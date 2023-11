[100BANCH]

「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもと、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む未来創造拠点「100BANCH」で活動するDEWプロジェクト(屋号VITRO / 代表 高橋良爾)は、現在、量産に向けて開発を進めている線香花火のような照明DEWを、ドバイデザインウィーク2023で11月7日から12日まで行われる企画展「Nothing Happens If Nothing Happens」に出展します。







今回、出展するDEWは部屋に置くだけで日本庭園を持っているかのように感じられる、線香花火のような照明。居住空間内でも自然現象を楽しむことができ、自然の中で癒されるような体験を提供します。



情報化社会の中で、デジタルデトックスや瞑想といったニーズが広まっており、心をととのえる時間が求められています。DEWはポータブルな自然として、心穏やかに暮らせる都市生活の実現を目指しています。



この商品は2011年に高橋良爾が発案し、2013年のミラノデザインウィークに出展、好評を得たものです。現在、2024年の商品化に向けて開発を進めており、今回の展示会では、海外のお客様からのフィードバックをいただくとともに、中東などでの販売チャネルの開拓を目指しています。



出展概要





イベント:

DUBAI DESIGN WEEK 2023

~NOTHING HAPPENS IF NOTHING HAPPENS BY ISOLA

会期:

2023年11月7日(火)~11月13日(月) 10:00 - 19:00

会場:

Dubai Design District, Building 6

イベント公式サイト:

https://isola.design/event.php?eventGK=IEA9620P

出展作品紹介ページ:

https://isola.design/Designer-Projects-dew



VITROについて







VITROは試験管を意味し、高橋良爾が代表を務める実験的なプロダクト・サービスをつくるほぼひとりメーカー。これまでに、線香花火のような照明Dewや鉛筆の万歩計Trace、世界最小級のArduino 8pinoなどを制作。テクノロジーとデザインをかけ合わせることで、ワクワクするような生活を作ることを目標としています。グッドデザイン賞ベスト100受賞やミラノサローネサテリテの永久保存作品に選定されるなど。



100BANCHにはDEWプロジェクトがGARAGE Program68期生として採択され、活動を行っています。

プロジェクトページ:

https://100banch.com/projects/dew



100BANCHについて







「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもとに、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む複合施設です。パナソニックが創業100周年を迎えることを機に、「常識にとらわれない若いエネルギーの集まりが、100年先の未来を豊かにしていく」という思いから2017年7月7日に設立。



以来、野心的な若者が未来を創造していく一歩を、24時間365日実験可能な「場所」とともに、各分野の第一人者であるメンターによるアドバイス、年間100を超えるイベントや大型展示会などでの発信の「機会」を提供して支援。応募総数約929件のうち、308プロジェクトを採択(2023年6月30日現在)し、加速支援を行っています。



100BANCH Webサイト:

https://100banch.com/



