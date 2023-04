[株式会社アルペン]

~「STYLE UP DAYS」&「PUMA SUMMER TEE COLLECTION」~



スポーツ用品販売の株式会社アルペン(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:水野敦之)は、プーマ ジャパン株式会社と協業し4月21日(金)より、スポーツデポ・アルペン限定の夏の新作プロモーション「STYLE UP DAYS -スタイル高まる、キブン高まる-」(ウィメンズ向け)、「PUMA SUMMER TEE COLLECTION」(メンズ向け)を公開し、全国のスポーツデポ・アルペンおよびアルペングループオンラインストアにて、限定商品を含むプーマ夏の新作アイテムの販売を開始します。





<STYLE UP DAYS スポーツデポ・アルペン限定プロモーションの概要>



「STYLE UP DAYS -スタイル高まる、キブン高まる-」のコンセプトの元、プーマの人気厚底スニーカーラインナップを中心に、着心地が良くスタイルアップを目指せる全身コーディネート“ATSUZOKOコーデ”にフォーカスしたプロモーションです。「STYLE UP」=スタイルがUPし、キブンが上がり生活スタイルがUPすることの2つの意味を感じてもらいながら、「DAYS」=日々に彩りを加え、プーマの“ATSUZOKOコーデ”で手軽に、おしゃれにスタイルアップできることで、気持ちまでアップする、キブン高まる毎日を手に入れてほしいという気持ちが込められています。今回は“ATSUZOKOコーデ”として「RELAX」、「ACTIVE」、「SPORTS」の3つをテーマに、藤田ニコルさんが各テーマに合ったシーンでそれぞれのスタイルを着こなしています。

プロモーション動画では、全身のルックはもちろん、各商品のフォーカスポイントにもスポットライトを当て、プーマのアイテムを身にまといスタイルアップ&キブンまで高まる様子を表現しています。





【ムービー】







<ウィメンズコーディネート>



■藤田ニコルさん(写真左 から)着用アイテム (★印:スポーツデポ・アルペン限定販売)



<RELAXスタイル>

METAL CAT BUCKET HAT 定価 3,850円 (税込)★



マキシドレス 定価 8,250円 (税込)★



CLASSICS WAIST BAG 定価 4,290円 (税込)★



キャリーナ ストリート アニマル 定価 8,690円 (税込)





<ACTIVEスタイル>

PUMA POWER TAPE Tシャツ 定価 2,750円 (税込)



STUDIO YOGINI LITE SS Tシャツ 定価 4,950円 (税込)



ニットワイドパンツ 定価 7,700円 (税込)★



トリニティ 定価 8,690円 (税込)





<SPORTSスタイル>

エッセンシャル BBキャップ プーマ No.1ロゴ 定価 2,530円 (税込)



PUMA POWER カラーブロック Tシャツ 定価 3,850円 (税込)



カラーブロック ウィンドブレーカー 定価 8,800円 (税込)★



ESS ロゴレギンス 定価 3,300円 (税込)



スタジオ バッグ 定価 7,150円 (税込)



プーマ キャリーナ 2.0 定価 6,490円 (税込)







<PUMA SUMMER TEE COLLECTION スポーツデポ・アルペン限定プロモーションの概要>



2023年にブランド設立75周年を迎えるプーマより、ブランドの象徴である様々なプーマロゴにフォーカスしたTシャツラインアップが登場。“PUMA SUMMER TEE COLLECTION”というテーマで、たくさんのデザインからお気に入りの1着を見つけることができるコレクションです。シルエットや素材のバリエーションも豊富で、ブランド設立75周年に対するメッセージをグラフィックで表現した記念デザインや大胆なプーマロゴデザインが特徴的です。



<メンズコーディネート>



■メンズ(写真左 から)着用アイテム (★印:スポーツデポ・アルペン限定販売)

プーマ コア バケット 定価 3,190円 (税込)



SS グラフィック Tシャツ 定価 4,290円 (税込)★



TRAIN ULTRAWEAVE 7インチ ショーツ 定価 5,390円 (税込)





ビッグロゴ オーバーサイズ SS Tシャツ 定価 3,630円 (税込)★



ESS+ ウーブン カラーブロック ショーツ 定価 4,950円 (税込)





プーマ コア バケット 定価 3,190円 (税込)



ESS+ LOGO POWER Tシャツ 定価 2,530円 (税込)



ウーブンショーツ 定価 6,050円 (税込)★





PUMA POWER ポリ SS Tシャツ 定価 3,630円 (税込)★



PHOTOPRINT グラフィック Tシャツ 定価 3,300円 (税込)







【公式特設ページURL】

ウィメンズ 「STYLE UP DAYS -スタイル高まる、キブン高まる-」

https://store.alpen-group.jp/lp/contents1/4267



メンズ 「PUMA SUMMER TEE COLLECTION」

https://store.alpen-group.jp/lp/contents1/4268



■株式会社アルペンについて

創業 : 1972年7月

資本金 : 151億円

業績 : 売上高2,323億円、経常利益89億円(2022年6月期)

事業内容 : ・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/22-18:40)