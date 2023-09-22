［株式会社コンテンツシード］

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は 『家庭教師ヒットマンREBORN！』より、コンテンツシードオリジナルPALE TONEシリーズの「インスタントフォト風キーホルダー、アクリルスタンド」他、新商品を販売いたします。







『家庭教師ヒットマンREBORN！』より、コンテンツシードオリジナル PALE TONEシリーズの「インスタントフォト風キーホルダー、アクリルスタンド」他、新商品が販売中！この機会をお見逃しなく！





【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3481





【注文受付期間】

・2023年9月22日(金)18:00～10月30日(月)23:59





【発送予定日】

・2023年11月下旬～12月中旬以降順次発送





【ご購入者様特典】

期間中THEキャラ通販にて『家庭教師ヒットマンREBORN! PALE TONE series（ヴァリアー編 ver.）』商品を、税込2,000円お買い上げごとに1枚、ランダムで「ブロマイド」をプレゼント！







【製品情報】

＜カンバッジ(ブラインド) PALE TONE series ヴァリアー編 ver.＞



・販売価格：単品550円(税込)、セット6,600円(税込)

・種類数：全12種

※単品はブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。





＜インスタントフォト風キーホルダー PALE TONE series ヴァリアー編 ver.＞



・販売価格：各1,320円（税込）

・種類数：全12種





＜アクリルスタンド PALE TONE series ヴァリアー編 ver.＞



・販売価格：各1,320円（税込）

・種類数：全12種





【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3481





【注文受付期間】

・2023年9月22日(金)18:00～10月30日(月)23:59





【発送予定日】

・2023年11月下旬～12月中旬以降順次発送





【権利表記】

(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会





【関連サイト】

家庭教師ヒットマンREBORN！ 公式サイト：http://www.marv.jp/special/reborn/

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/





【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売



企業プレスリリース詳細へ （2023/09/22-18:16）