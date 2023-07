[三菱地所プロパティマネジメント株式会社]

-屋内で暑い夏をレゴ(R)ブロックで遊びつくそう!-



開催期間:8月7日(月)~8月27日(日)

開催場所:丸ビル、新丸ビル、東京ビルTOKIA、丸の内オアゾ





三菱地所株式会社は、レゴジャパン株式会社と共催し、大手町・丸の内・有楽町(以下「丸の内エリア」)にて、8月7日(月)~8月27日(日)の期間中、「レゴ(R)フェスティバル in Marunouchi 2023」を開催します。



昨年の初開催時には、20万人以上を動員した「レゴ(R)フェスティバル in Marunouchi」。今年は、「キミの好きをさがそう!」というテーマのもと、昨年の開催エリアから拠点をさらに拡大し、子どもも大人も楽しめるレゴ(R)ブロックの展示やワークショップなど様々なコンテンツを展開します。



本イベントメイン会場となる丸ビル1階マルキューブでは、建物や乗り物など、自分の好きなものをレゴ(R)ブロックで組み立て、カラフルな街を作り上げる、無料の参加型ワークショップ「キミの好きをさがそう!街づくり」を開催します。また昨年も好評を博した、各会場に設置されたレゴ(R)ブロックを集めることで自分だけのレゴ(R)ミニフィギュアが完成するレゴ(R)ミニフィギュアラリーを実施します。



さらに、8月12日(土)には、丸ビル1階マルキューブにて、人気動画クリエイターのHIKAKINさんとSEIKINさん兄弟、さらに三井淳平さん、MCとしてMasuoさんも参加するレゴ(R)マインクラフトの大型ジオラマお披露目イベント「マインクラフトの世界を全部レゴ(R)ブロックでつくったらスゴイことになった! in 丸ビルマルキューブ」を開催します。当日にお披露目する、大きさ約2m x 2mのレゴ(R)マインクラフトの大型ジオラマは、日本人唯一の「レゴ(R)認定プロビルダー」三井淳平さんが制作した作品になります。



今年も猛暑が予想される中、屋内の会場で涼しみながらのびのびとお楽しみいただける場を提供します。この夏も、丸の内エリアで、レゴ(R)ブロックの持つ創造性を体感し、好奇心を刺激して、「キミの好きをさがそう!」。



「レゴ(R)フェスティバル in Marunouchi 2023」開催概要





【開催期間】

8月7日(月)~8月27日(日)

【会場】

丸ビル1階マルキューブ・3階回廊、新丸ビル3階アトリウム、東京ビルTOKIA ガレリア、丸の内オアゾ〇〇広場

【主催】

三菱地所株式会社 、レゴジャパン株式会社

【URL】

https://www.marunouchi.com/event/detail/35779/



■各会場のコンテンツご紹介

丸ビル3階回廊/新丸ビル3階アトリウム/東京ビル TOKIA ガレリア/丸の内オアゾ○○広場





【レゴ(R)ミニフィギュアラリー】

丸ビル3階回廊、新丸ビル3階アトリウム、東京ビル TOKIA ガレリア、丸の内オアゾ○○広場に設置されたブースにて、レゴ(R)ブロックのパーツを集めることで自分だけのレゴ(R)ミニフィギュアが完成するレゴ(R)ミニフィギュアラリーにご参加いただけます。



開催期間:8月11日(金・祝)~16日(水)、19日(土)20日(日)、26日(土)、27日(日)



丸ビル1階マルキューブ





【キミの好きをさがそう!街づくり】



建物や乗り物など、参加者がレゴ(R)ブロックで好きなものを組み立て、ひとつの大きな街を作りあげる無料の参加型ワークショップを開催します。高さ約1.5mの丸ビルのジオラマの周りに参加者の作品を繋ぎ合わせ、レゴ(R)ブロックでできた大きな街を組み立てていきます。



開催期間:8月11日(金・祝)~16日(水)、19日(土)20日(日)、26日(土)、27日(日)



【レゴ(R)マインクラフトの大型ジオラマが登場】



人気のゲーム「マインクラフト」の世界を、レゴ(R)認定プロビルダーの三井淳平さんがレゴ(R)ブロックを使って完全再現。大きさ約2m x 2mの迫力ある、世界に一つだけの作品をご覧いただけます。8月12日(土)には、イベント「マインクラフトの世界を全部レゴ(R)ブロックでつくったらスゴイことになった! in 丸ビルマルキューブ」を開催予定。人気動画クリエイターのHIKAKINさん&SEIKINさん兄弟、さらに三井淳平さんが登場します。



展示期間:8月13日(日)~27日(日)

イベント詳細:https://onl.sc/tmTuY4x

※8月12日(土)開催のイベントは招待制になります。



丸ビル3階回廊





【レゴ(R)ディズニープリンセス クイズ】

レゴ(R)ディズニープリンセスに関するクイズを出題するブースが登場。正解者にはレゴ(R)ブロックのミニキットをプレゼントします。



開催期間:8月7日(月)~10日(木)、17日(木)、18日(金)、21日(月)~25日(金)



新丸ビル3階アトリウム





【大人レゴセクション】

いつまでも変わらない美しさで咲き続ける、カラフルなレゴ(R)ボタニカルコレクションで制作された、フラワーウォールやフラワーワゴンを設置します。本作品はフォトブースとしてもご利用いただけます。そのほか、8月1日(火)発売の「レゴ(R)アーキテクチャー 姫路城」や「レゴ(R)アイコン 禅ガーデン」 など、日本をフィーチャーしたレゴ(R)ブロック作品も展示します。細部まで精巧に再現された大人レゴはアート鑑賞としてもお楽しみいただけます。



展示期間:8月7日(月)~27日(日)





<レゴ(R)フェスティバル in Marunouchiとは?>

2022年8月にレゴグループ創立90周年と丸ビル開業20周年、新丸ビル開業15周年を記念して初開催。日本屈指のオフィス街として有名な東京駅丸の内エリアは皇居も近いことから、オフィスワーカー、観光客など多くの方々で賑わっています。「レゴ(R)フェスティバル in Marunouchi」は、様々な人たちで賑わう丸の内エリアを体現したイベントです。どなたでも気軽に参加できるレゴ(R)ブロックを使った街づくりワークショップやビル館内をめぐるレゴ(R)ブロッククイズラリーを開催。他にも、大人の趣味にあわせた幅広いテーマを展開し、再現性の高さから組み立てたあとも見て楽しめる「大人レゴ」の展示など、子どもから大人まで夢中になって遊べるコンテンツを数多く実施しています。



