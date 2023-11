[株式会社Wemade Online]

モーション フェイシャルキャプチャー技術を通じて制作したリアルなキャラクター動作と戦闘アクションをPV動画で確認可能



■WEMADE XRが開発、最高技術力を集約したUnreal Engine5で開発

■G-STAR2023のWEMADEブースにて体験プレイ版を初公開予定







WEMADE Co., Ltd.「以下(WEMADE)」は本日(14日)、WEMADE XRが開発している大作MMORPG<Legend of YMIR>の新規PV動画を公開した。





<Legend of YMIR>は最高レベルの技術力を集約したUnreal Engine5基盤の新作MMORPGである。 北欧神話を基に独特な世界観を構築し、ユミル大陸で9千年ごとに繰り広げられる世の終末「ラグナロク」を阻止するための主人公たちの旅程を描いた。





公開された動画では多様なコンテンツの実際にプレイするシーンを活用して制作された。広大な世界はもちろん、英雄たちの葛藤と熾烈な戦闘で描かれた巨大な物語を鑑賞することができる。モーション フェイシャルキャプチャー技術を通じて製作したリアルなキャラクター動作と戦闘アクション、精密に描写された風景なども確認できる。









WEMADEはG-STAR2023の現場で<Legend of YMIR>の体験プレイ版を初めて披露する。 訪問客はゲームをプレイしながら神話の中の英雄になって大規模戦闘に参加し、世界を救うための旅程を経験することができる。





一方、WEMADEはG-STAR2023にメインスポンサーとして参加する。 「Life is Game: Omnichain Gaming」をテーマに200ブース規模の大型展示空間を用意し、WEMADE XRのMMORPG<Legend of YMIR>、ROUND1 Studioの野球ゲーム<Fantastic4 Baseball(仮)>など、新作2種を公開し、体験プレイを提供するなど多様なイベントを開催する予定だ。



さらに詳しい情報はWEMADEのG-STAR 2023特設ページで確認できる。



【参考URL】

・https://gstar.wemade.com/2023/en



WEMIX概要





WEMIX3.0はこれまでの経験に基づいて開発されたプラットフォームを中心としたサービス志向の開放型メインネットであり、分散型、セキュリティ、拡張性などブロックチェーンネットワークの核心となる要件を満たしている暗号資産。WEMIX3.0の巨大なエコシステム (Mega-Ecosystem)の成長を率いるブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」やDAO(分散型自律組織)&NFT(非代替性トークン) プラットフォーム「NILE」、DeFi(分散型金融)プラットフォーム「WEMIX.Fi」など、3大プラットフォームを有しており、各プラットフォーム内で様々なサービスとビジネスが生成されている。



▼WEMIX関連サイト

・WEMIX HomePage:https://www.wemix.com/

・WEMIX PLAY(BCG PF):https://wemixplay.com/

・NILE(NFT&DAO PF):https://www.nile.io/

・WEMIX.Fi(DeFi PF):https://wemix.fi/





WEMADE会社概要





「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びスマホゲームの開発・運営する会社である。「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」、「Night Crows」など多数ゲームタイトルの開発・サービスし、2018年からはブロックチェーン事業を並行し独自メインネットコインWEMIX3.0を中心としたプラットフォームサービスを展開している。WEMADEは韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。



▼基本情報

・会社名:WEMADE Co., Ltd.(韓国KOSDAQ上場(証券コード:112040))

・設立:2000年2月10日

・代表者:代表取締役社長 チャン・ヒョングク(ヘンリー・チャン、Henry Chang)

・事業内容:ゲームメディアコンテンツの開発及びパブリッシング、ブロックチェーン事業

・ホームページ:https://www.wemade.com/



