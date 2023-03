[アルバルク東京]



2023年4月19日(水)に国立代々木競技場第一体育館で行うアルバルク東京ホームゲームに、ボーイズグループOWVのみなさまに来場いただくことが決定しましたのでお知らせします。

当日は試合前のプライムタイムショーでのトークや、ハーフタイムショーでの歌唱披露などを予定しています。また、来場者を対象に抽選でOWVメンバーサイン入りグッズのプレゼントを行う予定です。







■出演概要

日程:2023年4月19日(水) 19:35 TIPOFF 群馬クレインサンダーズ戦

会場:国立代々木競技場 第一体育館(東京都渋谷区神南2丁目1-1)

出演コーナー:プライムタイム(18:45頃)、ハーフタイム(20:15頃)※予定



■限定企画付きチケットの販売

FANYチケットにて、限定企画付きチケットの販売を予定しております。

詳細は決まり次第、お知らせいたします。

※FANYチケット https://yoshimoto.funity.jp/



■OWV プロフィール

2019年に社会現象を起こした日本最大級のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」に出演した元練習生4名により結成されたボーイズグループ。

グループ名「OWV」には “Our only Way to get Victory~勝利を掴む僕たちだけの道~ 誰にも真似することのできない唯一無二のグループとなり、この世界で勝利を掴む”というメンバーの強い想いが込められている。



