[株式会社トランジットジェネラルオフィス]

11月末より予約開始







背景





ウェルネス市場が世界規模で拡大する今、特に健康・美容に対する意識が急激に高まっています。

日本においても、ウェルネス業界は食品業界規模に匹敵すると言われているほどです。

都市部に行けば行くほどウェルネスにおける関心度は高まっている一方で、情報量や労働時間、作業量が多く、睡眠時間が短いのも都市部であるという事実があり、「健康でありたい」「美しくあり続けたい」と願いながら、それを叶えるライフスタイルを送れていない現状があると言えます。

昨今、ヘッドスパは注目されており、都心を中心にリラクゼーションとしてのドライスパ、ヘアケアや髪質改善のためのサロンヘッドスパなど、多様な形態のサービスが展開されています。



このような背景から、ライフスタイルの“場づくり”を行ってきた株式会社トランジットジェネラルオフィスは、Palm Houseのコンセプトを「Brain Wellness」とし、これまでにないヘッドスパを開発することを決めました。

コロナ禍を経て美容や健康に関するニーズの高まりをキャッチした今、美容業界に新たな価値を届けます。



コンセプト”Brain Wellness”について





PC・スマートフォン・SNSの普及により、情報のシャワーを浴びることが当たり前になったわたしたちが1日に触れる情報量は、一説には平安時代の一生分、江戸時代の1年分と言われています。

しかし、脳は古代から大きな進化はしていないと言われており、現代人は休むことなく頭や脳を日夜使い続けることで情報を処理しきれず、多くの人が慢性的に脳疲労状態に陥っています。脳疲労を放置すると、自律神経の乱れ・免疫低下などあらゆる病気を引き起こすことから、解消するには脳を十分に休ませることが重要で、有効

な手段としてヘッドスパが挙げられます。

ヘッドスパはリラクゼーションと⾎流促進により脳を休ませ、自律神経を整えることが期待できます。

Palm Houseは、現代人が抱える「脳疲労」に着目し、ヘッドスパを通じて脳の健康、心身のウェルネスをサポートします。



⾻膜ヘッドスパについて





⾻膜整体師の川島悠希氏が技術監修を行い、さらにセラピストの理解度を深めるべく脳科学の第一人者となる西 剛志氏をアドバイザーとし、これまでにない⾻膜ヘッドスパが完成しました。

西 剛志氏によると、脳は体の組織の中でも多くの酸素を使う組織の1つで、⾎流が悪くなると酸素不足になり、脳も体も一緒に疲れ、慢性疲労症候群や免疫系の疾患にも繋がってしまうといいます。

そこで、頭⽪の表面にアプローチするヘッドスパが一般的な中、Palm Houseではさらにその深層にある“⾻膜”にアプローチするヘッドスパを川島悠希氏監修のもと開発しました。

十分に圧をかけて(※)ヘッドマッサージすることで、⾎流を促進して酸素を供給し、つまりは蓄積した脳疲労の軽減に効果を期待できます。コルチゾールなどのストレスホルモンが減少することも他の研究でも示されています(J. Phys. Ther. Sci. 28: 2703‒2707, 2016)。

※下の図にある「pressing=押す」参照



出典:H. Soga, et.al. “Effects for Scalp Blood Flow and Properties from Scalp Massage”, J. Soc. Cosmet.Chem. Jpn. Vol.48(2), 2014を一部改変。

「押す(圧迫法)」「こする(強擦法)」「もむ(揉捏法)」「なでる(軽擦法)」など4種類の頭⽪マッサージを行い、それぞれのマッサージの基本手技が⽪膚⾎流に与える効果を個別に評価。頭⽪には「押す(圧迫法)」方法が最も⾎流上昇作用が高かった」



プロフィール





川島悠希(かわしまゆうき)

Filament代表兼「⾻膜整体(R)」開発者

自身の猫背を治してもらったことに感動し整体師になることを決意。17歳で高校を退学、施術を学ぶため整体の道へ。

21歳で整体KAWASHIMA~宮崎本院~創立。23歳で、30分10,000円の施術が予約1~2ヶ月待ちの人気美容整体

師となり、「整体で顔も身体も必ず変えれる」を発信するYouTubeチャンネル「美容整体師川島さん。」開設。

26歳で整体Filament TOKYO(現TORANOMON)で東京に進出。数多くのメディアへ出演、芸能人・著名人・アスリートからも高く支持される。

YouTube:https://www.youtube.com/@user-jt3to8wn8f/featured

Twitter:https://twitter.com/biyou_kawashima

Instagram:https://www.instagram.com/biyou_kawashima/



西 剛志(にし たけゆき)

脳科学者、工学博⼠(分子生物学)

東京工業大学大学院生命情報専攻卒。博⼠号を取得後、特許庁を経て、2008年にうまくいく人とそうでない人の違いを研究する会社を設立。

世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めてこれまで1万5000人以上に講演会を提供。

エビデンスに基づいた研修、商品開発サービスなども全国に展開。テレビやメディアなどにも多数出演。著書シリーズは海外でも出版されて累計32万部を突破。



ヘッドスパメニュー





リンパマッサージで⽼廃物の排出を促し、⾻膜までのアプローチで疲労改善し、眼精疲労を和らげます

・⾻膜ドレナージュ 60分/ ¥13,200(tax in)

頭⽪クレンジング(クレイ)、炭酸シャンプー&トリートメント、肩・背中マッサージ、アイケア、デコルテケア



・⾻膜ドレナージュ 90分/ ¥16,500(tax in)

