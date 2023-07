[三菱地所プロパティマネジメント株式会社]

横浜ランドマークタワー30周年・MARK IS みなとみらい10周年・初代スカイビル開業55周年 感謝の気持ちを込めた夏休み特別企画 ポケモンカードのイラストが横浜・みなとみらいエリアをジャックする!



1000種類を超える歴代ポケモンカードや伝説のポケモンたちのカードにフィーチャーした特別展示など世代を超えて愛されるポケモンカードの魅力が堪能できるイベントの詳細が決定!ポケモンカードをお花で再現するスペシャル企画の追加情報も!





横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザ(神奈川県横浜市/運営:三菱地所プロパティマネジメント株式会社)は開業30周年、MARK IS みなとみらい(同/運営:同)は開業10周年、スカイビル(同/運営:株式会社横浜スカイビル)は初代スカイビル開業55周年を記念した感謝企画として、夏休みを前に株式会社ポケモンが発売・販売するポケモンカードゲームとコラボレートしたスペシャルイベント『Pokemon Card Art Walk in Yokohama Minatomiraiー横浜みなとみらいを歩いて巡る、ポケモンカードアートの展覧会ー』を6月27日(火)~9月30日(土)の期間限定で開催中です。





7月15日(土)からは、横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザ、スカイビルで、1000種類を超えるポケモンカードの実物展示や伝説のポケモンたちのカードにフィーチャーした特別展示を開催いたします。さらに、8月1日(火)からは、1000種類を超えるポケモンカードの大型展示や、山下公園、元町など横浜を代表するスポットでポケモンカードをモチーフにした立体オブジェが展示されます。また、イベント期間中のスペシャル企画として、誰でも自由に参加ができる、ポケモンカードをお花で再現する「みんなで作る!ポケモンカード フラワーカーペット」など、参加型イベントも開催します。

この夏、ポケモンカードの魅力に溢れる横浜・みなとみらいエリアにぜひお越しください。

●特設サイトURL:https://pokemon-card-artwalk.com/



『Pokemon Card Art Walk in Yokohama Minatomirai』 詳細情報





■1000種類を超えるポケモンカードの大型展示や実物のカード展示を楽しめる!

『ポケモンカード アートウォーク』 『ポケモンカード 美術館』

1000種類を超えるポケモンカードの大型展示や、実物展示を行います。ポケモンの原点である『ポケットモンスター 赤・緑』シリーズから、シリーズ最新作『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』まで世代を超えて愛されるポケモンカードの魅力を、公共空間を含む横浜・みなとみらいエリア全体で堪能できます。



・『ポケモンカード アートウォーク』

グランモール公園、MARK IS みなとみらい、ランドマークプラザ、クイーンズスクエア横浜を主な舞台とし、施設内外の様々な箇所に1000種類を超えるポケモンカードが大型展示される、圧巻の企画です。

【開催期間】 2023年8月1日(火)~9月30日(土)

【開催時間】 施設の営業時間に準ずる

【開催場所】 グランモール公園、MARK IS みなとみらい、

ランドマークプラザ、クイーンズスクエア横浜

※内容は予告なく変更となる場合がございます。



・『ポケモンカード 美術館』



1000種類を超えるポケモンカードの実物が一堂に会するスペシャル展示を実施します。1996年からこれまでに発売されたポケモンカードの中から、選りすぐりのカードをお楽しみください。

【開催期間】 2023年7月15日(土)~9月30日(土)

【開催時間】 詳細は特設サイトをご確認ください

【開催場所】 スカイビル 10階 中央広場

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※画像はイメージです



■伝説のポケモンたちのカードがそろい踏み!『ポケモンカード 伝説の回廊』



ランドマークプラザ館内にて伝説のポケモンたちのカードにフィーチャーした特別展示企画を開催。カードの質感やキラキラ感がそのままに再現された特別な特大カードを設置します。ポケモンカードの持つ魅力を大迫力でお楽しみください。

【開催期間】 2023年7月15日(土)~9月30日(土)

【開催時間】 施設の営業時間に準ずる

【開催場所】 ランドマークプラザ 3階 公共歩廊

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※画像はイメージです



『Pokemon Card Art Walk in Yokohama Minatomirai』 追加情報





■ポケモンカードの体験型立体オブジェ展示!『ポケモンカード アートフォトスポット』



横浜を代表するスポットに、ポケモンカードをモチーフにした立体オブジェが登場。歴史ある元町や山下公園、横浜赤レンガ倉庫に近いマリン アンド ウォーク ヨコハマなど地元の人気スポットを巡りながら、まるで自分がポケモンカードの中にいるような体験ができます。ぜひ、写真を撮影するなど、お楽しみください。

