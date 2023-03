[株式会社For you]

デジタル領域における広告代理事業とタレント/インフルエンサーマネジメント事業をおこなう株式会社For you(本社:東京都渋谷区、代表取締役:野田爽介、以下「For you」)は、2023年4月19日(水)・20日(木)の2日間に渡って、初の自社カンファレンス『SOCIAL MIXTURE 2023』をオンラインにて開催いたします。







■『SOCIAL MIXTURE 2023』概要

「Twitterは生活の一部だ。」「TikTokを見ない日はない。」「インスタがない生活を思い出せない。」「Pinterest気になるよね。」

発信型のSNSが登場して15年ほど、あっという間に私たちの生活と切り離せなくなりました。

その一方で、コミュニティが成熟した結果、コンテンツ制作やタレント/インフルエンサー活用の難しさは増しています。

そんな時代だからこそ、コミュニケーション・ブランディング・プロモーションの最前線で活躍されている方々を“MIXTURE”し、ソーシャルの「今」を一緒に考え、作り上げていく。



ただSNSを使う、ではもう古い。

1つのSNSだけ、ではもう弱い。



ソーシャルの最前線がわかるそんな2日間、『SOCIAL MIXTURE 2023』を開催します。



特設サイト:https://socialmixture.studio.site/



【日時】

2023年4月19日(水)・20日(木) 16:00-19:00



【参加費】

無料



【視聴方法】

Zoomにてオンライン配信

※お申し込みいただいた方に別途メールにてご案内いたします



【申込方法】

特設サイト内「ENTRY」よりお申し込みください



【セッション】

<DAY1>

SESSION1「SNSプラットフォーマーの考える最前線」

登壇者:



ピンタレスト・ジャパン合同会社 笹川明人氏





株式会社For you 松本 光弘氏



SESSION2「2023年Z世代マーケティングのトレンド」

登壇者:



株式会社電通デジタル 松崎 裕太氏





株式会社For you 松本 光弘氏



SESSION3「USENの仕掛けるマーケティング」

登壇者:



株式会社USEN 村田 徹氏





株式会社For you 峯尾 雄介氏



<DAY2>

SESSION4「コミュニケーション戦略におけるソーシャルの捉え方について」

登壇者:



株式会社サイバーエージェント 西 賢吾氏





株式会社For you 筧 将英氏



SESSION5「ブランドとソーシャルの関係性について」

登壇者:



東畑 幸多氏





株式会社onehappy_ 小杉 幸一氏



SESSION6「Coming Soon!!」





みなさまのご参加、心よりお待ちしております。



□会社概要

For youは、『新しい時代のプロデュースで、未来の出会いと幸せを。』というパーパスのもと、デジタル・SNS領域を中心とした広告企画制作事業とタレント/インフルエンサーマネジメント事業を展開している、広告と芸能のハイブリッドエージェンシーです。



会社名:株式会社For you

URL:https://foru.co.jp

所在地:〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-1-19 恵比寿ライトビル4,5階

電話:03-6451-0639

設立:2015年8月

代表取締役:野田爽介

事業内容:

●コミュニケーションプロデュース事業

- コミュニケーション戦略

- ブランドプロデュース

- コンテンツクリエイティブ

- SNSコミュニケーション

- インフルエンサーキャスティング

- PRプランニング

●タレントプロデュース事業

- タレントマネジメント

- タレントマーケティング/R&D

●IPプロデュース事業

- プロダクトプロデュース

- IPプロデュース

- アライアンスマネジメント



□問い合わせ先

担当:筧

お問い合わせフォーム:https://foru.co.jp/contact



