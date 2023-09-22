時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

『家庭教師ヒットマンREBORN！』より、コンテンツシードオ…

『家庭教師ヒットマンREBORN！』より、コンテンツシードオリジナルPALE TONEシリーズの「インスタントフォト風キーホルダー、アクリルスタンド」他、新商品が登場！

［株式会社コンテンツシード］

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は 『家庭教師ヒットマンREBORN！』より、コンテンツシードオリジナルPALE TONEシリーズの「インスタントフォト風キーホルダー、アクリルスタンド」他、新商品を販売いたします。



『家庭教師ヒットマンREBORN！』より、コンテンツシードオリジナル PALE TONEシリーズの「インスタントフォト風キーホルダー、アクリルスタンド」他、新商品が販売中！この機会をお見逃しなく！


【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3481


【注文受付期間】
・2023年9月22日(金)18:00～10月30日(月)23:59


【発送予定日】
・2023年11月下旬～12月中旬以降順次発送


【ご購入者様特典】
期間中THEキャラ通販にて『家庭教師ヒットマンREBORN! PALE TONE series（ヴァリアー編 ver.）』商品を、税込2,000円お買い上げごとに1枚、ランダムで「ブロマイド」をプレゼント！



【製品情報】
＜カンバッジ(ブラインド)　PALE TONE series　ヴァリアー編 ver.＞

・販売価格：単品550円(税込)、セット6,600円(税込)
・種類数：全12種
※単品はブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。


＜インスタントフォト風キーホルダー　PALE TONE series　ヴァリアー編 ver.＞

・販売価格：各1,320円（税込）
・種類数：全12種


＜アクリルスタンド　PALE TONE series　ヴァリアー編 ver.＞

・販売価格：各1,320円（税込）
・種類数：全12種


【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3481


【注文受付期間】
・2023年9月22日(金)18:00～10月30日(月)23:59


【発送予定日】
・2023年11月下旬～12月中旬以降順次発送


【権利表記】
(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会


【関連サイト】
家庭教師ヒットマンREBORN！　公式サイト：http://www.marv.jp/special/reborn/
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/


【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役　大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/22-18:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
9月号の特集は「紛争と対立」。 ウクライナ戦争以外にも、世界は紛争と対立が絶えない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