【開催期間】 2023年8月1日(火)~9月30日(土)

【開催時間】 施設の営業時間に準ずる

【開催場所】 山下公園、元町、横浜公園、横浜市役所、マリン アンド ウォーク ヨコハマ

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※イベント詳細は、順次公開予定です。

※画像はイメージです



■ポケモンカードをお花で再現!?『みんなで作る!ポケモンカード フラワーカーペット』



イベント期間中のスペシャル企画として、誰でも自由に参加ができる『みんなで作る!ポケモンカード フラワーカーペット』を開催。色とりどりの花※や、砂、木屑などを用いてランドマークプラザではピカチュウのカード、MARK IS みなとみらいではリザードンのカード再現に挑戦します。奮ってご参加ください。

※フラワーカーペットで使用するのはアーティフィシャルフラワー(造花)となります。

※イベントの詳細は後日、特設サイトにてご案内致します。

※画像はイメージです



<第1回>

【開催日程】 2023年7月22日(土)

※イベント終了後、9月30日(土)まで展示予定

【開催時間】 11:00~15:00

※制作所要時間に応じて変更になる可能性があります。

【開催場所】 ランドマークプラザ 1F サカタのタネ ガーデンスクエア

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※イベントの詳細は後日、特設サイトにてご案内いたします。



<第2回>

【開催日程】 2023年8月19日(土)

※イベント終了後、9月上旬まで展示予定

【開催時間】 11:00~15:00

※制作所要時間に応じて変更になる可能性があります。

【開催場所】 MARK IS みなとみらい 1F グランドガレリア

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※イベントの詳細は後日特設サイトにてご案内いたします。



<現在開催中のイベント情報>





■『ポケモンカード151 イラストコレクション』



6月27日(火)よりMARK IS みなとみらいを会場に、ポケモンの原点である『ポケットモンスター 赤・緑』151匹にフォーカスしたポケモンカードのイラスト展示『ポケモンカード151 イラストコレクション』を開催中。MARK IS みなとみらい館内の様々な場所に展示し、アート性の高いポケモンカードの魅力を施設全体で堪能できます。

【開催期間】 2023年6月27日(火)~9月30日(土)

【開催時間】 施設の営業時間に準ずる

【開催場所】 MARK IS みなとみらい館内

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※画像はイメージです



■ポケモンカードゲームとは

ゲームソフト『ポケットモンスター』シリーズの世界をテーマにした、ふたり用対戦型トレーディングカードゲームです。カードには、イラストのほかに、ポケモンについての説明や、ワザやHPなどポケモンの強さを表す情報が書かていて、ポケモン図鑑を作るのと同じようにカードを集めたり、対戦したり、全国で開催されているイベントに参加したり、様々な楽しみ方があります。

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。



■横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい アニバーサリーイヤー

今年、横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザおよび69階展望フロア「スカイガーデン」は開業30周年、MARK IS みなとみらいは開業10周年を迎えます。今まで施設にお越しいただいたお客様への感謝の気持ちを込め、みなとみらいエリアの周年をお祝いするイベントを多数開催してまいります。今後のイベント情報等は、各施設の公式HPほか、下記特設WEBサイトよりご確認いただけます。

特設アニバーサリーサイト:https://www.lmp-mimm-love.yokohama





周年記念ロゴ

■スカイビル アニバーサリーイヤー

スカイビルは1968年3月8日に開業した初代ビルを経て、1996年に現在の2代目スカイビルへと生まれ変わりました。半世紀以上の長きに亘るご愛顧を賜り、今年、55周年を迎えた当施設は、これからも様々なイベントを開催してまいります。施設の最新情報は公式HPよりご確認いただけます。

施設公式HP:https://www.yokohama-sky.co.jp/



周年記念ロゴ



<横浜ランドマークタワー概要>

【住 所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1

【アクセス】

みなとみらい駅(みなとみらい線)徒歩3分、桜木町駅(JR・市営地下鉄)から「動く歩道」を利用し徒歩5分

【施設公式HP】 https://www.yokohama-landmark.jp



<MARK IS みなとみらい概要>

【住 所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1

【アクセス】

みなとみらい駅(みなとみらい線)直結、桜木町駅(JR・市営地下鉄)から「動く歩道」を利用し徒歩8分

【施設公式HP】 https://www.mec-markis.jp/mm/



<スカイビル概要>

【住 所】 神奈川県横浜市西区高島2-19-12

【アクセス】 横浜駅東口徒歩3分

【施設公式HP】 https://www.yokohama-sky.co.jp/



※最新の営業時間は、各施設の公式HPよりご確認ください。



