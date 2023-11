[ザ・シネマ]

『トゥー・ウィークス・ノーティス』、『マディソン郡の橋』など5作品をお届け



洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、「WB100周年連動企画」の第4弾として、ワーナー・ブラザースの名作ライブラリーから、厳選した大人のラブストーリーを11月20日(月)~23日(祝・木)に5作品をお届けいたします。





【WB100周年連動企画】物語の力~ラブストーリー編



今年創立100周年を迎えた、ハリウッド5大映画スタジオのひとつ「ワーナー・ブラザース」。

「WB100周年連動企画」の第4弾は、ワーナー・ブラザースの名作ライブラリーから、厳選した大人のラブストーリーをお届けします。

サンドラ・ブロックとヒュー・グラントがハマり役のロマンティック・コメディ『トゥー・ウィークス・ノーティス』、

クリント・イーストウッドとメリル・ストリープ共演の大人のラブストーリー『マディソン郡の橋』など

11月20日(月)~23日(祝・木)に5作品を特集放送いたします。

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/494





ザ・シネマ×ワーナー・ブラザース

WB100周年記念 プレゼントキャンペーン【第3弾】

連動企画を記念して、10月から引き続きワーナー・ブラザース スタジオ創立100周年記念グッズ

およびザ・シネマオリジナルグッズが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを開催中!

■応募締切:11月30日(木)

■当選者数:合計4名様

■賞品:WB プロジェクター、WB Tシャツ、WB PCバッグ、WB トートバッグ&ザ・シネマグッズ

WB100周年特設ページ: https://www.thecinema.jp/special/warner100/



《放送作品情報》



●『ユー・ガット・メール』

放送日:11月20日(月)21:00~ほか

トム・ハンクス&メグ・ライアン主演。インターネットから始まる恋を描いたロマンティック・ラブ・ストーリー

<あらすじ>

ニューヨークで小さな絵本店を経営しているキャスリーン。彼女には同棲中の恋人がいるが、インターネットを通じて知り合った、見ず知らずの男性とのメールを何よりの楽しみとしていた。ある日、彼女の店の近くに大手書店チェーンがオープンする。この会社の御曹司ジョーもまた、インターネットで知り合った女性とのメールを心待ちにしていた。互いにメールをし合う相手だとは知らないまま、お互いどことなく惹かれあって…。





●『メッセージ・イン・ア・ボトル』

放送日:11月21日(火)21:00~

手紙の入った瓶を通じて大人の愛が育まれていく…

ラブストーリーの名手ニコラス・スパークスの小説を映画化

<あらすじ>

夫の浮気に傷つき離婚した新聞社の調査員テリーサは、休暇先の海岸でジョギングしていたところ、手紙の入った瓶を拾う。そこに書かれていたのは、今は亡き女性に捧げられた愛の言葉だった。その内容に胸を打たれたテリーサがオフィスに手紙を持っていき、彼女の上司がコラムに書いたところ、読者から大きな反響が集まる。一方、テリーサは手紙を書いた人物を独自に探し出し、ノースカロライナ州の小さな海辺の町にたどり着く。





●『スウィート・ノベンバー』

放送日:11月22日(水)21:00~ほか

1ヶ月の期間限定という切ない愛を、

キアヌ・リーヴスとシャーリーズ・セロンの美男美女が美しく紡ぎ上げる

<あらすじ>

一流広告代理店に勤める仕事中毒人間ネルソンは、ある日風変わりな女性サラと出会い、「11月の1ヶ月間だけ私の恋人にならない?」と突然提案される。「自分には問題を抱えた男を救う力があり、仕事人間の不幸なあなたを助けてあげる」とまで言われて怒るネルソンだったが、思わぬトラブルから会社をクビになり、結局サラと1ヵ月間過ごすことに。次第にサラを愛し始めるネルソンだったが、やがて彼女のある秘密を知る…。





●『トゥー・ウィークス・ノーティス』

放送日:11月23日(祝・木)21:00~ほか

対立していた敏腕弁護士と御曹司が恋に落ちる──

サンドラ・ブロック&ヒュー・グラント競演のラブコメディ

<あらすじ>

正義感の強い敏腕弁護士ルーシーは、地区開発で取り壊されようとしていた地元の公民館を守ろうと奮闘。そして不動産会社ウェイド社へ直談判に訪れたところ、ちょうど優秀な弁護士を探していたCEOのジョージから、公民館の取り壊しを考え直す条件で顧問弁護士の仕事を持ちかけられる。悩んだ末にルーシーは提案を受け入れるが、昼夜も公私も問わず頼ってくるジョージに堪忍袋の緒が切れ、2週間後に退職すると宣言する。





●『マディソン郡の橋』

放送日:11月23日(祝・木)23:00~

わずか4日間の燃え上がる運命の恋…世界が涙したラブストーリーをクリント・イーストウッドが映画化

<あらすじ>

1989年。母フランチェスカの葬儀で集まった子供たちは母が遺した手紙と日記を読み、秘められた恋を知っていく──。1965年、アイオワ州マディソンの片田舎にある農場で暮らすフランチェスカは、夫と子供2人と穏やかな生活を送りつつも満たされない気持ちを抱えていた。そんなある日、家族が隣町へ出かけて一人残された彼女の前に、珍しい屋根付き橋を撮影しに来たカメラマンのロバートが現れ、やがて2人は恋に落ちる。



『ユー・ガット・メール』(C) Warner Bros. Entertainment Inc. 『メッセージ・イン・ア・ボトル』(C) Warner Bros. Entertainment Inc. 『スウィート・ノベンバー』(C) Warner Bros. Entertainment Inc. 『トゥー・ウィークス・ノーティス』(C) Warner Bros. Entertainment Inc. 『マディソン郡の橋』(C) 1995 Warner Bros.

