of this month!
Continuing from the last time, both songs are available only for digital distribution, so please listen to them on each distribution site!
Limited songs exclusive for digital shows a different side of the “Lux” CD album, with songs from today's anime songs and songs with English lyrics!
And “VIOLET ROSE” includes the song “Light” which I sang at the release commemoration live for limited distribution.
I hope you enjoy each of them by subscription of your choice!
＜アルバム詳細＞
アーティスト：久遠たま
タイトル：VIOLET ROSE
品番：ZORD-033
価格(税込)：1,650円
久遠たま初のオリジナルソングを収録。
コンピレーションアルバム「V-TUNE ～ANISON～」でも共演したユプシロン、独特な世界観で人気急上昇中のtonari no Hanakoなど色とりどりの作家陣が楽曲を提供。
タイトル：LUX
品番：ZORD-034
価格(税込)：2,200円
前作「INITIUM」に続くアニソンカバーアルバム第2弾。
アニソン大人気曲を収録。
発売日：2022年10月26日（水）
レーベル：Zooo record / CHET Marketing
■アーティストプロフィール
久遠たま（QuonTama）
くお～ん！VSingerの久遠たまです。
「あなたの光になる歌を」
このコンセプトを元に、日々活動しています！
私の歌であなたの心に光を灯します。
かっこいい曲やしっとりとした曲など幅広く歌っているので、様々な私を感じ、そして楽しんでください❀.*・ﾟ
またアニソンカヴァー動画やアルバムもリリースしているので、ぜひ聴いてみてください！
▼YouTube
https://www.youtube.com/c/QuonTama/featured
▼Twitter
https://twitter.com/quon01tama?s=20&t=3Te4iP3RiPTj30uupSi_9g
＜Zooo recordについて＞
「Zooo record」は、CHETが運営するVTuberやVSingerなどの”Virtual Artist” 特化型の音楽レーベルです。
オリジナル楽曲やコンピレーションアルバムの制作だけでなくライブイベントの企画やCD販売、各種配信サービスでの音楽配信を中心にVTuberやVSingerによる幅広い音楽活動を発信していきます。
＜ランクイン情報＞
久遠たま「INITIUM」 https://linkco.re/tdYQbMn1
iTunes 日本 アニメトップアルバム14位にランクイン
iTunes 台湾 総合トップアルバム 4位にランクイン
iTunes 台湾 アニメトップアルバム 1位にランクイン
iTunes 香港 アニメトップアルバム 11位にランクイン
iTunes カナダ アニメトップソング 1位にランクイン
Apple Music マカオ アニメトップアルバム 1位にランクイン
久遠たま「VIOLET ROSE」 オリコンインディーズアルバムランキング18位
久遠たま「LUX」 オリコンインディーズアルバムランキング20位
＜会社概要＞
会社名：株式会社CHET Group
代表者：代表取締役 CEO 小池祐輔
所在地：東京都品川区上大崎3-14-35山手ビル2F
設立：2020年5月
URL：https://chet.com
事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援
■Recruit
VSingerの活動を支援するクリエイター & パートナーを募集しています。
・楽曲クリエイター
・イラストレーター
・映像クリエイター
応募はこちらから↓
https://line.me/R/ti/p/@858ulobv
■Wanted
ライバーとして活躍してみたいならQooo!!
