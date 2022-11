[株式会社ウカ]







この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は11月27日(日)に開催されるHope and Love Dayに参加いたします。



専門分野を通じて、「じぶんにできること」で少しでもお役に立ちたいとの熱い想いから生まれた、パリ仕込みのチャリティープロジェクト、Hope and Love。3年ぶりにオフラインで開催。東京を代表するブランドやスタイリスト大集結の豪華フリマ、有名写真家が撮り下ろす家族の写真館、話題のシェフによるフードなどで優しい笑顔に包まれるチャリティーの週末です。ukaからは、ヘアとネイルのスタッフがキッズビューティーブースで、ママのようにきれいにヘアスタイリングやネイルをさせていただきます。ぜひ遊びにいらしてください。



【日時】

11月26日 (土)

Hope and Love Night

16:00-21:00 (入場チケット2000円 前売りあります)



11月27日 (日)

Hope and Love Day

11:00-18:00 (入場無料)



【会場】

東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー ENEOSビル1階

3×3Lab Future(サンサンラボフューチャー)





前売りチケット情報は下記から

https://peatix.com/group/11718653





HOPE AND LOVE とは

当団体「Hope And Love」は、ファッションコーディネーターを務める石坂紀子の呼びかけにより、さまざまな形でファッションに携わるパリ在住の女性たちが東日本大震災直後に立ち上げたNPO団体です。2012年からは日本でも活動の輪を広げるため、寺本りえ子・大塚博美を中心とした日本支部も発足し、毎年5 月にはパリ、8月には東京でチャリティーイべントを開催してきました。 東京を代表するファッションブランドや写真家、編集者、ヘアメイク、ネイリスト、エステティシャン、パリで注目のシェフや東京の料理家、DJ、ミュージシャン、アーティスト、イラストレーターやフローリストなど、パリと東京のあらゆるクリエイティブなジャンルで活躍する方々にお声がけをさせていただき、 専門分野を通じて、「じぶんにできること」で少しでも被災地のお役に立ちたいとの熱い想いからこのイベントが生まれました。 美しいもの、おいしいもの、心が和むこと、みんなが笑顔になれること。 来場したお客様が楽しみながらイベントに参加でき、その売上げを支援を必要とする被災地へスピーディにダイレクトに届ける。 そんな新しいかたちのチャリティーが「Hope And Love」のスタイルです。



このチャリティーイベントは週末に開催され「Hope and Love Day」と名付けられ、回を重ねるごとに参加者の輪も広がり、パリや日本で活躍するプロたちが提供するコンテンツはクオリティも高く、大人も子どもも楽しめるとご好評をいただき、コロナ禍での中断前には一億円を超える支援を達成しました。



Hope and Loveは“私にできること”で参加することができる 新しいチャリティーのかたちです。



HOPE AND LOVE

HP:https://www.hopeandloveparis.org/

Instagram:@ hopeandloveparis

https://www.instagram.com/HOPEANDLOVEPARIS/





