[株式会社ハンズ]

店頭購入限定のプレゼントキャンペーンも実施



ハンズ(本社:東京都新宿区)では、ハンズ限定のディズニーオリジナルグッズを2022年12月9日(金)にハンズ各店・ハンズネットストアにて数量限定で発売いたします。

来年2023年の卯年にちなんで、ディズニーのラビットキャラクターが大集合した希少なオリジナルアートです。年末年始のお部屋を彩るインテリアグッズや、ギフトにもおすすめのアイテム、卯年のお正月にぴったりなポチ袋など全34種類をご用意いたします。





※ハンズネット掲載特集ページ https://hands.net/event/special/





■ 【店舗購入限定】Disneyラビットシリーズプレゼントキャンペーン

ハンズ限定ラビットシリーズを店舗にて、1会計につき税込2,000円お買い上げごとにオリジナルチャームをランダムで1点プレゼントいたします。

※レシートの合算はできません。

※絵柄はお選びいただけません。ランダムでのお渡しとなりますので、同じ絵柄が重複する可能性がございます。

※各対象店舗での数量がなくなり次第終了となります。



※左から「ふしぎの国のアリス」白うさぎ、「ズートピア」ジュディ、「くまのプーさん」ラビット、「バンビ」ミス・バニー、「バンビ」とんすけ





※使用例





数量限定商品ラインナップ



◆ギフトにおすすめ!





ダイカットクッション 2,780円

サイズ(約):幅33×奥15×高45cm

ハンズでしか手に入らないオリジナルアートのデザイン。背面は毛足の長いボア生地になっています。



トートバッグ 1,680円

サイズ(約):幅36×奥12×高40cm(取っ手含まず)

素材:綿(キャンバス地)



ポーチ 1,480円

サイズ(約):幅19×(底面)奥6×高13cm

素材:綿(キャンバス地)



ハンドタオル 各700円

サイズ(約):幅22×高22cm

刺しゅう入りでギフトにもぴったり!今治タオル認証を受けた日本製。



◆アレンジして楽しむグッズもいろいろ!





アクリルスタンドキーホルダー 各880円

サイズ(約):幅4.1~5.7×厚0.3×高5.7~9.7cm

付属のチェーンを通してキーホルダーとしても使用可能。

※キャラクターによりサイズが異なります。



ピンバッジ 各550円

サイズ(約):幅3.8×高3.5cm



缶バッジ 各440円

サイズ(約):幅7.7×高7.7cm(5.8cm正方形ひし形)



ステッカー 各280円

サイズ(約):幅5.7~6.6×高5.0~5.7cm

※キャラクターによりサイズが異なります。



缶入りフレークシール 990円

サイズ(約):[缶]径6.4×高4.5cm [シール]幅3.3×3.1cm

5デザイン×4枚(計20枚入り)



クリアファイルA4 298円

サイズ(約):縦31×横22cm

素材:ポロプロピレン



マスキングテープ 480円

サイズ(約):幅2×長300cm

素材:和紙、透明フィルム



◆卯年のお年玉袋はこれに決まり!





ポチ袋 別柄5枚 198円

サイズ(約):幅6.5×11.5cm



ポチ袋 同柄5枚 198円

サイズ(約):幅6.5×11.5cm





ポチ袋 大 248円

サイズ(約)幅9×高18cm





※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです。

