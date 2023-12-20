〈 新年のお年玉企画 〉ホテルプラザ神戸・ライズホテル大阪北…
［信和グループ］
信和ホテルズ株式会社（本社：神戸市東灘区）が運営する「ホテルプラザ神戸」「ライズホテル大阪北新地」「ライズホテル大阪なんば」は、1月4日(木)～10日(水)に、初夢フェア2024として特別価格で宿泊プランやグルメプランの販売をいたします。
限定総数2,000名様にお届け！
ペア宿泊プランぜーんぶ！初夢価格20,240円！
ご予約は、2024年1月4日（木）午前10時から、
各ホテルのホームページにてオンラインで受付を開始いたします。
販売期間：2024年1月4日(木)～10日(水)
ホテルプラザ神戸：https://www.hotelplazakobe.co.jp/
ライズホテル大阪北新地：https://the-rise.jp/
ライズホテル大阪なんば：https://osaka-namba.the-rise.jp/
お年玉１. お子様みーんな0円！
1月4日(木)～10日(水)の期間に予約受付の全ての初夢フェア宿泊プランは、お子様のご宿泊料金を0円でご提供！
※大人1名様につき、お子様1名様まで0円（ご宿泊代のみ）。
※大人と同伴の小学生以下のお子様が対象です。お子様だけのご利用はできません。
お年玉２. 1,000円分のポイントプレゼント！
初夢フェア期間中に公式HPより新規会員登録された皆さまに、信和グループのホテルでご利用いただける1,000円分のポイントをプレゼントいたします。
※ポイントは3営業日以内に付与いたします。
3ホテル共通 人気の宿泊プラン！
1. カップルやお友達との宿泊がお得！
「2人目のご利用代金半額」宿泊プラン（各ホテル先着200室）
宿泊代金：大人2名様（朝食なし）
ご利用対象日：2024年1月4日（木）～2月29日（木）※休前日除く
一室人数：2名
2. ゆっくり滞在したい方にオススメ！
「2泊目のご利用代金半額」宿泊プラン（各ホテル先着200室）
宿泊代金：大人2名様（朝食なし）
ご利用対象日：2024年1月4日（木）～2月29日（木）※休前日除く
一室人数：2名
ホテルプラザ神戸 ライズホテル大阪北新地 ライズなんば
ホテルプラザ神戸 ペア宿泊プラン（2名1室）初夢価格20,240円
1. 手ぶらでらくちん！
「手ぶらdeスキー付」宿泊プラン（先着120室）
通常料金：27,800円／2名
宿泊代金：大人2名様（朝食なし）
ご利用対象日：2024年1月4日（木）～3月2日（土）※休前日除く
一室人数：2名
2. まるでお部屋が水族館！？
かわいいお魚たちにエサやりができる「水族館ルーム」宿泊プラン（先着45室）
通常料金：30,400円／2名
宿泊代金：大人2名様（朝食付）
ご利用対象日：2024年1月4日（木）～2月29日（木）※休前日除く
一室人数：2名
3. 釣った魚はホテルで調理！
「手ぶらdeフィッシング付」宿泊プラン（先着120室）
通常料金：33,000円／1名
宿泊代金：大人1名様（朝食なし）
ご利用対象日：2024年1月4日（木）～2月29日（木）※休前日除く
一室人数：2名
4. 夜景とハーフビュッフェが愉しめる
「ナイトクルーズ ディナー付」宿泊プラン（先着100室）
通常料金：35,300円／2名
宿泊代金：大人2名様（朝食付）
ご利用対象日：2024年1月14日（木）～2月8日（木）※休前日除く
一室人数：2名
5. まるで泊まれる美術館！
アートが楽しめる「日展ルーム」宿泊プラン（先着25室）
通常料金：31,600円／2名
宿泊代金：大人2名様（朝食付）
ご利用対象日：2024年2月17日（土）～3月24日（日）※休前日除く
一室人数：2名
6. 小さなお子さまと一緒でも安心
ミキハウス子育て総研「ウェルカムベビー認定ルーム」宿泊プラン（先着60室）
通常料金：24,400円／2名
宿泊代金：大人2名様（朝食付）
ご利用対象日：2024年1月4日（木）～2月29日（木）※休前日除く
一室人数：2名
