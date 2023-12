[PHONE APPLI]

~ Cisco 製品との連携による共同販売の推進を評価 ~



すべての企業をウェルビーイング企業にアップグレードすることを目指す、株式会社PHONE APPLI(本社:東京都港区、代表取締役社長:石原 洋介)は、Cisco Systems, Inc.(本社:アメリカ合衆国 カリフォルニア州サンノゼ、以下、Cisco)が主催する「Cisco Partner Summit 2023」において、「APJC Award Co-Sell Partner of the Year」を受賞したことをお知らせいたします。









■Cisco Partner Summit について

「Cisco Partner Summit」では、年に一度、Cisco製品の販売実績やソリューション連携において、各分野別に最も大きな成果を上げたパートナー企業を表彰しています。PHONE APPLIは、Ciscoとのビジネス協業において、Cisco WebexやCisco Meraki、Cisco Spacesといった各種Cisco製品との連携ソリューションを提供しており、共同アカウントプランニングや販売パートナーと連携した共同販売における顕著な成果を認められ、「APJC Award Co-Sell Partner of the Year」を受賞しました。







■Cisco APJC パートナーセールス担当VP BC Cho氏

Partner Summit 2023のテーマは、「Greater Together」で、Geo Awardの受賞者は、世界の各地域において私たちシスコが成功を分かち合うために、いかにパートナー企業の皆さまと連携しているのかを示す素晴らしい例です。Cisco Partner Summit Geo Awardは、各地域の特定のテクノロジー市場において、トップクラスの業績を上げているパートナーを表彰するものです。受賞者は、Ciscoのグローバルおよび各地域のパートナーセールス組織を代表するエグゼクティブで構成される委員会によって選出されます。

株式会社PHONE APPLI様をAPJC Co-Sell Partner of the Year 2023の受賞者として称え、APJC地域における同社の卓越した功績を広く示すことができることを大変嬉しく思います。







■Cisco製品と連携したソリューションについて

Cisco WebexとPHONE APPLI PEOPLEを連携することにより、社内外への発信を容易にし、着信時には「誰から電話がかかってきたのか」を確認することができます。また、Cisco MerakiやCisco Spacesと組み合わせて利用することで、職場内の「誰がどこにいるのか」をすぐに確認することができます。これにより、ハイブリッドワークなどの多様な働き方において、スムーズなコミュニケーションが可能となります。

※シスコ エコシステム パートナー ポータル

https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/partner-ecosystem/solution-catalog/phoneappli.html







※組織を強くするコミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」PC・スマートフォンイメージ







※Webex Calling発信画面・着信画面イメージ









※Cisco Meraki、Cisco Spaces連携の基本構成例、従業員の居場所を表示可能





《組織を強くするコミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」について》

PHONE APPLI PEOPLEは、組織を強くするコミュニケーションポータルです。キーワードやスキルなどで社内の専門家を、名刺データからお客様や取引先を、それぞれ簡単に見つけだし、最適なツール(チャット、メール、電話、Web会議等)でコミュニケーションがとれ、コラボレーションを活性化させます。離れて働くことが当たり前になった時代に、「誰に相談するのが最適なのか?」を解決するサービスとして、多様な働き方の実現を目指す働き方改革推進企業様をサポートしています。



「PHONE APPLI PEOPLE」について詳しくはこちら

https://phoneappli.net/product/service/papeople







《株式会社PHONE APPLI会社概要》

代表取締役社長 :石原 洋介

所在地 :〒105-0001 東京都港区 虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

設立 :2008年1月

資本金 :398,365,710円

業務内容 :PHONE APPLI PEOPLE(組織を強くするコミュニケーションポータル)等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売(Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション)、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、オフィスコンサルティング事業、テレワーク・フリーアドレスに適した什器の販売、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用、各種IP-PBX設計・構築・保守、その他通信設備工事

URL :https://phoneappli.net/







《Cisco Systems, Inc.について》

シスコはあらゆるものを安全につなぎ、あらゆることを可能にする世界屈指のテクノロジー企業です。お客様によるアプリケーションの再構築、ハイブリッドワークの推進、企業のセキュリティの確保、インフラストラクチャの変革、サステナビリティ目標の達成を支援することで、すべての人にインクルーシブな未来を実現することをパーパスに掲げています





※Cisco、Cisco Webex、Webex Calling、Cisco Meraki、Cisco Spacesは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※この記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。

サービス内容・仕様などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/01-23:40)