西川株式会社(本社:東京都中央区日本橋富沢町 代表取締役:西川八一行)は、コンディショニング・マットレス[エアー]のアメリカ国内向けオンラインストア(https://www.air-nishikawa.com/)を開設し、12月12日に[エアー]の旗艦店『AiR by nishikawa』を、アメリカ・ロサンゼルスの人気観光地サンタモニカにある大型ショッピングセンター「サンタモニカ プレイス」内にグランドオープンしました。西川のアメリカ出店は今回が初めてです。



11日までのプレオープン期間中にも、多くのお客様が来店され、アメリカではあまり見ない寝具の計測サービスに興味を持たれたり、実際にマットレスに横になったりするなど、珍しい形状のマットレスに注目を集めていました。



アメリカ進出に向けて、当社では2019年からマーケット調査を始め、アメリカの生活者の多くが睡眠の悩みを持ちつつも、改善の行動をとっている人が少ないことがわかりました。2020年にはラスべガスで開催の家電・IT見本市「CES 2020」に出展し、ブースに訪れる世界各国の方々の中で、特にアメリカの方々から[エアー]のマットレスやまくらの機能性と寝心地に高い評価が得られました。本格進出の準備を進める中、新型コロナウイルスのパンデミックにより人々の健康意識が一段と高まっていることも後押しとなり、今回のアメリカ初出店となりました。世界で活躍するトップアスリートたちに支持され、西川を代表するブランドである[エアー]でアメリカの人々に睡眠ソルーションを提供します。



[エアー]のUSオンラインストアでは、最新の睡眠科学を取り入れた[エアー]シリーズの中から現地のニーズに合わせてアイテムを厳選し、マットレスは点で支えて質の高い睡眠へと導く特殊立体クロススリット構造の[エアーSI]マットレスをアメリカの標準に合わせたサイズで展開します。まくらは機能が異なる3種類、持ち運び用シリーズ[エアーポータブル]からはクッション3種類を揃えます。



旗艦店『AiR by nishikawa』では、約102平方メートル の店内で、[エアーSI]マットレスをはじめUSオンラインストアで販売する全7アイテムを体感いただけます。出店地に選んだロサンゼルスは、当社が眠りの面からコンディショニングサポートを行ない、[エアー]のイメージキャラクターである大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・エンゼルスの本拠地です。これまで当社は定期的にエンゼル・スタジアムでの広告展開を行なっており、大谷選手も愛用する最高のパフォーマンスに導く寝具としてマットレス[エアー]を現地の方々に訴求してまいります。



※なお大谷翔平選手の肖像が、米「サンタモニカ プレイス」店舗にて使用されることではございません。



当社の海外事業はこれまで、アジア圏を中心に販売拠点を広げ、ECにも力を注いでいます。このたび初進出するアメリカでの事業は、当社の海外事業の柱として今後成長させていく所存です。このアメリカ進出を足がかりとして海外展開をさらに進め、長年培った西川の睡眠ソルーションを世界中に提供していくことを目指してまいります。







nishikawa アメリカ進出記念!大谷選手が二刀流を続ける秘訣「昼寝」について語るインタビュー動画も初公開





nishikawaのアメリカ国内向けECとロサンゼルスの[エアー]旗艦店オープンを記念し、イメージキャラクターを務める大谷翔平の秘蔵インタビュー動画を公開。今季もメジャーリーグ、ロサンゼルス・エンゼルスでMVP級の活躍を見せる大谷選手が、長いシーズンの中で「二刀流」を続けるコンディションを保つ秘訣として「昼寝」について語りました。日本ハム時代から「二刀流」を続けるため特注マットレスで1日8時間以上寝ていたという大谷選手は、「メジャーは連戦が多いので、夜にしっかり睡眠を確保することはもちろん、昼も睡眠を取り入れないと間に合ってこない。球場入りしてご飯を食べた後は、試合まで2時間ほど特注マットレスでよく寝ています」と歴史的な活躍を続ける裏側について明かしました。



YouTubeURL:https://youtu.be/-2uoUzX_JLI







マットレス[エアー] USオンラインストア 概要



■ オープン日: 2022年12月12日

■ URL: https://www.air-nishikawa.com/

■ 対象地域: アメリカ合衆国内





【展開アイテム】

<コンディショニングマットレス>

■[エアーSI]マットレス 価格:USD 2,000~4,500

睡眠時の体幹をサポートする特殊立体クロススリット構造マットレス。表面の凹凸構造が体圧を分散し、横向き、仰向け、どちらの寝姿勢でも肉体をバランスよく支える快適な睡眠環境を実現します。



<コンディショニングピロー:3種類>



<クッション:3種類>

点で支える高機能ウレタンによって圧力を分散。ずっと座っていても疲れにくく、さまざまなシーンで活躍します。













サッカー世界大会の日本代表宿舎にも導入![エアー]から持ち運びができる新商品が登場



持ち運びに便利な[エアーポータブル]シリーズから新商品!



■[エアーポータブル]モバイルマット プロ

遠征の多いトップアスリートたちからの要望を受け、[エアーポータブル]モバイルマット」を進化させたアップグレードモデルが新登場。外泊時のホテルなどで快適な寝心地を実現するのはもちろんのこと、ご自宅でベッドマットレスにプラスするマットレスパッドとしても活躍します。



<主な機能>

•新構造(特許出願中):新開発の超高密度ウレタン素材を含む3種類のウレタン素材を採用し、[エアー]マットレスの上位モデル並みの機能を4cm厚に凝縮してモバイル仕様をつくり上げました。9つの点からなるブロックが完全独立した凹凸構造で、体圧分散性と寝姿勢保持性、高い通気性を発揮します。

•側生地:環境に配慮して再生ポリエステルを採用し、表地のスムースニット部分には抗菌加工をプラス。コの字型ファスナーで洗濯時の着脱もしやすく、衛生的にご使用いただけます。

•モバイル性能:付属バッグは、肩当て部分に凹凸構造のウレタン素材を追加することで持ち運び時の負担を軽減し、メガファスナーの採用で出し入れのしやすさが向上。また、マットの裏面(ベルト部分)に滑り止め生地を採用し、ベッドマットレスからの滑りを軽減します。







マットレス[エアー] US旗艦店『AiR by nishikawa』概要







■ 店舗名: AiR by nishikawa

■ 所在地: 395 Santa Monica Place, Santa Monica, CA 90401

アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス郡サンタモニカ

ショッピングセンター「サンタモニカ プレイス」 2階#202

■ オープン日: 2022年12月12日

■ 営業時間: 月曜日~土曜日10:00~20:00

日曜日11:00~19:00

■ 取扱アイテム: USオンラインストアで販売する、上記7アイテムを体感いただ けます。

※ご購入はオンラインストアをご案内します。







コンディショニング・マットレス[エアー]の概要



【コンディショニング・マットレス[エアー]について】



[エアー]は、最新の睡眠科学を取り入れた寝具ブランド、コンディショニング・ギアシリーズです。明日のより良いパフォーマンスを発揮するために、睡眠時の体圧分散、寝姿勢保持の機能を高めることで、快適な眠りへ導きます。マットレス、枕、クッションなどの多彩なアイテムを展開し、多くの方々にご好評いただいています。



[エアー]のイメージキャラクターには、ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手を起用しています。西川では、2017年から大谷選手と睡眠コンディショニングサポート契約を結び、常にベストパフォーマンスを発揮するために質の高い睡眠にこだわりを持つ、大谷選手のコンディションを眠りの面からサポートし続けています。



[エアー]公式サイト: https://www.airsleep.jp





