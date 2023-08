[グラビティゲームアライズ株式会社]

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、世界中にあるインディーゲームの中から魅力あるゲームを発掘し、パブリッシングしていくプロジェクト「GRAVITY INDIE GAMES」において、パズルアクションゲーム『NecroBoy : Path to Evilship』を2023年8月31日にNintendo e-Shopにて発売することを決定いたしました。











ストアページや詳しい情報は随時X(旧:Twitter)にてご案内いたしますので、楽しみにお待ちください!



■『NecroBoy : Path to Evilship』とは

このゲームは、フランスのインディー開発会社Chillin' Wolf社(チリン ウルフ)のUlysse Frediere氏が一人で開発しました。

音楽面では、Nicolas “Kerch” Kerbourc’h氏が、美術面ではArthur Jacob-Cavarec氏が協力しています。



NecroBoy : Path to Evilshipは不気味でおかしな物語です。主人公ネクロボーイは誇大妄想がちな少年。ネクロマンサーの力を持っており、その力のせいで生まれた時から彼は孤独でした。

彼は悪名高いネクロマンサーの力を借り、その力を使って彼を無視し遠ざけている人々を支配しようとしますが……。







この強大な力を手に入れるため、プレイヤーは主人公のネクロボーイを操作して、ネクロマンサーのお墓である地下迷宮を探検することになります。死せる魂を呼び寄せ、ミニオン(ネクロミニオン)として蘇らせて操作しましょう。ミニオンたちを使役して、スイッチを入れたり、ブロックを押したり、足場を動かしたり、地下迷宮の様々なギミックを使いながら、各ステージの謎を解き進んでくださいね。







ステージが進むと、パズルの難易度は上がっていき、主人公が目指す強大な悪への道は、ますます危険で過酷なものとなっていきます。

果たしてあなたはクリアできるか!? ぜひ挑戦してみてください。







ゲームの序盤では、パズルをクリアするために必要なさまざまな能力を解放していきます。ミニオンを操る方法をここでしっかり覚えましょう!

不器用な主人公を導いてくれるのは、最も忠実で賢く、そしてすこし変わり者の「ラッキー」(右図)というミニオンです。ラッキーはネクロボーイに色々助言をしますが、ラッキー自身にも秘密があるようで…? 二人は地下迷宮を深く探検していくうちに、だんだんと親密になっていきます。









■トレーラー映像





https://www.youtube.com/watch?v=WfVnOQyUcSM







基本情報



NecroBoy : Path to Evilship

ジャンル:パズルアクション

開発:Chillin’Wolf

Nintendo Switch版リリース予定日:2023年8月31日(木)

配信地域:グローバル

価格:1,200円(税込)

販売プラットフォーム:Steam (PC), Nintendo Switch

Steam URL:

https://store.steampowered.com/app/1628890/NecroBoy__Path_to_Evilship/?utm_source=gga_prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=Switch

公式X(旧:Twitter):

https://twitter.com/gravity_indie(日本語)

https://twitter.com/grindie_games (英語)

Copyright:(C) GRAVITY GAME ARISE Co.,Ltd. (C) Chillin’Wolf







グラビティゲームアライズ株式会社について







会社名:グラビティゲームアライズ株式会社(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/



Gravity Indie Games:

GRAVITY INDIE GAMESは、世界中にあるインディーゲームの中から人々に感動と楽しい経験を与えてくれる魅力あるゲームを発掘し、パブリッシングしていくプロジェクトです。

https://gravityindiegames.com/





※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※Steamは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。