頭⽪クレンジング(クレイ)、炭酸シャンプー&トリートメント、肩・背中マッサージ、アイケア、デコルテケア



・「Oway」スペシャルトリートメント 90分/ ¥19,800(tax in)

herb&clay/peeling Essential Oilのブレンド、芳香蒸留水、ハイドロダーラ、炭酸シャンプー&トリートメント、肩・背中マッサージ、アイケア、デコルテケア

※Herb&Clayを月の満ち⽋けに合わせて調合し、浄化と解毒に作用するヘッドスパ。究極のウェルネス体験をお届けします。



ウェルネスショップ







サロン入り口ではコンセプトの「Brain Wellness」にまつわるプロダクトを取り揃えており、施術を受けない方も気軽に立ち寄れるショップを併設しています。

施術効果を最大限に引き上げるため、独自にセレクトしたウェルネスアイテムをキュレーション。日本初上陸の注目ブランド「Aile」(https://www.aile-holistic.com/)や、ノンアルコール飲料の製造・充填を行う都市型のボトリング工場「CAN-PANY」(https://can-pany.com/)などのアイテムが並びます。

ヘッドスパで外側から、ショップで取り扱うプロダクトで内側から「Brain Wellness」へのアプローチを図ります。



一部取り扱いブランド





・Aile(日本初上陸)

2人の女性Abi&Gillによって生まれたブランド。長年の研究と真摯な取り組み、そして私たちが扱う強力でパワ

フルな植物への深い感謝の念を込めて、私たちが日々遭遇する典型的な悩みに対応し、私たちがクライアントを

サポートしようと努める主要な事柄に対処するための処方が生まれました。

人間にも植物にも敬意を払い、100%ナチュラルな原料を厳選し、可能な限りオーガニックのものを使用してい

ます。スコットランドで少量ずつ手作業でブレンドされた製品は、合成物質、パラベン、石油を一切使用せず、

動物実験も行っていません。植物には、自然界との調和を保つ独自の周波数と微細なエネルギーがあります。

また、エッセンシャルオイルは人間の周波数と相互作用し、自然との調和を図ります。

https://www.aile-holistic.com/



・CAN-PANY

CAN-PANYはノンアルコール飲料の製造・充填を行う都市型のボトリング工場です。見たこともないほど美しくて機能的で衛生的な工場から、旬の素材を使った炭酸飲料や、オリジナリティーのあるレシピからつくられたモクテルが生まれます。

https://can-pany.com/



デザインについて







店内のインテリアデザインは、五感を刺激するマテリアルを使うことをテーマとしています。

香港を拠点に活動するセラミックアーティストephēlis(エフェリス)によるオリジナルアートを設置。思わず触れてみたくなる、両手で包み込むようなデザインのアートは、手のひらを使い生業とするセラピストに対する敬意を表しています。

また、象徴的な“Palm”のロゴデザインは⿊野真吾氏(https://shingokurono.com/)が担当し、葉脈・手の皺・脳波を表現しています。



アート:ephēlis(エフェリス)





香港を拠点に活動。彼女自身がかつてコンプレックスに感じていたそばかすに目を向け、「固定観念化した美の

基準に疑問を投げかける」ことをコンセプトに、古代ギリシア語で「そばかす」を意味するephēlisをスタート。

https://www.instagram.com/e.phelis/



グラフィックデザイン・ビジュアル撮影:⿊野 真吾Shingo Kurono Ltd. 代表





2015年に Shingo Kurono 設立。ものやブランドを生み出し、それを伝え、浸透するまで一気通貫したアプローチでデザインに携わることで、本来の価値を磨き高め、芯のあるプロジェクトの構築を目指す。

https://shingokurono.com/



ラッピングについて





サロン内で展開されるプロダクトのラッピング包資材は、オリジナルユニフォームを作成する工場から出たデッドストックの布を使用しています。新しいものを作るより、大切なものを手の温もりで包み込む意味を込めて、「特定⾮営利活動法人日本セルプセンター」に協力を仰ぎ、Palm Houseとして地域に少しでも貢献できるものづくりの姿勢をカタチにしたいと想いから実現。今後もこうした活動を積極的に行っていきます。



ショップデータ







名称:Palm▲House(カナ : パーム▲ハウス) ※▲は半角スペースです

住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 3-42-15 PAL COURT 神宮前 101

席数:4席

定休:なし

予約:ホットペッパービューティーもしくは公式LINEから。予約スタートは11月末日より。

HP:https://palmhouse-headspa.com/

IG:https://www.instagram.com/palmhouse_headspa/

運営:株式会社PALM HOUSE



トランジットジェネラルオフィス







人々に影響を与える“遊び場”を創造するカルチュラル・エンシジニアリング・カンパニー。

「おいしい」をキーワードに、レストランからコーヒーロースターまで幅広いジャンルを展開し、日本初上陸となる海外人気レストランの誘致や他社ブランドのオペレーションをおこない約120店舗を運営する。

飲食店にとどまらず、ホテルなどのリゾート施設や鉄道をはじめとした交通施設、商業施設、オフィス、レジデンスなど様々な「場」のブランドプロデュースを手掛け、近年「NFT」アートや「ゴルフブランド」事業にも参画。

ユニークなアイデアを掛け合わせ、ワクワクする『ON』へスイッチが切り替わるような唯一無⼆の“遊び場”を作り、これまでにない新たな文化を根付かせる。

https://www.instagram.com/transitgeneraloffice/



リリースはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d40062-232-f0aec5c48e0e9d28a53199e7e765624e.pdf









