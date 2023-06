[ペルノ・リカール・ジャパン株式会社]

夏の沖縄で愉しむシャンパーニュ 『メゾン マム』



シャンパーニュ・メゾン 『メゾン マム』は、この夏「ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート」とコラボレーション。ホテル内のガーデンプールにてメゾンを代表するシャンパーニュ「マム グラン コルドン」を愉しめる、宿泊者限定の「MUMMナイトプール」を9月30日(土)まで開催いたします。







シャンパーニュ・メゾン『メゾン マム』は、1827年の創業以来、「Only the Best ~最高のシャンパーニュだけを~」というメゾンの理念を現在まで大切に受け継ぎながらも、現状に甘んじることなく、たゆまぬ先進性を追求するパイオニア精神を守り続けています。メゾンを代表するキュヴェである「マム グラン コルドン」は、フレッシュで力強い味わいと、ブランドを象徴する赤色のリボンがボトルに彫り込まれた 革新的なデザインで、世界中の人々に親しまれています。



このたびのコラボレーションでは、沖縄本島屈指の景勝地である万座毛をのぞむ絶好のロケーションに位置する「ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート」内のガーデンプールにて、ご宿泊者様向けに18時から22時までの間「MUMMナイトプール」がオープン。

やわらかな西日に包まれるトワイライトのプールサイドを、『メゾン マム』の象徴である赤いリボンをデザインした浮き輪などが彩り、幻想的な空間を演出します。夕陽に染まる空と海を眺めながら、夜風が心地よいプールサイドで「マム グラン コルドン」をお愉しみください。



◆「MUMM ナイトプール 」概要



実施日程:2023年 6月1日(木)~ 9月30日(土)



場所:ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート内ガーデンプール(ホテル1階) Tel. 098-966-1211(代表)



提供時間:18:00~22:00 (L.O 21:30)



提供メニュー:「マム グラン コルドン」 グラス/2,000円 ボトル/12,000円



URL:https://www.anaintercontinental-manza.jp/offers/mumm-nightpool/





*すべての表示料金には消費税とサービス料13%が含まれます *20歳未満のお客様へのアルコール提供はいたしません *20歳未満のお客様のご利用は保護者同伴でお願いいたします *雨天時は営業を休止する場合がございます







ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートについて



「ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート」は、国立公園で沖縄有数の景勝地でもある万座毛をのぞみ、2009年4月にインターナショナルなラグジュアリーリゾートとして大規模なリニューアルを実施し、ロビーエリアから客室にいたるまで海をイメージに、白とブルーを基調としたモダンで爽やかなインテリアで統一しました。

また、2018年に誕生したクラブインターコンチネンタルラウンジでは、パーソナルなワンランク上のサービスをご提供いたします。地元を知り尽くしたコンシェルジュのサービスや、便利なリゾートセンターでリゾートの多様な過ごし方をご提案し、お客さまの充実した滞在をサポートいたします。



メゾン マムについて



1827年、ドイツの由緒あるワイン商マム一族によって、シャンパーニュ地方の中心ランスで創業された名門『メゾン マム』。創業以来、「Only the Best ~最高のシャンパーニュだけを~」という理念を掲げ、現在も大切に受け継いでいます。フランスの最高勲章レジオン・ドヌールをモチーフに造られ、赤いリボンが象徴的な『メゾン マム』のシャンパーニュボトルは、1904年、フランス人極地探検家シャルコーが南極到達の成功を祝して杯を上げたことで、人々の勇気と成功のシンボルとなり、瞬く間に有名になりました。その後もモータースポーツやサッカーチームのオフィシャルスポンサーを務めるなど、様々な祝福のシーンを輝かせるシャンパーニュとして、世界中の人々に愛されています。

ペルノ・リカール について

ペルノ・リカールは世界第2位のワイン&スピリッツメーカー(注1)であり、スピリッツとワインの世界市場におけるリーディングカンパニーです。2022年度の連結売上は107億100万ユーロでした。当グループは、世界のトップ100スピリッツブランドのうち17(注2)のブランドを保有し、160カ国に240以上のプレミアムブランドを販売する業界有数の著名で幅広い商品群を有しています。ペルノ・リカールの商品群には、アブソルートウオッカ、リカール(パスティス)、バランタイン、シーバスリーガル、ローヤルサルート、ザ・グレンリベット(スコッチウイスキー)、ジェムソン(アイリッシュウイスキー)、マーテル(コニャック)、ハバナクラブ(ラム)、ビーフィーター(ジン)、マリブ(リキュール)、メゾン マム、ペリエ ジュエ(シャンパン)など数多く保有しております。

ペルノ・リカールは、約19,480名の社員と、6社の「ブランドカンパニー」、そして各市場に設立された「マーケットカンパニー」からなる分社化された組織です。ペルノ・リカールの戦略と熱意は、「起業家精神」「相互の信頼関係」「強い倫理観」という3つの主要な 価値観に基づいており、これに従って事業を展開しています。

また、国連の持続可能な開発目標(SDGs)を支持する「サステナビリティ・企業の責任に関する2030年までのロードマップ―楽しい時を安心の現場から」に示すとおり、持続可能な発展を目指すと同時に、責任ある飲酒の普及に努めています。その精力的な取り組みが認められ、エコヴァディス社からゴールド評価を受けた、国連のグローバルコンパクトのリーダー企業でもあります。

NYSEユーロネクストに上場しており(ティッカー:RI、ISINコード:FR0000120693)、CAC40指数およびユーロ・ストックス50指数の メンバーです。

注1. IWSR 2020による/注2. IWSR 2020による

「ペルノ・リカール・ジャパン」WEBサイト:http://www.pernod-ricard-japan.com/



【一般の方からのお問い合わせ先】

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社(担当:茂森)

〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 住友不動産飯田橋ファーストタワー34 階

TEL. (03)5802-2671 FAX.(03)5802-2677

maison.mumm.jp@pernod-ricard.com



