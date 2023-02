[株式会社CINC]

ワンプラットフォームでTwitter・Instagramアカウントの運用、管理が可能になりました



株式会社CINC(東京都港区 代表取締役社長 石松友典、以下 CINC) は、自社で開発・提供するソーシャルメディアの分析・運用ツールKeywordmap for SNSにInstagramアカウントの運用・管理機能を実装しました。







近年、多様なSNSの利用が進み、企業のマーケティングにおいて、複数のSNSを組み合わせて活用するケースが増えています。CINCでは、これまでTwitterの運用・管理ができるプラットフォームとしてKeywordmap for SNSを提供してきましたが、この度、Instagramの管理機能を追加し、ひとつのプラットフォームで2種類のSNSの運用・管理ができるようにいたしました。



Twitter同様に、Instagramにおいても、データ収集や分析を自動化することで、誰でも・簡単に・効率よくアカウントの運用・管理を行えるようになります。





【Instagramアカウントの主な運用・管理機能】



<投稿管理>





投稿前のチェックリスト





画像のサイズ確認、動画フォーマット、ハッシュタグ選定、文章の長さ等、投稿前に確認すべきチェックリストが自動的に表示されることにより、抜け漏れなく高品質な投稿作成が可能です。







投稿時間帯のレコメンド





直近3ヶ月の自社投稿データから、どの時間帯に投稿するとインプレッション数(表示回数)が伸びやすいのかを分析し提案します。







投稿の複製





過去の投稿を1タッチで複製し再投稿することができます。またInstagramからTwitter、TwitterからInstagramへのプラットフォームを越えての投稿複製も可能です。有効な過去の投稿を利活用することで、工数を削減しつつ成果を最大化することに繋がります。











投稿一覧





複数アカウントを同時管理(Twitterアカウント・Instagramアカウントの組み合わせも可能)することが可能です。プラットフォームやアカウントを横断して投稿スケジュールの確認・策定を行うことが可能であり、より効率的にTwitter・Instagramアカウントの運用を行うことが出来ます。







<組み合わせグラフ>





各種数値の比較





ワンクリックで、主要KPI(フォロワー数、リーチ数、インプレッション数、保存数、Webサイトクリック数など)の数値の増減・相関の確認を行うことができます。日・週・月単位で自由にグラフを表示でき、活用ケースごとに期間を変えて分析することが可能です。





<データ一括ダウンロード>





簡易レポートの作成





施策の効果を確認・報告するための簡易レポートを、ワンクリックで作成することが出来ます。







CINCは今後も、自社のテクノロジーを駆使したソリューションの開発と提供を通じてクライアントの利益最大化に取り組んでまいります。





【ご参考】

■ツール

Keywordmap for SNS

Twitter上のデータを収集し、特定のキーワードやハッシュタグ(#)に関連するデータを、短時間で多種多様な形式で集計、分析することができる解析ツールです。

URL:https://keywordmap.jp/sns/



【会社概要】

CINCは、「マーケティングソリューションで日本を代表する会社を創る」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたWebマーケティングのツール開発からマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発・提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。



会社名:株式会社CINC(シンク)(東証グロース 証券コード:4378)

代表者:代表取締役社長 石松友典

設立:2014年4月

本社:東京都港区赤坂1-9-13三会堂ビル7階

事業内容:

(1)ソリューション事業

(2)アナリティクス事業

会社ホームページ:https://www.cinc-j.co.jp

採用情報:https://www.cinc-j.co.jp/recruit/

運営メディア「Marketing Native」 :https://marketingnative.jp/



