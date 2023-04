[IMAGICA GROUP]

映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社 IMAGICA GROUP(本社:東京都港区、代表取締役社長:布施 信夫)は、日本が議長国を務める「G7広島サミット」に先立ち開催される「G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合」(会期:4月29日・30日)の「デジタル技術展」(会期:4月28日・29日・30日)に出展いたします。「デジタル技術展」では、約100の企業・団体等が出展し、通信・ロボット・映像をはじめとする最先端のICTが紹介されます。「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」をグループミッションに掲げる当社は、最先端の映像技術に、当社グループが持つクリエイティブとテクノロジーを掛け合わせた事例として「4K×2面高臨場感高精細映像[VISIONS]」、「8K高精細月面ビューアー」、「8K360°バーチャル宇宙旅行[SPACE JOURNEY TO THE EARTH]」を展示いたします。







出展詳細





1.4K×2面高臨場感高精細映像



[VISIONS]は、最新の映像テクノロジーと空間演出を融合させ、新しい映像体験の創出を目指した『未来志向型のライブエンタテインメント』を切り拓くプロジェクトです。本展示では、日本の文化、歴史、四季等の映像美をブース壁面に4K×2面にて映し出し、臨場感や迫力を体感できます。2.8K高精細月面ビューアー



「8K高精細月面ビューアー」は、JAXA の月周回衛星「SELENE」(かぐや)が取得した月面全球の画像および標高データを使用し、月面の地形の様子を3Dで再現しています。クレータやアポロ11号着陸地点など、細かな凹凸までわかるよう高精細8Kモニターに表示しながら、インタラクティブに操作できるシミュレータです。3.8K360°[SPACE JOURNEY TO THE EARTH]



スペースバルーン※1に乗って宇宙へ旅立つVRコンテンツです。地上から飛び立ち、雲を突き抜け、宇宙の入口である高度約30,000mの成層圏まで到達する映像を、高精細8K360°カメラで実際に撮影をしました。「国境線の無い青くてまるい地球」を体感できます。※1:スペースバルーンとは、空気より軽いヘリウム等のガスを気球に注入し、その浮力で成層圏や中間圏を目指す有人宇宙飛行の構想です。※2:本コンテンツは宇宙の感動を多くの人に届けることを目的とした実証実験で作られたプロトタイプ版です。

開催概要





・名称: G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合 デジタル技術展・公式サイト:https://g7digital-tech-2023.go.jp/・日時:2023年4月28日(金)・29日(土)・30日(日)4月28日(金)11時00分~17時00分(最終入場:16時30分)4月29日(土)10時00分~18時00分(最終入場:17時30分)4月30日(日)11時00分~18時00分(最終入場:17時30分)・会場:Gメッセ群馬(アクセス:https://www.g-messe-gunma.jp/visitor-access.html)・主催:デジタル庁、総務省、経済産業省入場について入場料は無料です。入場には事前の申込みが必要です。申込みが確認出来ない場合は入場できません。以下の「G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合」お申込みページよりお申し込みください。▶ https://g7digital-tech-2023.go.jp/exhibition/index.html



当社グループは引き続き、グループの持つクリエイティビティとテクノロジーで、「世界の人々に“驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

株式会社IMAGICA GROUPについて







1935年の創業以来、新たな“映像”の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。・会社名:株式会社IMAGICA GROUP(IMAGICA GROUP Inc.)(東証プライム市場、証券コード:6879 イマジカG)・代表者:代表取締役会長 長瀬 文男代表取締役社長 社長執行役員 布施 信夫・所在地:〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号・創立:1935年2月18日・資本金:33億6百万円・事業内容:映像コンテンツ事業、映像制作サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括・URL:https://www.imagicagroup.co.jp/・Twitter:https://twitter.com/IMAGICAGROUP



