ダンスボーカルユニットのLeadが2023年7月31日(月)、東京・原宿駅前STUDIO で“Lead生搾りch presents『Lead 21st Anniversary Live~搾りまShow会儀~』”を行なった。Leadの記念すべきデビュー日、2002年の結成からパワフルに走り続ける彼らは、持ち味の圧巻ハイスキル・パフォーマンスにパッション溢れるボーカルでオーディエンスを大いに魅了した。ここでは本公演のライブパートをメインにフォーカスしたレポートをお送りしたい。



■半端ではない振り幅



Leadの谷内伸也、古屋敬多、鍵本輝はベージュ色のフレッシュな衣装でビシッと21周年のステージに現れた。まずは、本公演はLead生搾りchほか、YouTube、Instagram、TikTokも同時生配信となっていることを紹介する。



オーディエンスと視聴者の温かい空気感に包まれつつ、Leadは21年前に「真夏のMagic」でデビューした頃を振り返りつつ和やかにトーク。そして会場、視聴者に向けて声をかけ、息を合わせ、一体となり、いざライブへ――。



颯爽としたダンスで軽やかに「Zoom up」からライブを走らせ、会場・視聴画面を一気にエンターテインメント空間へと変化させるLead。フレッシュなサウンドと4つ打ちビートがほとばしるなか、意気揚々とした表情でパフォーマンスを繰り広げる。「振り幅が半端ない」「最高!」と次々にリアルタイムでコメントが流れ、彼らの勢いをプッシュする。



Leadのハイスキルなダンスにパッション溢れるボーカルは必見のポイント。加えて、リズムと楽曲の世界観にリンクするカラフルな表情も見逃せない。彼らの持ち味はこれらを包括した、弾けるような生命力と言っても過言ではないだろう。



トロピカルなテイスト漂う「Summer Vacation」はこの日の季節感にベストマッチ。激しい運動量のダンスの中でさりげなく光るクロスフォーメーションがたまらない。



コメントでは「台湾から応援しています」という声も散見され、Leadの魅力は海外にもばっちり届いていることが確認できた。トラップビート&ラップからの弾けるようなサビへのバースからは「最強夏ソング」というコメントを呼び寄せた。



そして「久々に歌うね!」と投げかけて突入したのは「VOICE」。ハーフシャッフルのビートにゆったりと、機敏なダンスに清涼感抜群のコーラスワークで魅了。これにはオーディエンスも待ってましたと言わんばかりに「LeadがLeadでいてくれてありがとう!」という“声”が上がった。



■21周年のサプライズ!



MC開け、新曲「Higher Love」の初披露。ラップが中核を担うHIP HOPチューンの楽曲。ここのセクションでは特にボーカルに集中していることが伝わってくる。





さらに新曲が連なり「See Your Heart」へ淀みなく流れる。パーティー感全開のユーロビート&トランスサウンドはがっつりとテンションを高めてくれる。



サビの<熱い>というフレーズと手の振り付けが特に印象的なこの楽曲。サビに入ると同時に「あっつい」というコメントが炎の絵文字と共に怒涛のごとく押し寄せ、文字通り激アツ状態に突入。この部分のLeadの鋭い歌唱とSNS映え必至のポップな振り付けは必見だ。





さて、ここで配信が「会員限定放送」切り替えとなるアナウンス。Lead生搾りchに入会し、一緒に最後まで盛り上がろうという旨が伝えられると、一斉にドッと「21周年おめでとう!」というコメントがこの日最大級の勢いで配信画面を埋め尽くした。実は、その理由が深いものであることは後述したい。



会員限定の切り替えに伴い、“切り替えの儀”が執り行なわれた。ステージ袖から「パカラッパカラッ」という声と謎のムーブを伴い、晴れて切り替えとなるもコメントでは「パカラわからん(笑)」といった声が立て続けに寄せられ、笑いの草が生い茂るなか無事、会員限定放送へと続いた。



■毎回最高を更新するLead「無敵状態に!」



転換のタイミングで過去のあらゆるユニークな“Lead生搾りch切り替えの儀集(SPECIAL Ver.)”が映し出され、「良き儀集」「笑い止まらん」「全て、意味わからないwww」と、好評のコメントが続く。個人的には特典映像級と捉えられるが、それはこれから観る視聴者にとってはお楽しみのひとつかもしれない。





