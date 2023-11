[ビザ・ワールドワイド]

Visa Account Updaterにより、加盟店の運用効率を高め、取引の承認率を向上させる、生涯にわたって利用できるクレデンシャルが実現可能。消費者は、複数のEC加盟店でクレジットカード情報を更新する手間が不要に。





シンガポール 2023年11月8日

デジタル決済技術で世界をリードするVisaは本日、Real Time Visa Account Updater(VAU)をアジア太平洋地域の一部の市場※に拡大して提供開始すること発表しました。カード会員に生涯にわたり単一のクレデンシャルを提供することで、加盟店やカード会員の決済体験を簡素化します。同サービスをアジア太平洋地域に導入することで、この地域の消費者と加盟店は、配車サービスやフードデリバリー、月々の光熱費の支払いなど、様々なカード番号登録型加盟店でReal Time VAUを利用することが可能となります。





Visaのテクノロジーに裏付けられたReal Time VAUにより、加盟店は登録された顧客カード情報をリアルタイムに手間なく更新できるため、顧客のデビットカードやクレジットカードの期限切れや切り替えにより決済が承認されない問題を解消することができます。加盟店が決済処理情報を送信すると、Real Time VAUが即座に最新のカード情報を確認し、更新されたカード情報で決済処理を行うため、オーソリの拒否、売上の損失、カード会員の顧客離れといったケースが発生しにくくなります。Real Time VAUはVisaにより2017年に北米で初めて導入され、2022年にヨーロッパでも導入されました。





Visaのアジア太平洋地域プロダクト&ソリューション責任者のT.R. Ramachandranは次のように述べています。「不正防止やカードセキュリティの強化のため、カードに期限を設けて切り替えることが必要ですが、数年ごとに新たなカードが発行されるたびに消費者には多くの自動支払いの設定を更新する不必要な手間がかかっていることも認識しています。Real Time VAUをアジア太平洋地域のパートナーと連携して導入することで、最高水準のセキュリティを引き続き確保しつつこのプロセスを簡素化します。このテクノロジーを加盟店に提供することで、今日の消費者が求める決済体験をシームレスに提供しつつ、収益やオーソリ承認率を向上できるよう支援します。」





非接触決済やオンラインサービスの普及に伴い、企業も消費者も現金から電子決済やカード決済に移行しています。一方、カードの有効期限切れや切り替えの際に手動でカード情報を更新しなければならず、そのたびにストレスとなっています。VAUにより加盟店とVisaクライアント間で最新のアカウント情報が安全に交換されるようにすることで、加盟店はシームレスな決済体験を提供し、忠実なリピート顧客を醸成し、全体的な収益を拡大することができます。





アジア太平洋地域でVAUを導入するにあたり、Visaはグローバルでペイメントゲートウェイおよびアクワイアラとしての事業を展開するAdyen、Checkout.com、Stripe、Worldpayの4社と協業しています。この地域のさらに多くの事業者にVAUのメリットを活かしていただけるよう、VisaソリューションのCybersourceでもVAUをお客様に提供します。特に、配車サービスアプリをはじめ、フードデリバリーやユーティリティー関連など、登録型EC加盟店でご活用いただけます。





その他活用コメント

Adyen President, Asia Pacific, Warren Hayashi氏

「昨年はReal Time Visa Account Updater(VAU)の欧州展開が成功し、今回アジア太平洋地域でもVisaと協業し、これを提供できることを非常に嬉しく思います。この提携により、当社の様々な地域のお客様はカード情報をシームレスかつリアルアイムに更新できるようになり、決済体験が向上します。Real Time VAUにより取引の承認エラーを最小化してお客様の収益を確保し、フリクションレスな決済体験を実現できます。」





Checkout.com General Manager APAC, Brian Sze氏

「Visaと連携してReal Time Visa Account Updater(VAU)をアジア太平洋地域で広く提供することは、消費者の手間を最小化し、決済クレデンシャルを手動で更新しなければならないことで多くの人が感じるストレスを取り除くための大きな一歩となります。また、企業はよりスマートに支払いを受け取れるようになり、カード承認エラーを心配することなく、限られたリソースを事業上の優先事項に充てることが可能となります。」





Stripe Head of International Card Networks, Michael Balsamo氏

「Stripeでは企業の収益向上を支援することに全力を注いでいます。昨年はカード保有者の4割がカードの期限切れ、紛失、詐欺被害によりカードを切り替えましたが、ほとんどのカード保有者がカード情報の更新を行っていません。Visaといち早く協業し、リアルタイム更新機能をアジア太平洋の事業者に拡大できることを非常に嬉しく思います。これにより、よりシームレスなチェックアウト体験が実現し、消費者は最初の1回ですぐに購入を完了できます。」





Worldpay from FIS SVP, General Manager of APAC, Phil Pomford氏

「当社は決済ソリューションの主力プロバイダーとして、Visaと協業しVisa Account Updater Suite (VAUS)をアジア太平洋地域のお客様に提供できることを嬉しく思います。当社はパートナーと連携して、加盟店や消費者のグローバルコマースを推進することを目指しています。VAUSにより事業者はこれまでにない方法でカード更新に対応できるようになり、決済オーソリ率を向上させ、消費者の手間を減らすことで加盟店の収益を拡大することができます。」



※バングラデシュ、中国本土、インドを除くすべてのアジア太平洋市場



###



【Visaについて】

Visaは電子決済の世界的リーダーとして、世界200以上の国と地域における決済取引によって消費者、加盟店、金融機関や政府機関をつないでいます。Visaのミッションは、最も革新的かつ利便性や信頼性が高く安全な決済ネットワークで世界を結び、個人や企業、そして経済の繁栄に貢献することです。私たちは、世界中のすべての人にとっての包括的な経済こそが、世界中の人々の生活を向上させ、経済へのアクセスが決済の未来へつながると信じています。詳しくは、Visa.com(英語サイト)またはwww.visa.co.jp(日本語サイト)をご覧ください。



