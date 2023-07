[デサントジャパン株式会社]

「Wayser RE 2.1」、「Wayser R 2.1」を7月14日(金)に新発売



デサントジャパン株式会社が展開する『デサント』ブランドより、スポーツウェアが持つ機能性や着心地の良さを目指し、当社のスポーツウェア開発の技術を応用して開発した防水スニーカーWayserシリーズの第2弾となる「Wayser RE 2.1(ウェイサー アールイー 2.1)」、「Wayser R 2.1」(ウェイサー アール 2.1)」を7月14日(金)に発売します。「快適の未来へ。Step into the Future of Comfort.」をコンセプトとし、第1弾の機能性、快適さを引き継ぎ、新たにソールを厚くすることで、より快適な履き心地を実現しアクティブなシーンでの着用にも対応する防水スニーカーです。







特設ページ:https://store.descente.co.jp/descente/feature/wayser23fw



いつでもどこでも、雨の日も、新たに踏み出す一歩を包み込む、シーンとコーディネートを選ばない防水設計のシームレススニーカーのシリーズ第2弾は、前作同様、デサントのスポーツウェア開発のノウハウを応用した機能性とシンプルな見た目で天気やシーンを問わず快適に履いていただけることを追求して開発した商品です。

水泳、自転車、ランニングの3種目を連続で行うため素足で履く『デサント』のトライアスロン用シューズ「DELTA」の技術を応用し、靴内部の縫製や段差を極力なくしたルースレイヤーフィット構造を採用することで足当たりを軽減し、履き心地を向上しています。また、水泳から自転車に移る際に素早く靴を履かなくてはならないトライアスロンの競技特性から誕生したシューレースシステムも採用しています。



【主な特徴】



防水設計

急な天候の変更にも対応できる防水設計。

※4cm静水試験で2時間防水を検査機関にて検証済み(保証値ではありません)

※完全防水ではありません





シームレス仕様

アパレル製法からヒントを得て開発した、アッパーをボンティング加工により作成することで、柔らかく足を包み込むフィット感を実現。アッパーの縫製を極力排除したシンプルで洗練されたデザイン。





ヒールサポート

ランニングシューズの開発のノウハウを応用し、歩行時の踵部のサポート性を考慮した、バックタブとヒールカウンターを搭載。







オリジナルラスト設計

ラスト設計はランニングシューズのラストをベースに革靴のシルエット感とコンフォート性を追求した新たなラストを採用。





オリジナルシューレースシステム※Wayser RE 2.1のみ

トライアスロンシューズの開発のノウハウを応用し、開発した着脱性を考慮した、

オリジナルシューレスシステム。



「Wayser RE 2.1」、「Wayser R 2.1」は、デサント公式通販「DESCENTE STORE オンライン」、デサント直営店、ABCマートやシューズ専門店、スポーツチェーン店の「スーパースポーツゼビオ」などで7月14日(金)より順次発売を開始します。







【製品概要】

商品名:Wayser RE 2.1(ウェイサー アールイー 2.1)

発売日:7月14日(金)

品番:DM2WJC20BK/DM2WJC20GY

カラー展開:BLK(ブラック)/GRY(グレイ)

サイズ展開:25.0~28.0cm(0.5cmピッチ)

メーカー希望販売価格(税込):¥13,750

機能性: 防水設計・ルースレイヤーフィット構造・オリジナルシューレースシステム





商品名:Wayser R 2.1(ウェイサー アール2.1)

発売時期:7月14日(金)

品番:DM2WJC10BK/DM2WJC10GY

カラー展開:BLK(ブラック)/GRY(グレイ)

サイズ展開:25.0~28.0cm(0.5cmピッチ)

メーカー希望販売価格(税込):¥15,400

機能性: 防水設計・ルースレイヤーフィット構造





【販売場所】

https://store.descente.co.jp/descente/feature/wayser23ss_shoplist

※商品の取り扱いについては店舗によって異なります。詳しくは各店舗にお問い合わせください。



『デサント』について

トップアスリートとの共同開発に基づいて、常に斬新な発想で今までにない「モノ創り」を目指し、

機能美を追求した高機能、高品質、デザイン性に優れたスポーツウェアを世界に提案します。

ブランドサイト:https://store.descente.co.jp/descente/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/14-16:46)