ステージに戻ったLeadはグラスで乾杯。「7月31日、Leadおめでとう!」と満面の笑みで祝辞をあげる。



ここで鍵本から、先ほどの「21周年おめでとう!」のコメントの嵐が巻き起こった理由が明かされた。それは、Leaders(※Leadのファンの呼び名)の間で「記念日の7月31日にちなみ、7時31分におめでとうを――」という粋なおはからいがあったということ。



そう、転換のタイミングで流れた大量の祝福は正に、午後7時31分ジャストに、温かいファンの気持ちと想いが届いた美しき瞬間だったのである。





そしてファンからのメッセージを紹介しつつのほっこりトークタイム。Leadの軌跡や思い出がカラフルに交差した。全てを紹介するにはボリューミー過ぎるので、ワードのみ紹介したい。



「ストラップ」「パセリ」「大魔神」「アキラ100%」「リアルマネキン」「観覧車」「へろ」――どんな内容でトークセッションをしたかは、これから視聴する方々にとってはお楽しみだ。



「思い出はひとつに絞れない」という綺麗な一言でトークが締まり、いざライブ後半戦へ。ゴージャスなメドレーから一気に怒涛の展開だ。



スペシャルメドレーでは、スタイリッシュな振り付けで爽やかに魅せる。メドレーは「midnight free way」「Take You Higher」などの楽曲を惜しみなく披露し、シャウト気味の鍵本の発声が轟き、谷内の大人びたセクシーな歌唱が響き、古屋の伸びやかなロングトーンが鳴り渡る。



ダンスビートとギターサウンドの絡みがたまらない「Versus」で滑らかかつ俊敏な舞いでどこまでも視聴者を惹き寄せ、「Wake me up」でメドレーを締めくくる。



ライブも残り2曲。絶好のミドルテンポの「Delighted」が放たれると、「エモすぎる」「嬉しい!」「昔の振りのままやってくれるのうれしい!」など、Leadと楽曲に対する愛のコメントが押し寄せた。



本公演ラストを飾ったのは「“Show me the way”」。2002年第44回日本レコード大賞新人賞を受賞したこの楽曲のパフォーマンスに対し、「なつかしい」「泣いちゃう」といったノスタルジックな反響が連なった。Leadのシンクロする手の振りは輝かしく、アクロバティックなアクションもさりげなく差し込み、メンバー同士肩を組み合う仲睦まじい姿をステージ上で美しく輝かせた。



ライブ終演後視聴者から様々な声が上がった。「めっちゃ踊った」「最高」「幸せな時間でした」――それらのコメントは、本公演がいかなるものであったかをしっかり表現されていた。



Leadは最後に一言ずつ、今の想いを伝えた。



古屋は「グループ自体がもっと大きい存在になるべき――知れ渡った際には無敵状態に入ると思うのでそれに向かって頑張りたいと思います!」と、意思表示をした。



谷内は、「ようやく色んなところに出られるようになってきたので、色んな形で届けていきたいと思っています!」と、強固な姿勢を述べた。



鍵本は、「まだまだ止まらず色んなライブを作ってパフォーマンスを見せつけていきたいです。みんなが観て力に、笑顔になるポジティブを届けたいです」と、活気充分な想いを語った。



さらに、谷内がこの記念すべき日のために作った壁紙をチャンネル会員限定でダウンロードできることが案内された。



そして、Lead初となるベストMV集『MOVIES BEST』の発売決定と共に、東名阪ツアー『Lead Upturn 2023』開催決定が発表された。「マジでいいライブにするので!」という意気込みの言葉で、本公演は大団円で締めくくられた。



Lead は、2019年の『Lead Upturn 2019 ~Sync~』での東京ファイナル公演での開演前に、こう言っていた。「毎回最高を更新していこう」「右肩上がりに熱が増している」と。



そして21周年のこの日。その言葉が具現化されていた。それは、時代の変化に伴いさらにパワーアップして届けられた最高のライブがこれからのLeadの邁進と輝かしい未来を照らしていた。右肩上がりに、「無敵状態に!」と。【文・平吉賢治】







