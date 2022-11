[株式会社 ヤマダホールディングス]



株式会社ヤマダホールディングス(本社:群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 社長 CEO:山田 昇、以下、ヤマダホールディングス)は、CSR活動の一環として、日本の伝統文化である将棋の更なる普及・発展への貢献のため、上州将棋祭り委員会が主催する「第11回 上州将棋祭り 2023」に特別協賛いたします。



「上州将棋祭り」は、10周記念大会を開催した2020年1月を最後に新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止していましたが、この度、プロ棋士が多数出演する対局やイベント、そしてこどもチャンレンジ杯等と、たくさんの方にお楽しみいただける新春イベントとして3年振りに開催することとなりました。



ヤマダホールディングスは、2011年より「上州将棋祭り」並びに「YAMADAこどもチャレンジ杯」への特別協賛、そして、日本将棋連盟様と共同で全国各地にて「YAMADAこども将棋教室」を運営しています。また、2015年からは将棋プロ公式戦「YAMADA女流チャレンジ杯」を創設するなど、将棋の裾野拡大に向けた支援を行っています。





第11回・上州将棋祭り2023



<メイン会場>

対局1〉:第7回 YAMADA女流チャレンジ杯決勝 (女流プロ公式戦の公開対局)

対局2〉:チーム上州 (藤井 猛 九段 ・ 三浦 弘行 九段 ・ 山田 久美 女流四段) vs

チームYAMADAチャレンジ杯(高見 泰地 七段 ・ 三枚堂 達也 七段 ・ 渡部 愛 女流三段)

対局3〉:新春記念対局 佐藤 康光 九段 vs 中村 太地 七段

対局4〉:新春スペシャル対局 藤井 聡太 竜王(五冠) vs 永瀬 拓矢 王座



<サブ会場>

第20回 YAMADAこどもチャレンジ杯

ジュニア第一部門:(J1)初段以上 / 定員32名(中学生以下)

ジュニア第二部門:(J2)6級~1級 / 定員64名(小学生以下、未就学児を含む)

ジュニア第三部門:(J3)初心者~7級 / 定員64名(小学生以下、未就学児を含む)



【概要】

従来実施していた、夏(YAMADAチャレンジ杯・こども大会)と、新春(上州将棋祭り・こども大会)に実施していたものを新春に一本化しています。

藤井聡太五冠をはじめ、トップ棋士が一堂に会する将棋界きってのビッグイベントです。

プロ公式戦・子供大会・指導対局・サイン会・自由対局コーナー・物販コーナー等も備え、終日お楽しみ頂ける各種企画を予定しております。



【開催日】

2023年1月3日(火)9:30開始(開場8:30)



【会場】

Gメッセ群馬(群馬県高崎市岩押町12-24)



チケットおよび「YAMADAこどもチャレンジ杯」エントリー方法について

入場券1,000円(1,000枚限定)/ 指定席3,000円(500枚限定)※指定席料金は入場券を含みます。

※ チケットは事前応募の抽選販売となります。 当日券の販売はございません。

※ 「YAMADAこどもチャレンジ杯」への応募方法他、詳細は下記URLをご参照ください。

https://www.yamada-denki.jp/information/syougimaturi2023/



【 運営 】

主催 :上州将棋祭り委員会(会長:群馬県 山本 一太 知事、副会長:高崎市 富岡 賢治 市長)

共催 :日本将棋連盟(会長:佐藤 康光 *上州将棋祭り委員会実行委員長)

特別協賛:株式会社ヤマダホールディングス

後援 :群馬県・群馬県教育委員会・高崎市・高崎市教育委員会・上毛新聞・群馬テレビ・FM群馬



*報道関係者様の取材申込書は、こちらからダウンロードくださいますようお願い申し上げます。

https://prtimes.jp/a/?f=c-82557-2022110708-bdb0a4d588310d827c3c6c7c77ab33a1.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-12:46)