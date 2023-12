[ウォンテッドリー]

Wantedlyの利用企業を称えるアワードや、企業間の交流を深めるプログラムを実施







ビジネスSNS「Wantedly」を運営するウォンテッドリー株式会社は、2023年12月6日(水)に、採用と組織づくりをリードするイベント「FUZE2023(フューズ2023)」を実施しました。



また本日12月22日(金)に、FUZE2023の特設サイトのアップデートを行いました。当日の様子や、イベント中に開催した「Wantedly Awards 2023(ウォンテッドリー アワーズ2023)」の受賞企業一覧を公開しています。

「FUZE2023について」



「FUZE」はウォンテッドリーが主催する、「採用と組織づくりをリードする」ことをコンセプトに掲げたイベントです。今回は2023年12月6日(水)に、東京・原宿のイベント会場「WITH HARAJUKU HALL」で開催しました。



今年は「Unleash the HR Potential, Now | 解き放て、人と組織の可能性。」というテーマのもと、「目まぐるしい社会変化の中、トレンドや固定観念に囚われずに、個人や組織の潜在力を解き放つためにはどう考え行動したらよいか?」といった問いに対して想いを馳せ、気付きを得られるような時間を来場者に届けることを目的に実施しました。





Opening Session

当日は、まず当社代表の仲(写真左下)から、ウォンテッドリーのミッションに関する話や、新プロダクト「Wantedly Assessment」の「スキル診断」を参加者のみなさまにご紹介しました。



Keynote

次に、Keynoteを実施。今回は、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長を務め、さまざまな分野でご活躍中の伊藤羊一氏をゲストに迎えました(写真右下)。「モチベーションが解き放つ“個”と“組織”の潜在力」をテーマに、自分、そして組織の力を爆発させるためのヒントを届けていただきました。





Opening Sessionで話す当社代表の仲

Keynoteで話す伊藤羊一さん



Wantedly Awards 2023

続いて、FUZEのメインコンテンツである「Wantedly Awards 2023」を行いました。今年は、より多くのWantedly利用企業のみなさまにご参加いただけるよう、「Best Team部門」と「Craft部門」、「Episode部門」の3部門を設け、それぞれの受賞企業を表彰しました。

- 「Best Team部門」「Best Team部門」は、採用ブランディングや共感採用といった観点で、まず当社がトップ100を選出。さらにその中から、最も共感採用を推進された3社を決定。採用ブランディングや共感採用など、総合的な採用力を持つ企業を称える「TEAM OF THE YEAR」、Wantedlyの本格活用が1年未満の優れた実績を残された企業を称える「Rookie Team of the Year」、地方で採用活動を行い、地域の採用に貢献していると考えられる企業を称える「Local Team of the year」の3つの賞を用意し、それぞれの受賞企業を表彰しました。





Best Team部門「TEAM OF THE YEAR」

受賞企業:株式会社ガイアックス









Best Team部門「Rookie Team of the Year」

受賞企業:株式会社Growth canvas









Best Team部門「Local Team of the Year」

受賞企業:株式会社エルボーズ







- 「Craft部門」「Craft部門」は採用活動においてWantedlyの機能を使い込んだ企業を称えるもので、4つの賞を用意。最も出会いに繋がる募集を掲載した企業を称える「Match Craft」、物語が伝わるストーリーを作成した企業を称える「Story Craft」、心を打つスカウトを作成した企業を称える「Scout Craft」、メンバーの顔がわかるプロフィールを作成した企業を称える「Profile Craft」を設け、それぞれ1社の受賞企業と2社のノミネート企業を決定し、表彰しました。





Craft部門「Match Craft」

受賞企業:株式会社favy(写真中央)

ノミネート企業:株式会社FinT(写真左)、株式会社マツリカ(写真右)









Craft部門「Story Craft」

受賞企業:株式会社アンソリュート(写真中央)

ノミネート企業:and factory株式会社(写真左)、株式会社センキョ(写真右)









Craft部門「Scout Craft」

受賞企業:株式会社PRUM(写真中央)

ノミネート企業:株式会社ATOMica(写真左)、株式会社Helpfeel(写真右)









「Craft部門 Profile Craft」

受賞企業:認定NPO法人カタリバ(写真中央)

ノミネート企業:株式会社TOMAP(写真左)、Repro Inc.(写真右)







- 「Episode部門」「Episode部門」は、Wantedly を通じて生まれた人と会社の出会いの物語を称えるものです。Wantedly の利用企業から実際にあったエピソードを募集し、20倍を超える倍率の中、トップの3社を「TOP 3 Episodes」として選出し、寄せられたエピソードを実力派作家さんの手でマンガ化、公開しました。さらにその中から、最も優れたエピソードを作成した1社を「Episode of the Year」として表彰しました。





Episode部門「Episode of the year」

受賞企業

株式会社セブンデックス「誰かいないか」(写真中央)

漫画…うえはらけいた

原作…広報 泉田花梨、UX ディレクター 結城徹也、取締役 筒見憲介



ノミネート企業

ourly株式会社「お見送りメールとご縁の話」(写真左)

漫画…枇杷かな子

原作…人事 相原真菜



ノミネート企業

株式会社KICONIA WORKS「輝く履歴書」(写真右)

漫画:吉本ユータヌキ

原作:代表取締役 書上拓郎







漫画3作品に加え、最終選考まで残った作品を元にしたエッセイ版を含めた、16の物語を「ドラマな採用」と題し、イベントに合わせて制作した書籍「FUZEBOOK」に収録。当日ご来場いただいたみなさまにサプライズプレゼントしました。





参加者同士がつながる After Party

最後に、FUZE2023 の締めくくりとして、採用や組織づくりに奮闘する参加者同士が出会い、新たなつながりを作るためのAfter Partyを実施しました。特定の課題を解決する交流コンテンツを実施したほか、企業間で交流を深めていただく懇親タイムを設けるなどしました。











