[株式会社 FM802]





大阪駅を中心とする複合商業施設「大阪ステーションシティ」のイベント「エキウエ AUTUMN FEST」の一環として、FM802がお送りする公開収録イベントを、Tani Yuukiをゲストに迎えて行います。

こちらの前方観覧エリアに50組100名様をご招待!

ぜひ、ご応募ください!



【イベント概要】

FM802 on-air with TACTY IN THE MORNING Tani Yuuki SPECIAL TALK&LIVE

●日時=10月8日(日) 13:00~

●会場=大阪ステーションシティ5階 時空(とき)の広場

●出演=Tani Yuuki

●MC=大抜卓人(FM802 DJ)

●詳細・応募ページ=https://funky802.com/site/pickup_detail/7134/

※funky802.comのドメインからのメールを受け取れるようにしてください。

※ご当選の方には9/29(金)を目途にメールにてご連絡を差し上げます。

●応募締切:9月28日(木) 23:59まで







[ご注意]

・台風など荒天の場合は、主催者の判断により予告なくイベント中止する場合があります。

・鉄道の運行状況(列車の遅延など)に応じて、予告なくイベント中断および中止する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/13-17:16)