『家庭教師ヒットマンREBORN！』より、コンテンツシードオ…
［株式会社コンテンツシード］
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は 『家庭教師ヒットマンREBORN！』より、コンテンツシードオリジナルPALE TONEシリーズの「インスタントフォト風キーホルダー、アクリルスタンド」他、新商品を販売いたします。
『家庭教師ヒットマンREBORN！』より、コンテンツシードオリジナル PALE TONEシリーズの「インスタントフォト風キーホルダー、アクリルスタンド」他、新商品が販売中！この機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3481
【注文受付期間】
・2023年9月22日(金)18:00～10月30日(月)23:59
【発送予定日】
・2023年11月下旬～12月中旬以降順次発送
【ご購入者様特典】
期間中THEキャラ通販にて『家庭教師ヒットマンREBORN! PALE TONE series（ヴァリアー編 ver.）』商品を、税込2,000円お買い上げごとに1枚、ランダムで「ブロマイド」をプレゼント！
【製品情報】
＜カンバッジ(ブラインド) PALE TONE series ヴァリアー編 ver.＞
・販売価格：単品550円(税込)、セット6,600円(税込)
・種類数：全12種
※単品はブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
＜インスタントフォト風キーホルダー PALE TONE series ヴァリアー編 ver.＞
・販売価格：各1,320円（税込）
・種類数：全12種
＜アクリルスタンド PALE TONE series ヴァリアー編 ver.＞
・販売価格：各1,320円（税込）
・種類数：全12種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3481
【注文受付期間】
・2023年9月22日(金)18:00～10月30日(月)23:59
【発送予定日】
・2023年11月下旬～12月中旬以降順次発送
【権利表記】
(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会
【関連サイト】
家庭教師ヒットマンREBORN！ 公式サイト：http://www.marv.jp/special/reborn/
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/22-18:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
角川文庫75周年記念 文庫書き下ろし第１弾！ 累計50万部突破『代償』の伊岡瞬による渾身作『残像』が、本日2023年9月22日（金）発売。(09/22 18:16)
スターダスト☆レビューが展開中の最新ツアーから、日比谷野外大音楽堂でのステージを、いよいよ9/24(日)午後5：00からWOWOWにて生中継で放送・配信！WOWOWオンデマンドPPVでのライブ配信も！(09/22 18:16)
スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」が「Princess Letter(s)! フロムアイドル」と楽曲コラボ12曲目を実施！(09/22 18:16)
アニメ『ガールズ＆パンツァー』のTV、劇場版のコンプリートブックが新規描きおろしカバーで発売決定！(09/22 18:16)
『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』“クラウドイベント”を本日より開催！新キャスト「リッジレーサー（カソード）」「レールチェイス（アノード）」が登場！(09/22 18:16)
【10秒であったか】冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベストが登場！(09/22 18:16)
【驚き】残り物が５分で変身！「グルメオムレツメーカー」(09/22 18:16)
【楪帆波×APO+×ヴィレッジヴァンガード】～コラボグッズ発売！！～(09/22 18:16)
【たなかひかる×ヴィレッジヴァンガード】～コラボグッズ発売決定！！～(09/22 18:16)
【黒魔×ヴィレッジヴァンガード】～コラボグッズ発売決定！！～(09/22 18:16)
【人生つみこ×豚箱ゑる子×ヴィレッジヴァンガード】～トリプルコラボが実現!!～(09/22 18:16)
放送10周年記念『TVアニメ やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。展』東京・大阪にて開催決定！(09/22 18:16)
『DARK SOULS III』より、インテリアグッズが登場！(09/22 18:16)
BLドラマCD「可愛いだけじゃ満足できない」描き下ろしジャケット解禁！さらに追加キャストも公開！(09/22 18:16)
『BLUE REFLECTION SUN/燦』イベント「異灰深化 -break loneliness-」を開催！アナザースピリットの姿の美岐が新たに登場！(09/22 18:16)
デスク下取り付けマルチホルダー デスク下収納 シングル 机 天板裏 テーブルフック 棚 吊り下げを9月22日に発売(09/22 18:16)
小倉 唯、LIVE Blu-ray「小倉 唯 Memorial LIVE 2023~10th Anniversary Assemble!!~」が2023年12月13日（水）に発売決定！(09/22 18:16)
北極から南極、太平洋の島々やヒマラヤなど地球を旅する作家・写真家の石川直樹さんが語るメッセージライブ「神戸学校」が11月25日（土）Stage Felissimoで開催(09/22 18:16)
スタイリスト福田麻琴さんとの新作コラボで秋の着こなし提案「バウンドニットのパンツセットアップ〈ブラック〉」がフェリシモ「IEDIT［イディット］」から登場(09/22 18:16)
大ヒットゲーム スーパー野田ゲー「信～NOBU～」とバーチャル空間「FANY X 月面劇場」がパワーアップしてRobloxに登場！(09/22 18:16)
有名演目「東洲斎写楽」を新たな解釈で創作する 五感フル活動のエンターテインメント時代劇「2023冬公演『東洲斎写楽』」上演決定 カンフェティでチケット発売(09/22 18:16)
《画業 70 周年記念》 ―心の美しい人は、みんなお姫さま―『高橋 真琴展 ～Le beau Coeur～』(09/22 18:16)
『一騎当千エクストラバースト』バーストフェス開催！「【夢幻の女王】黒百合 (CV：大地 葉)」が登場！(09/22 18:16)
欧州を中心に海外でも人気で伝説の”和ジャズ”レーベル、"TBM"(three blind mice)の楽曲群をレコード番長“須永辰緒”氏がコンパイルしたレコードとCD2タイトルが同時発売!!(09/22 18:16)
【奈良 蔦屋書店】世界のラバーダックと珍奇なチランジアの融合「mizuba POP UP SHOP」(09/22 18:16)
「事業再構築補助金」（第10回公募）の補助金交付候補者を採択しました(09/22 18:16)
【ルイ・ヴィトン】第1回 「Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives」セミファイナリスト20名を発表(09/22 18:16)
『最遊記歌劇伝-外伝-』東京2公演の最速上映会(10月15日)と、大阪3公演の生中継(10月22,23日)を、ニコニコ生放送にて独占配信が決定(09/22 18:16)
【歴史最安値】過去最低！Blackview「Tab16」在庫一掃セール開始、歴史最安値 24,479円 で購入できます！Amazonで販売されます。(09/22 18:16)
イースタンリーグ初のボリュメトリックビデオを導入！9月24日(日)東京ドーム開催の巨人×千葉ロッテ戦をCS放送 日テレNEWS24で13時より生中継！(09/22 18:16)