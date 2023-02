[サンエックス株式会社]

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、2023年2月11日(土)よりスタートするBUMP OF CHICKENのアリーナツアー「BUMP OF CHICKEN TOUR 2023 be there」にて、「すみっコぐらし」とのコラボレーションアイテムが発売されることをお知らせします。



今回のスペシャルコラボレーションのきっかけは、2021年11月に公開された『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』の主題歌にBUMP OF CHICKENの楽曲「Small world」が起用されたことで、映画に登場する魔法使いのキャラクター「ふぁいぶ」が加わった特別なデザインのアイテムとなっています。



コラボレーションアイテムは今週からスタートするBUMP OF CHICKENのアリーナツアー「BUMP OF CHICKEN TOUR 2023 be there」のライブ会場で先行販売され、またツアー終了後にはBUMP OF CHICKENの公式通販での取り扱いが予定されています。



BUMP OF CHICKEN×すみっコぐらしコラボレーションアイテム販売概要



●発売:2023年2月11日(土)より順次

●会場:有明アリーナより順次



※ツアースケジュールの詳細はBUMP OF CHICKENオフィシャルサイトをご確認ください。

※ツアー終了後にBUMP OF CHICKEN公式通販での取り扱いが予定されています。





コラボレーションアイテムラインナップ





すみっコぐらし×BUMP OF CHICKEN Kids TEE:2,800円(税込)













すみっコぐらし×BUMP OF CHICKEN Porch & Miller Set:2,800円(税込)











すみっコぐらし×BUMP OF CHICKEN ぶらさげぬいぐるみ(全6種):各1,800円(税込)













すみっコぐらしニュース



★『映画すみっコぐらし』第3弾の制作が決定!★

映画は2023年に全国ロードショー予定です。お楽しみに!



■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/





■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、自社デザイナーによる100%オリジナルキャラクター商品の製造・販売・ライセンスビジネスを手掛けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、人の心に寄り添い、包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。

その不思議な魅力と世界観に多くの人々が引きこまれています。世界中にキャラクターの癒しの力、優しさを届けるべく、様々なイベント、企業とのタイアップなど企画しています。





(C)︎2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