Qooo!!ライバー募集中です。
未経験でも楽しんで続けられる充実したサポートを行っております。
応募・詳細はこちらから↓
https://qooo.chet.com/wanted/
＜本資料に関するお問合せ先＞
株式会社CHET Group 広報担当
MAIL：pr@chet.co.jp
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/12-11:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
特集
PR TIMES
ファーストフードにジャンクフード！異世界でも好きなものが食べたい☆『異世界メイドの三ツ星グルメ ～現代ごはん作ったら王宮で大バズリしました～』がマンガアプリPalcyにて連載開始！(11/12 14:46)
強靭なタイヤとパワーで楽しめる、オフロード電動自転車「Hustle-G」をガジェットストア「MODERN g」で販売開始(11/12 14:46)
【岡山大学】第21回「岡山リビングラボ」オープンイノベーションプログラム（O2IP）～中山間地域自治体の課題をDX等で解決する事業アイデア～〔12/5月,ハイブリッド開催〕(11/12 14:46)
【岡山大学】国連貿易開発会議（UNCTAD）短期プログラム若手女性研究者らが岡山大学に来学しました(11/12 14:46)
【新潟コンピュータ専門学校】メタバース×現実のLIVE配信「クールジャパンEXPO in NIIGATA」にVTuber「笑主しぃ」が出演(11/12 14:46)
中古パソコン「PCバル」TOSHIBA dynabookが24,000円の秋セールを11/12より開催(11/12 14:46)
【みんなお得】日本最大級オンライン習い事「カフェトーク」11月19日中に受講したオンラインレッスン代金の30％を最大3レッスン分お戻しするキャンペーンを実施(11/12 14:46)
【無料配信】英語で学ぶ世界の文化 - デンマークとスウェーデンのウェルネス～オンライン習い事のカフェトーク(11/12 14:46)
金なし、職なし、彼氏なしの29歳女性とイケメン・ドS専務との恋愛を描いたラブストーリー『ドS専務はハチ公がお嫌い』のノベル版が11/12（土）リリース。一挙40話分連載スタート！(11/12 14:46)
【セミナーレポート】10/21開催 第2回 物流会社のための管理職・マネージャ育成アカデミーを開催しました｜ 船井総研ロジ株式会社(11/12 14:46)
【内定者勉強会レポート 10/13】船井総研ロジ株式会社の内定者勉強会・座談会を開催(11/12 14:46)
【調査レポート】ゲーム機の掃除方法は？1位は「ウェットティッシュで拭く」でした！(11/12 14:46)
JSaaS（ジェイサース）提携パートナー向け新機能を追加(11/12 14:46)
「Time to Growth! Medical Tech2022」において、11月14日のセッションでファミワン代表の石川が登壇します(11/12 14:46)
KYOGOKU年末福袋が販売開始しました！気になるアイテムを半額で購入できるチャンス(11/12 14:46)
空き家投資の醍醐味「空き家・古家物件見学ツアーin阪和エリア」11月19日 （土）13:00 ～開催(11/12 14:46)
【2シーズン振りの福岡市民開催】ゾーンディフェンスを崩せず痛恨の敗戦(11/12 14:46)
AMAZON発売、「BMAX MaxBook Y11Plus 」コスパが高い 2in1ノートパソコン最高８０００円割引!!(11/12 14:46)
国内外200店舗以上展開するストレッチ専門店「Dr.stretch」が、シンガポール7店舗目となる「Dr.stretch Great World店」をオープン！(11/12 14:46)
DREAMBEER取り扱い銘柄数が65ブルワリー150銘柄を突破！(11/12 14:46)
QuizKnock制作の謎解きプログラム「浦賀謎解き街あるき」が11月12日（土）から開始！(11/12 14:46)
【12/3(土) 東京開催】純資産４億！沢孝史氏から学ぶ「賃貸経営を安定させる考え方とは」(11/12 14:46)
【調査レポート】40～50代女性のやってはいけないと思う髪型は？1位は「パサパサ髪」でした！(11/12 14:46)
石川ふるさとCM大賞 もう中学生がMCに就任で3年ぶりに審査会開催(11/12 14:46)
地域の製造業が一丸となって若手人材をはぐくむ「『こうば』と『学生』の架け橋サロン」を初開催！！(11/12 14:46)
中国の「いま」をリアルタイムでお届け。中国のトレンドやライフスタイルに特化したメディア「SheChina」の運営を開始！(11/12 14:46)
日本初！唐揚特化型フランチャイズ募集サイト公開日決定のお知らせ(11/12 14:40)
今江大地（関西ジャニーズJr.）主演、林一敬（ジャニーズJr.）共演！舞台『新選組始末記』開幕！！(11/12 14:16)
【岡山大学】岡山大学漕艇部「第66回中国学生ボート選手権大会」で2艇が優勝、1艇が準優勝しました！(11/12 14:16)
【岡山大学】岡山大学国際同窓会会長らが来学しました(11/12 14:16)
コラム・連載