「ペットボトルで作った最大のモザイク(イメージ)/Largest plastic bottle mosaic (image)」



世界最大サイズ 127.175平方メートル の「横浜ランドマークタワー」モザイクアートが出現!





横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザ(住所:神奈川県横浜市/運営・管理:三菱地所プロパティマネジメント株式会社)は、今年開業30周年を迎える記念として、7月11日(火)~7月15日(土)の期間、横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザの就業者やお客様等から回収したペットボトルを一部に使用し、世界最大サイズのモザイクアートを出現させる「ペットボトルで作った最大のモザイク(イメージ)/Largest plastic bottle mosaic (image) 」に挑戦しました。





最終日には、ランドマークプラザ 1階 フェスティバルスクエアに、世界最大サイズ 127.175平方メートル の「ペットボトルで作った世界最大サイズのモザイクアート」が出現。7月11日(火)からの5日間で、32,342本のペットボトルが634名の就業者や来館者にも参加いただいて並べられ、休日で賑わう多くの来館者を沸かせました。

フィニッシュワークでは、FMヨコハマの人気番組「FUTURESCAPE」DJの小山薫堂さんが最後のペットボトルを設置。来場したお客様や就業者が見守る中、見事最大サイズ記録として認定されました。ギネス世界記録(TM)認定式では、お客様から回収したみなとみらいポイントカードを裁断したプラスティック素材を使用して横浜ランドマークタワーを表現した認定パネルも登場しました。7月15日(土)にギネス世界記録(TM)に認定されたモザイクアートは、7月17日(月・祝)までの期間、館内での展示を予定しています。※期間は予告なく変更の可能性がございます。

当日公開生放送中の「FUTURESCAPE」番組内でフィニッシュワークを行った小山薫堂さんは、「横浜ランドマークタワーの30周年を記念したイベントに参加ができて嬉しい。これからもリスナーの皆さんと一緒に番組を通じて、アニバーサリーイヤーを盛り上げていきたい」と話しました。セレモニーの際、ランドマークプラザ館長 奥田弥生は、「皆様に支えられ、横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザは開業30周年を迎えました。今イベントは、周年を記念し、来館していただいたお客様や就業者の皆様と協力をして、何か一つのことを成し遂げたいという思いと、SDGs活動の一環として実施しました。今後もアニバーサリーイヤーならではの、様々なイベントをご用意しています。ぜひ横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザにお越しください」とコメントしました。

MARK IS みなとみらいにて、6月24日(土)に開業10周年を記念して行われたギネス世界記録(TM)チャレンジ「ボトルキャップで作った最大の文章/Largest bottle cap sentence」の達成に横浜ランドマークタワーも続き、2ヶ月連続でのギネス世界記録(TM)達成となり、両施設の周年を記念するにふさわしいイベントとなりました。アニバーサリーイヤーを迎えた横浜ランドマークタワーでは、より一層充実した楽しみをお届けしてまいります。皆様のご来館を心よりお待ちしております。



■イベント当日の様子





作成したモザイクアートは、7月17日(月・祝)までの期間、館内での展示を予定しています。

※期間は予告なく変更の可能性がございます。



<「認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会」 について>

世界でワクチンがないために感染症で命を落とす子どもは、20秒に1人。開発途上国の子どもたちにワクチンを贈り、子どもたちの未来を守る活動を行う民間の国際支援団体です。使用したペットボトルキャップは全てリサイクルを行い再生利用し、リサイクルで得られた費用は、「認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会」を通じて、世界の子どものワクチン接種支援に使用いたします。



<ギネス世界記録TMへの挑戦>

【挑戦タイトル】ペットボトルで作った最大のモザイク(イメージ)/Largest plastic bottle mosaic (image)



■横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい アニバーサリーイヤー

今年、横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザおよび69階展望フロア「スカイガーデン」は開業30周年、MARK IS みなとみらいは開業10周年を迎えます。今まで施設にお越しいただいたお客様への感謝の気持ちを込め、みなとみらいエリアの周年をお祝いするイベントを多数開催してまいります。

特設アニバーサリーサイト:https://www.lmp-mimm-love.yokohama





※周年ロゴ