ホテルプラザ神戸 グルメ付ペア宿泊プラン（2名1室）ぜーんぶ半額！
1. 蟹と肉どっちも食べ放題！
ディナーバイキング「蟹と肉とデザートの祭典」ご利用代金半額 宿泊プラン（先着200名様）
大人2名様（朝食付）
ご利用対象日：2024年1月4日（木）～2月29日（木）※休前日・定休日除く
一室人数：2名
2. ケーキショップKARIN
「イチゴ狩り＆アフタヌーンティー」ご利用代金半額 宿泊プラン（先着200名様）
大人2名様（朝食付）
ご利用対象日：2024年1月4日（木）～2月29日（木）※休前日・定休日除く
一室人数：2名
3. 本当においしいもの＆饗応をお届け
「鉄板焼ディナー」ご利用代金半額 宿泊プラン（先着200名様）
大人2名様（朝食付）
ご利用対象日：2024年1月4日（木）～2月29日（木）※休前日・定休日除く
一室人数：2名
4.「こたつでカニ鍋＆ステーキBBQ」ご利用代金半額 宿泊プラン（先着200名様）
大人2名様（朝食付）
ご利用対象日：2024年1月4日（木）～2月29日（木）※休前日・定休日除く
一室人数：2名
5. 海の風景を満喫できる最上階のメインダイニング
「フレンチディナー」ご利用代金半額 宿泊プラン（先着200名様）
大人2名様（朝食付）
ご利用対象日：2024年1月4日（木）～2月29日（木）※休前日・定休日除く
一室人数：2名
ホテルプラザ神戸 グルメプランも初夢価格2,024円！
1. 世界のランチバイキング（先着200名様）
通常料金：大人3,600円・小学生1,800円・幼児（3歳以上未就学児未満）1,000円
ご利用対象日：2024年1月4日（木）～2月29日（木）
2. ホテルプラザ神戸内 ご飲食チケット5,000円分（先着200名様）
ご利用対象日：2024年1月4日（木）～3月31日（日）
3. KARIN モデルヌ キュブ3個セット（先着100名様）
通常料金：￥3,500
※オンラインショップ限定
※別途送料がかかります
4. KARIN カトルカール キュブ3個セット（先着100名様）
通常料金：￥3,500
※オンラインショップ限定
※別途送料がかかります
※表示価格には消費税・サービス料が含まれます
※写真はイメージです
ライズホテル大阪北新地・ライズホテル大阪なんば
グルメプランなど他にもお得でうれしいプランをご用意しております。
詳しくは各ホテルのＨＰにてご確認ください。
施設名：ホテルプラザ神戸
所在地：〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中2丁目9番1号（六甲アイランド内）
地上19階 地下2階
地下1・2階：駐車場
3階 : フロント、ケーキショップ「KARIN」
11階 : バンケットルーム、チャペル
12階～17階：客室
18階 : レストラン、バンケットルーム
客室 : 139室
ホームページURL：https://www.hotelplazakobe.co.jp
施設名：ライズホテル大阪北新地
所在地：：〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目1番13号
1階 ：レストラン「アントレーズ」、ケーキショップ「KARIN」
2階 ：ロビー&フロント、レストラン「アントレーズ」
3階 ：客室・自動販売機、製氷機、コインランドリー
4~15階 ：客室
客 室：220室
ホームページURL：https://the-rise.jp/」
施設名：ライズホテル大阪なんば
所在地：〒556-0012大阪府大阪市浪速区敷津東3丁目4番21号
地上11階
1階 : フロント＆ロビー・ベンダールーム・製氷機・コインランドリー・喫煙室
2階 : ダイニング・客室
3階～1０階：客室
11階 : ルーフトップバー
客室 : 全300室
ホームページURL：https://osaka-namba.the-rise.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/20-21:46）
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