2023年2月24日(金)より全国の4℃にて発売



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するジュエリーブランド「4℃」は、2023年2月24日(金)より、全国の4℃店舗および公式オンラインショップにて「4℃ Aqua Gold Collection」の販売を開始いたします。







4℃アクアゴールドは、ブランド立ち上げ当初に4℃がオリジナルで作った肌馴染みの良いカラーゴールドで、ブランド50周年にあたり改めて蘇らせた4℃独自の素材。イエローゴールドより柔らかく、ほんのりピンクがかった温かみのある色合いで、イエローゴールドとピンクゴールドの良さを併せ持っています。



今回の新作は、4℃アクアゴールドの華やかでいて肌馴染みも良い色味を活かしてシンプルモダンに仕上げたデイリージュエリーが揃いました。



4℃だけの特別な輝きを纏ったジュエリーが、あなたを上品で洗練されたムードに導きます。



■柔らかに肌に寄り添うスキンジュエリー



K18AQ Necklace/Diamond ¥77,000 K18AQ Necklace/Diamond ¥59,400

K10AQ Necklace ¥49,500 K10AQ/SV Necklace ¥28,600



素肌に溶け込むように馴染みながらも、確かな輝きをくれるネックレス。魅せ方を調整できるラリエット、ダイヤモンドの煌めきを添えたバー、カラーを存分に楽しめるプレート、ひとさじのアクセントを効かせたコンビカラーまで、デイリーに活躍するバリエーションを揃えました。





■大人のエレガンス漂う横顔に



K18 AQ Pierced Earrings/Diamond ¥55,000 K18 AQ Pierced Earrings/Diamond ¥37,400

K10 AQ Pierced Earrings ¥24,200 K10AQ/SV Ear Cuff ¥20,900



耳元は顔まわりの印象を決める大事なパーツ。上品なサイズ感と洗練されたデザインのジュエリーを取り入れて、大人のエレガンスを演出して。





■4℃アクアゴールドで叶える洗練のレイヤード



K18AQ Ring/Diamond ¥94,600 K18AQ Ring/Diamond ¥48,400

K10AQ/SV Ring ¥30,800 K10AQ Bracelet ¥13,200



4℃アクアゴールドの優しい色味はレイヤードにもおすすめです。輝きを重ねて、あなただけのコーディネートを見つけて。





【4℃公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/4c-jewelry/special/aquagold/?bid=4c-jewelry



