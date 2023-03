[日本ロレアル株式会社]

TWICE SANAがイヴ・サンローラン・ボーテ ジャパンメイクアップミューズに!



2023年3月25日(土)に「YSLリップCM公開 & ミューズ就任会見」をAOYAMA GRAND HALLにて開催。



会見には、 TWICE SANAさんがツヤ感たっぷりなメイクで登場。2022年にデビューした「ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ」 の新CMの撮影時のエピソードを「撮影日は一日中、リップを何度も塗るシーンの撮影があったのですが、撮影が終わったあと夜に家に帰ってからも唇がとても潤っていて、普段寝る前に塗っているリップバームも塗らず、潤った唇のまま寝ました。」と語りました。また、イヴ・サンローラン・ボーテ ジャパンメイクアップミューズに就任に関して、「みなさんの好みに合わせた色々なカラーで、これからの春を一緒に楽しめたらなと思います。」と語りました。



「ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ」特設サイト

https://www.yslb.jp/product/rouge-volupte-candy-glaze/







SANA





<トークセッション>



Q1 本日も素敵なメイクでご登場いただきました。メイクのポイントを教えていただけますか?

A:「ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ」の新色13番をメインにメイクしています。リップのツヤ感を引き立たせるために、肌と目元もツヤ感のあるメイクに仕上げました。



Q2 完成したCMをご覧いただいていかがですか?

A:実際に撮影した時の雰囲気が込められていながらも、一日かけて撮影したものが一つの動画になっているのを見て、完成したことが嬉しかったです。



Q3 普段は、愛らしい笑顔の印象が強いSANAさんですが、今回はとてもクールで、かっこいいですね!いつものSANAさんの魅力とはまた違う、新たな魅力ですね!

A:イヴ・サンローラン・ボーテのブランドの女性像をイメージして撮影をさせていただきました。



Q4 撮影エピソードを教えてください。

A:撮影日は一日中、リップを何度も塗るシーンの撮影があったのですが、撮影が終わって夜に、家に帰ってからも唇がとても潤っていて、普段寝る前に塗っているリップバームも塗らず、潤った唇のまま就寝しました。



Q5 CMでは2色のリップをつけていらっしゃいますが、どちらの色がお気に入りでしたか?

A:2色ともスタイリングによって違う魅力を引き出せるカラーだと思うのですが、今日13番を鏡の前でメイクさんにつけていただいた時に、「やっぱり13番はかわいいなぁ」と思ったので、今日の気分では13番を選びたいと思います。







SANA出演 「ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ」新CM



Q6 CMの公開とともに、イヴ・サンローラン・ボーテ ジャパンメイクアップミューズに就任となりましたが、今のお気持ちを聞かせていただけますか?

A:昔からよく愛用していたブランドなので、今回一緒にお仕事できることになってとても嬉しく思います。光栄です。



Q7 SANAさんは、圧倒的なルックスとステージパフォーマンスの美しさとかっこよさを持ち、また、TWICEというビッググループのグローバルスターであるのに、親しみやすい笑顔やキャラクターが愛されており、グローバルで活躍する女性として、「憧れ」と「親近感」を同時に持つことができる稀有な存在です。若い世代へのアンケートでは、「憧れている」「真似したい」「SANAさんになりたい」という声が非常に多く、多くの方にYSLメイクアップの魅力を伝えていただく存在として、今回の起用となりましたが、それを受けていかがですか?

A:そう言っていただけてとても嬉しいです。これからイヴ・サンローランと色んな角度から新しい魅力をお見せできたらなと思います。





Q8 普段からメイクアップはご自身でもなさるのでしょうか?

A:メイクも好きですし、コスメやスキンケアにも昔から関心があって、メイクさんやお友達とそういう話も普段するのですが、SNSなどでも新作が出たら必ずチェックしています。



Q9 以前からYSLのアイテムは使用されてましたか?

A:昔から愛用させていただいていました。617番のリップ(※販売終了)を愛用していまして、ミューズのお仕事の前から愛用していたピンクのグローパクトも初めてつけた時から私好み過ぎて、誰かに教えるのが勿体ないくらい大好きです。



Q10 そんなメイクが大好きなSANAさんですが、「ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ」は本日もつけていらっしゃいますが、つけ心地はいかがですか?

A:撮影した時にも感じたのですが本当につけ心地が軽くて、発色も持ちも良くて、ツヤ感もとてもかわいいので、ちょうどこの時期みなさんが探しているリップじゃないかなと思います。



Q11 新色コレクション「JUICY SYRUP COLLECTION」は、トレンドの“Y2K”気分を盛り上げる、つややかでジューシィな、ヌーディピンクが特徴ですが、この新色コレクションご覧になられてどうでしょうか?

A:カラー展開がとてもかわいくて、シーン別に使いたい時に自分の気分に合わせて使えるカラーだと思うので、是非全色みなさんにお試しいただけたらなと思います。



Q12 ここで、「ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ」新3色を含めた全10色の中から、シーン別におすすめカラーをお選びいただきたいと思います。



1.これから進学、新社会人になる方や異動など、新たなチャレンジをされる方にプレゼントするなら、どのカラーでしょうか?

A:春ということで全色使っていただきたいんですが、その中から一つ選ぶとしたら11番のカラーが、新しいチャレンジやスタートにいいんじゃないかなと思います。



2.続いて、デートにおすすめのリップを教えてください。

A:デートにはダントツこれかなと思うのが13番です。ピンクの発色がやわらかいので、デートに行くときに使っていただきたいなと思います。



3.SANAさんおすすめの女子会につけて行きたいリップを教えてください!

A:この色を見た瞬間から一目ぼれしたんですが、15番のピンクがおすすめだと思います。是非友達と会った時に自慢したくなるようなカラーだと思うのでみなさんつけてみてください。



4.4月からは、5度目となるワールドツアーTWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’をスタート予定とのことですが、ツアーでつけたいカラーはどちらでしょうか?

A:ツアーを回りながら、その時の気分とコンセプトに合わせて色々つけたいなと思うんですが、そのためにも普段からのケアが一番大事かなと思うので、まず2番のヘルシー グロウ プランパーで普段のケアをしながら、14番のシニック ブラウンのカラーに是非挑戦したいなと思います







潤いあふれるツヤリップ「ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ」から新3色”ジューシー シロップ コレクション”登場。











2022年にデビューした、「ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ」 は、発売から1年たたずして、

ブランド史上最速で“ツヤリップ” NO.1 *にのぼりつめたYSLの新アイコンリップ。



新色コレクション「JUICY SYRUP COLLECTION」は、トレンドの“Y2K”気分を盛り上げる、つややかでジューシ-な、ヌーディピンクが特徴。弾けるようなピーチローズから、イチジクのようなテンダーピンク、クリーミーなモカブラウンまで、選りすぐりのカラーを取り揃えました。



「ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ」

グロッシーなツヤとカラーでキャンディコーティング。スキンケア成分約78%配合。潤い溢れるケアバーム リップスティック2022年の衝撃のデビューから一年。YSL人気NO.1 ツヤリップとして君臨する伝説のリップスティック「ルージュ ヴォリュプテ シャイン」の記録を上回り、YSL史上最速でツヤリップNO.1 にのぼりつめた「ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ」。唇をキャンディコートするような未体験のシロップリップが瞬く間にメイクアップラバーの心を捉えたのは、潤いとツヤで彩る高発色、触れた瞬間、とろけるような付け心地。











*BEAUTE RESEARCH調べ 2022年1月14日‐12月31日 LIPS / SHEER & SHINE (STICK) MARKETにおいて





