[(株)Smarprise]

サプライズボックス(SURPRISE BOX) 公式サイト:https://surprisebox.jp/



メディア事業・エンターテインメント事業を手掛ける、株式会社Smarprise(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:五十嵐 健)は、「サブスクリプション型グッズ提供サービス」である『サプライズボックス(SURPRISE BOX)』から、株式会社サンリオのキャラクター『マイメロディとマイスウィートピアノ』の提供を開始しました。







『サプライズボックス(SURPRISE BOX)』とは







『サプライズボックス(SURPRISE BOX)』とは、ユーザー自身が好きなコンテンツやアーティスト(以下、IPと表記。)の限定アイテムが定期的に受け取れるサブスクリプション型サービスです。

お届けアイテムは届いてからのお楽しみの福袋形式で、毎回何が届くか分からないワクワクとドキドキも合わせてお楽しみいただけます。アイテムは全て、ここだけの限定完全オリジナルとなっております。サービス開始以来、FANがFANを呼び、数多くのユーザーおよびIPの皆様にご利用頂いております。

“『マイメロディとマイスウィートピアノ』サプライズボックス(SURPRISE BOX)”について





人気サンリオキャラクター『マイメロディ』と、そのお友達のヒツジの女のコ『マイスウィートピアノ』がサプライズボックスに登場!『マイメロディとマイスウィートピアノ』のサプライズボックスの受付を2023年11月10日よりスタートしました。

すなおで明るい女のコ『マイメロディ』と、やさしくて甘えん坊な『マイスウィートピアノ』の完全オリジナルアイテムを、1月の『マイメロディ』のお誕生日を記念して、1月号限定ボックスとしてお届けします。ライトプラン3,850円(税込)では、メッセージ入り「ポストカード」をお届けします。またプレミアムプラン11,550円(税込)は厳選した普段使いいただけるアイテムやコレクションアイテム等を、“ライトプランに追加して”お届けする豪華プランです。各月のアイテム・受付期間など詳細はWEBサイトをご覧ください。

ご購入URL :https://surprisebox.jp/lineup/melody-piano

価格 :11,550円、3,850円 2プラン(税込)※別途送料

受付期間 :2023年11月10日15時~2023年12月10日正午(2024年1月末頃にお届け)



※本情報は予告なく変更・終了となる場合がございます。詳しくは、サプライズボックスWEBサイトをご参照ください。

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L645348



【株式会社Smarpriseについて】





本社 :〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー10階

代表者 :代表取締役 五十嵐健(いがらし たけし)

設立 :2015年4月1日

資本金 :1.95億円

URL :https://smarprise.co.jp

事業内容:メディア事業・エンターテインメント事業・広告代理事業



