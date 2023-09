[株式会社 Brave group]

V4Mirai所属タレント「Abi Kadabura」の誕生日グッズを販売開始



Brave group US Inc.(本社:米国サンフランシスコ、CEO:Norikazu Hayashi、株式会社Brave group100%子会社、以下「Brave group US」)は、今年6月にオープンしたECストア「Brave group US Official Store」にて、英語圏向けVTuberプロジェクト「V4Mirai(読み:ぶいふぉーみらい)」所属タレント「Abi Kadabura(読み:あび かだぶら)」の誕生日グッズを米国太平洋夏時間2023年9月9日AM12時( 日本時間9月10日AM4時)より販売開始しました。



Brave group US Official Store:https://shop.bravegroup-us.com/







株式会社Brave groupは、本年3月、米・サンフランシスコに現地法人であるBrave group USを設立しました。現地発事業の第一弾として、Brave groupとしては初となる英語圏に特化したVTuberプロジェクト「V4Mirai(読み:ぶぃふぉーみらい)」から2名のVTuberがデビューし、北米最大級のアニメコンベンション「Anime Expo 2023」に出演するなど、精力的に活動しております。



この度、9月9日に誕生日を迎えたAbi Kadaburaの誕生日グッズを、6月にオープンしたECサイト「Brave group US Official Store」にて販売開始いたしました。

これまではデジタルコンテンツを中心に取り扱ってきましたが、オープン以来初めて、フィジカルグッズを販売いたします。



▼参考:自社プレスリリース(2023年6月2日)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000195.000044525.html



■V4Mirai所属「Abi Kadabura」誕生日グッズ詳細



コンプリートセット







下記は単品でも購入可能

・アクリルキーチェーン

・アクリルパネル

・Banana-Abiクッション

・タペストリー



■Brave group US Storeについて

Brave group USが運営するECストアです。現在は英語圏向けプロジェクト「V4Mirai」のグッズを中心に取り扱っています。



公式X(Twitter):https://twitter.com/BraveGroupUS



配送可能エリア:アメリカ、アラブ首長国連邦、オーストリア、オーストラリア、ベルギー、カナダ、スイス、チェコ、ドイツ、デンマーク、スペイン、フィンランド、フランス、イギリス、中華人民共和国香港特別行政区、アイルランド、イスラエル、イタリア、韓国、マレーシア、オランダ、ノルウェー、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、スウェーデン、シンガポール、日本



■VTuberプロジェクト「V4Mirai」概要



「V4Mirai」は、Brave group USの第一弾として2023年6月にリリースした英語圏に特化したVTuberプロジェクトです。

本プロジェクトのビジョンは、“Creating Our Mirai, Creating Our World(セカイと一緒に、ミライをつくる。)”で、ちょっと先の未来を感じる企画や、テクノロジーを活かした配信を行ない、Brave groupのミッションである「80億の、心をうちぬけ。」を実現すべく、世界中の人々に感動を提供して参ります。



V4Mirai Official

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@V4Mirai

公式X(Twitter):https://twitter.com/V4Mirai

公式サイト:https://v4mirai.com/

ティザームービー:https://youtu.be/ov8NRen5oNs



■会社概要

Brave group US Inc.

・会社名:Brave group US Inc.

・設立:2023年3月

・CEO:Norikazu Hayashi

・所在地:95 3rd St 2nd Floor, San Francisco, CA 94103



株式会社Brave group

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:2,197,917,025円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:メタバース領域における

1.IP事業

2.Platform事業

3.Incubation事業

・公式サイト:https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト:https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア:https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X(Twitter):https://twitter.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧:https://bravegroup.co.jp/group-companies/



