「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもと、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む未来創造拠点「100BANCH」は、6年目の活動をまとめたアニュアルブック 『6/100BANCH BOOK』を発行。本日より、100BANCHの受付やWeb shopでの販売をスタートしました。







100BANCHは、パナソニックが創業100周年を迎えることを機に、常識にとらわれない若いエネルギーの集まりが、100年先の未来を豊かにしていくという思いから「未来をつくる実験区」として、2017年7月7日に東京・渋谷に設立。以来、思いと情熱にあふれた野心的な若者たちのプロジェクトを300件以上支援しており、社会から注目を集めるスタートアップやクリエイターたちを数多く輩出してきました。



そんな「未来をつくる実験区」である100BANCHで日夜繰り広げられた活動と、そこで生まれた価値観から描く未来までを記録し1年に1度発行しているアニュアルブックの最新版として、『6/100BANCH BOOK』が完成。



本書は、6年目にあたる2022年7月~2023年7月までの100BANCHの活動を収録。100BANCHの運営に欠かせない場の根本と視座を定めた7つの原理とそれが実体化したエピソードをはじめ、100年先に向かって日々、実験に取り組むGARAGE Programの採択プロジェクトの中から28プロジェクトを紹介しています。



また、4年ぶりに本格リアル開催された100BANCHの周年祭である「ナナナナ祭2023」の軌跡や、100BANCHメンバーが手がけた書籍を紹介する「未来に向けた本たち」など、6/100BANCH BOOKだけで楽しめるコンテンツも用意しています。



さらに津賀一宏氏(パナソニックホールディングス株式会社 取締役会長)、100BANCHのメンターを務める桐村里紗氏(地域創生医/tenrai株式会社 代表取締役医師)のスペシャルコラムも掲載し、100BANCHをより多角的に知ることができる内容になっています。



6周年を迎え、初期に活動していた100BANCHメンバーの飛躍と、その背中を追うように奮闘する新世代メンバーのエネルギーを同時に体感できる1冊です。



『6/100BANCH BOOK』は、100BANCHの公式窓口およびWeb shopにてお求めいただけます。また、学校や図書館などに設置いただける場合には、献本させていただきますので、100BANCHの問い合わせ先までご連絡ください。ぜひご一読ください。





概要





タイトル:『6/100BANCH BOOK』

定価:1,000円(税込)

Webshopでの販売価格は送料込み1300円です

単行本(ソフトカバー)

発行元::100BANCH

発行日:2023年11月29日



ご購入方法





100BANCHの窓口と100BANCHのWeb shopでご購入いただけます。



▼100BANCHのウェブショップ

https://100banch.myshopify.com/products/6-100banch-book



▼100BANCH 2F GARAGE受付

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-1/JR渋谷駅新南口から徒歩約2分

https://100banch.com/about/access-contact/



CONTENTS







・はじめに



・100BANCHの7原理

1 たった一人でも応援したら 加藤 優(HIZUMI)

転んでもただでは起きない/不器用な提案者と熱いつくり手/想像した未来を創造する

2 思う存分できる場 稲村 行真(獅子舞生息可能性都市)

都市の「余白」を探し、拡張する/やりたいことに猪突猛進!

3 若者が未来をつくる 岩本 涼(TeaRoom)

全ては憧れから始まった/進むなら、正しく険しい道へ/何を残し、何をなすか

4 短期集中同時多発 田所 直樹(A cultured energy drink)

2カ月間の「低空飛行」、3カ月目に起きた「偶然」/200人に飲ませまくって、固まった決意

5 常識にとらわれない 西来路 亮太(soma no base)

全身タトゥーの熱い男、森と出会う/全力で全方位で常識をぶっ壊す

6 視点が交差し混じり変化する 新田 理恵(The Herbal Hub.)

できそうなことではなく、本当にやりたいことを/薬草使いの交流術/異世界での出会いと可能性

7 Willから未来はつくられる 高橋 良爾(DEW)

12年忘れられなかった光をもう一度/自分だけの確からしさと「具体」へのこだわり



・未来をつくる実験

<Academimic>

科学の情緒性をポップに表現し、科学と生活との距離を近づける

<Sadamaranai Obake>

死にまつわる文化や価値観を、デザインの力で変えていく

<Reiwa no Land Reform>

東京の街を食べられる森にして、都市システムを草の根的にアップデートする

<Neurography>

主観を生み出す脳波を可視化し、その瞬間の「心」を永遠に残す

<Dozo-Dozo>

お酌の自動化マシンから問う、未来の文化と慣習の形

<Usta>

魅力的で創造的な「メタバース建築」を増やし、現実世界との相乗効果を生み出す

<MINORU: Scrape the Sky Reading Project>

オリジナルミュージカルのファンを増やし、ミュージカル市場の裾野を広げる

<Blined Project>

見ても見なくても見えなくても楽しめる遊びで、一緒にワクワクする世界へ

<ENGAWA project>

縁側を渋谷に出没させ、未来の公共空間の在り方を拡張する

<nayamii>

悩みの可視化と共有を手助けし、本当の自分をさらけ出せる社会へ

<Online Yomikikase YOMY!>

対話型のオンライン読み聞かせで、創造力あふれた子どもたちが世界に羽ばたく

<Kin-Kin>

最も身近な他者である微生物たちをケアし、人間中心主義の見方を再考する

<NO WAVE SHAREROASTER>

コーヒーの焙煎体験をオープン化して、飲む人もつくる人も自己表現を楽しめる世界を

<RESTA>

障害者の就労をオンラインで支援し、自分の可能性を信じて再挑戦できる未来へ

<A cultured energy drink>

美味しいエナジードリンクの開発から、バイオ研究の未来を培養する

<Trash Lens>

捨てようとしていたモノに、ゴミとしてではない未来を創造したい

<Sound Airport>

視覚への依存から放ち、聴覚×想像力で世界中を旅する

<Aikata Labo For Healthy Relationships>

出会いの場と対話の仕組みづくりで、パートナーとの対等でヘルシーな関係性を育む

<AI based tumor tracking system>

高度に訓練したAIシステムで、がん治療の質を向上する

<Rulie>

クリーン×カワイイ化粧品で、人も環境も社会も美しく

<Satoyama Wood Battery>

日本の森林資源から生まれる「ウッドバッテリー」で、地産地消のものづくりを提案

<DATSU>

電力インフラへの依存を「脱」し、インフラに縛られないデジタル表現活動を可能に

<gapcap>

自分ならではの視点で都市を瓶詰め! 多様な解釈を鑑賞し、自分らしく生きるヒントを探る

<HIZUMI>

AIとの共創で誰でも服をリメイク! サーキュラーエコノミーを楽しく実現する

<DEW>

線香花火のような照明から、日本発のアート家電市場を創造する

<Greeendy>

地域の資源から持続可能なビジネスを生み出し、東アフリカの若者の雇用と未来を創造

<LiA>

表現の混ざり合いが生まれる空間を、社会に出現させたい!

<Classroom Adventures MOGURA>

授業なんかつまらない! 世界最高峰で最高に楽しい教育を俺らがつくる



・ナナナナ祭 2023



・COLUMN 「人が育つ環境」

津賀 一宏さん(パナソニック ホールディングス株式会社取締役会長)



・EXPLORING THE FUTURE

[人×住まい] 音から考える暮らしの環境とその未来

[人×自然]多様な生物との共生 未来を変える小さな一歩



・COLUMN 「クリエイティブが止まらない」

桐村 里紗さん(tenrai株式会社 代表取締役医師)



・未来に向けた本たち



・データで振り返る100BANCHの1年

-100BANCHの概要 -開催イベント一覧 -GARAGE Program 概要

-数字で見る1年間 -GARAGE Program メンター -GARAGE Program プロジェクト



・100BANCHで聞きました



・おわりに



100BANCHについて







「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもとに、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む活動です。再開発の進む渋谷川沿いの倉庫を1棟リノベーションして作られた空間で、1階はカフェ・カンパニーが企画・運営する未来に向け新たな食の体験を探求するカフェスペース「KITCHEN」、2階は35歳未満の若いリーダーのプロジェクトを推進するアクセラレーションプログラム「GARAGE program」などがメインで行われるワークスペース「GARAGE」、3階はパナソニックが次の100年を創り出すための未来創造拠点であり、夜や休日にはワークショップやイベントが行われるコラボレーションスペース「LOFT」から構成されています。



100BANCHお問い合わせ:https://100banch.com/about/access-contact/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/19-18:16)