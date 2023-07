[株式会社 京王百貨店]

「クラシック プー」のイベント限定品など800アイテム以上のグッズが大集合



会期:7 月20日(木)~ 8月1日(火)/会場:京王百貨店新宿店 7階大催場

/営業時間:10時00分~20時00分※最終日は17時まで







(C) DISNEY Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.



株式会社京王百貨店(本社:東京都新宿区、社長:仲岡一紀)新宿店では、7月20日(木)~8月1日(火)の期間、7階大催場にて「クラシック プー おひさまマーケット」を開催します。2018年以降、毎年内容をリニューアルしながら開催する人気イベント「おひさまマーケット」。今年は、くまのプーさんの原点である「クラシック プー」をテーマに、イベント限定品をはじめディズニープーさんのグッズも含めて800アイテム以上のグッズが集結します。

イベント限定モデルのぬいぐるみ、マスコットをはじめ会場限定グッズが勢ぞろい





<商品一例>

「ぬいぐるみM(刺しゅうバッジ付)」4,180円 (約タテ25×ヨコ21×奥行13cm)

<限定300体>※お一人さま2体限り



「マスコット」2,255円 (約タテ13×ヨコ10×奥行8.5cm)

<限定400体>※お一人さま2体限り



「プリントタオルハンカチ 」(約タテ20.5×ヨコ20.5cm) 583円



「ミニバッグS」(約タテ20×ヨコ32×マチ12cm) 1,100円



「 アクリルキーリング」(約タテ7.2cm×ヨコ6.5cm) 693円



「 ウッドクリップ」[全3種]

(a:約タテ6.4×ヨコ5.7cm、b:約タテ6.4×ヨコ5.2cm、c:約タテ6.3×ヨコ5.7cm)各693円







「木製収納ボックス」(約タテ9.3×ヨコ17.8×奥行11cm) 2,530円



「 メープルティー」(直径10.8×高さ3.5cm、ティーバッグ10個入) 1,650円



「マグカップ」(口径8×高さ12cm) 1,650円



「アクリル時計」(直径約26cm) 6,050円



※商品画像はイメージ、すべて税込価格です

※数に限りがある商品もございます。売り切れの際はご容赦ください

缶バッジがもらえる「クラシック プー」クイズ





会場では、「『クラシック プー』クイズ」を実施。会期中、クイズに正解した各日先着100名様に「オリジナル缶バッジ(直径3.2cm)」を一つプレゼントします。※なくなり次第終了



※デザインはイメージ ※お一人さま1日1点限り

お買い上げプレゼント





会期中、会場にて1会計税込3,000円以上お買い上げの各日先着100名様に「オリジナルスクエアポストカード(日替わり、全7種)」を1枚、プレゼントします。※なくなり次第終了



※デザインはイメージ

※お一人さま1日各1点限り



