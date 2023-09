[株式会社アノマリー]

株式会社アノマリー (本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:カリスマカンタロー) が主催する、ダンス大忘年会「DANCE@PIECE 2023 (ダンスアピース ニセンニジュウサン)」の開催が決定いたしました。



DANCE@PIECE は2018年12月24日に開催した”GRAND PRIX”を最後に開催の幕を閉じておりましたが、2023年12月17日を皮切りに新たに再始動します。コンテスト/クルーバトル/コレオグラファーショーケースなど様々なコンテンツを複数ステージで同時展開する複合型イベントあり、コンテスト/クルーバトル優勝チームへは国内発信、世界最大規模のストリートダンスイベント「マイナビDANCEALIVE 2024 FINAL」への出演権が与えられます。



DANCE@PIECEとは?

2010年に「MASTER PIECE」として誕生し、2012年より「DANCE@PIECE」として開催。コンテスト・ダンスバトル・ショーケース・笑-1グランプリなど様々なコンテンツを同時開催してきた複合型イベント。

そんなDANCE@PIECE が2023年12月17日を皮切りに新たに再始動。ストリートダンスシーンを代表する豪華なキャスト陣とともに全ての世代を巻き込みあの熱狂を蘇らせる。



▷▷オフィシャルInstagram:https://www.instagram.com/danceapiece_offical/

▷▷オフィシャルWEBサイト:https://danceapiece.com



■日程:

12/17(日)

■場所:

渋谷ストリームホール (〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-21−3)

■コンテンツ:

コンテスト/ダンスバトル/ショーケース(GUEST、ダンススタジオ、コレオグラファーナンバー etc)

■タイムテーブル:

OPEN / 13:00 START / 13:30 CLOSE / 20:30

■チケット情報:

後日公式SNS/オフィシャルWEBサイトにて公開



KIDS/GENERAL CONTEST





【参加条件】

KIDS:参加時に中学生以下であること。

GENERAL:参加時に高校生以上であること。

【参加人数】

2名以上~ 制限なし

【パフォーマンスについて】

・音源:3分以内

【審査方法に関して】

スキル・チーム力・作品力・音源の4つの項目/合計60点満点で審査をいたします。

【優勝特典】

マイナビDANCEALIVE 2024 FINAL 出演権&賞金

・KIDS CONTEST WINNER (¥30,000)

・GENERAL CONTEST WINNER (¥100,000)

■KIDS CONTEST JUDGE

KAITA (Dr.swag / RHT) / SEIYA (Valuence INFINITIES / kophy / F.S.A) / yu-ki.☆ (ファンファーレ)

■GENERAL CONTEST JUDGE

Boo (VIBEPAK / LRL / Boo+SHOW-GO) / MEDUSA (ebony) / Yusei (KING OF SWAG)



































CREW BATTLE





【参加条件】

年齢制限/人数制限なし

【スタイル】

ALL STYLESのクルーバトル。ダンサーのジャンルやスタイルは問わない。

【参加人数】

2名以上~ 制限なし

【ルール】

後日公開予定

【優勝特典】

マイナビDANCEALIVE 2024 FINAL 出場権&賞金 ¥200,000

■JUDGE

バファリン (IB6Side) / calin (LIFULL ALT-RHYTHM) / KAZANE (LUCIFER / Novel Nextus) / YASS (GRAYSOURCE / Ready To Rock) / YU-KI (kose8rocks / 九州男児新撰組)







