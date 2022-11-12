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話題のバーチャルシンガー久遠たま、2ndカバーアルバム「LUX」＆初オリジナルEP「VIOLET ROSE」を11月30日からサブスク配信を開始

［CHET Group］

「クリエイティビティ×テクノロジー」の力でIP開発を行う株式会社CHET Group（本社:東京都品川区　代表取締役CEO:小池祐輔　以下、CHET）は、久遠たま「LUX」、「VIOLET ROSE」の定額制音楽ストリーミングサービス（サブスク）配信を11月30日から開始いたします。






アルバムについて

2022年10月26日、全国のHMVやヴィレッジヴァンガードなど100以上の店舗で展開された今回の2タイトル。
10月29日と10月30日に2DAYSでのリリース記念ライブも開催しました。
「LUX リリース記念ライブ」では人気アニソンカバーを披露。
「VIOLET ROSE リリース記念ライブ」ではEP収録曲全曲と、未発表曲の「光」を披露。
心に深く沁みる言葉と唯一無二の歌声でファンの心を魅了し、話題を呼びました。

そして遂にサブスク配信をスタートいたします。
「LUX」はCD収録曲に配信限定曲のアニソンカバーを3曲追加。
「VIOLET ROSE」はリリースライブで初披露した「光」を追加。

11月30日から各音楽配信ストアでご視聴頂けます。
この機会に是非ご視聴ください。

ーーーーーーーーーーーー
The Virtural Singer Quon Tama! Subscribe to her second cover album "LUX" & first original EP "VIOLET ROSE" on November 30!

On October 26, 2022, these two titles were rolled out in more than 100 stores nationwide, including HMV and Village Vanguard.
A 2-DAYS release commemorative live concert was also held on October 29 and October 30.
Popular anime song covers were performed at “LUX” Release Commemorative Live.
In “VIOLET ROSE” Release Commemorative Live," all songs from the EP and an unreleased song, "Light" were performed.
The deeply heartfelt words and one-of-a-kind voice captivated the hearts of fans and created a buzz.

And finally, we are pleased to announce the start of our subscription distribution.
In addition to the songs on the CD, "LUX" includes three additional anime song covers that are available only for digital distribution.
“VIOLET ROSE” includes “Light”, which was performed for the first time at the release live.

You can listen to songs from November 30 at each music distribution store.
Please take this opportunity to listen to it.


久遠たまからのメッセージ


先月発売した「LUX」と「VIOLET ROSE」のサブスクが今月末に開始されます！
前回に引き続き、どちらも配信限定の曲がありますので、ぜひ配信サイトでお聴きください！

「LUX」の配信限定曲は、今をときめくアニソンや英語の歌詞の曲など、アルバムとはまた違った一面を見ることができます！

そして「VIOLET ROSE」ではリリース記念ライブで歌わせていただいた「光」が、配信限定で収録されています！

それぞれお好きなサブスクリプションにてお楽しみくださいね！

ーーーーーーーーーーーー
Subscriptions for LUX and VIOLET ROSE, which launched last month, will begin at the end of this month!
Continuing from the last time, both songs are available only for digital distribution, so please listen to them on each distribution site!

Limited songs exclusive for digital shows a different side of the “Lux” CD album, with songs from today's anime songs and songs with English lyrics!

And “VIOLET ROSE” includes the song “Light” which I sang at the release commemoration live for limited distribution.

I hope you enjoy each of them by subscription of your choice!


＜アルバム詳細＞
アーティスト：久遠たま


タイトル：VIOLET ROSE
品番：ZORD-033
価格(税込)：1,650円
久遠たま初のオリジナルソングを収録。
コンピレーションアルバム「V-TUNE ～ANISON～」でも共演したユプシロン、独特な世界観で人気急上昇中のtonari no Hanakoなど色とりどりの作家陣が楽曲を提供。





タイトル：LUX
品番：ZORD-034
価格(税込)：2,200円
前作「INITIUM」に続くアニソンカバーアルバム第2弾。
アニソン大人気曲を収録。


発売日：2022年10月26日（水）
レーベル：Zooo record / CHET Marketing

■アーティストプロフィール
久遠たま（QuonTama）

くお～ん！VSingerの久遠たまです。

「あなたの光になる歌を」
このコンセプトを元に、日々活動しています！
私の歌であなたの心に光を灯します。

かっこいい曲やしっとりとした曲など幅広く歌っているので、様々な私を感じ、そして楽しんでください❀.*・ﾟ

またアニソンカヴァー動画やアルバムもリリースしているので、ぜひ聴いてみてください！


▼YouTube
https://www.youtube.com/c/QuonTama/featured
▼Twitter
https://twitter.com/quon01tama?s=20&t=3Te4iP3RiPTj30uupSi_9g


＜Zooo recordについて＞


「Zooo record」は、CHETが運営するVTuberやVSingerなどの”Virtual Artist” 特化型の音楽レーベルです。

オリジナル楽曲やコンピレーションアルバムの制作だけでなくライブイベントの企画やCD販売、各種配信サービスでの音楽配信を中心にVTuberやVSingerによる幅広い音楽活動を発信していきます。


＜ランクイン情報＞

久遠たま「INITIUM」　https://linkco.re/tdYQbMn1


iTunes 日本 アニメトップアルバム14位にランクイン
iTunes 台湾 総合トップアルバム 4位にランクイン
iTunes 台湾 アニメトップアルバム 1位にランクイン
iTunes 香港 アニメトップアルバム 11位にランクイン
iTunes カナダ アニメトップソング 1位にランクイン
Apple Music マカオ アニメトップアルバム 1位にランクイン

久遠たま「VIOLET ROSE」 オリコンインディーズアルバムランキング18位
久遠たま「LUX」 オリコンインディーズアルバムランキング20位

＜会社概要＞
会社名：株式会社CHET Group
代表者：代表取締役 CEO 小池祐輔
所在地：東京都品川区上大崎3-14-35山手ビル2F
設立：2020年5月
URL：https://chet.com
事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援


■Recruit
VSingerの活動を支援するクリエイター & パートナーを募集しています。
・楽曲クリエイター
・イラストレーター
・映像クリエイター

応募はこちらから↓
https://line.me/R/ti/p/@858ulobv

■Wanted
ライバーとして活躍してみたいならQooo!!
Qooo!!ライバー募集中です。
未経験でも楽しんで続けられる充実したサポートを行っております。

応募・詳細はこちらから↓
https://qooo.chet.com/wanted/

＜本資料に関するお問合せ先＞
株式会社CHET Group 広報担当
MAIL：pr@chet.co.jp

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/12-11:16）

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