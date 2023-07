[アイグッズ株式会社]

~ベルギー・ブリュッセルにて品質管理へのこだわりをスピーチ~



オリジナルグッズを企画製造するアイグッズ株式会社(本社:東京都渋谷区)は2023年7月9日、ベルギーの首都ブリュッセルにて執り行われた欧州品質研究協会(ESQR)主催2023年度授賞式に参加しました。授賞式の中では『国際品質優秀ダイヤモンド賞』受賞企業として、品質管理に対するこだわりをスピーチしました。









国際品質優秀ダイヤモンド賞とは、スイスに本部を置く品質向上技術の認識と研究を目的とした組織、欧州品質研究協会(ESQR)が運営する品質の表彰です。本賞は品質管理戦略において最も優れた実践と成果を上げた世界中の組織、企業、行政、個人を表彰するもので、過去には、メーカー事業を営む花王、アサヒグループ食品、また大手広告企業の凸版印刷、大日本印刷など、日本を代表する企業が表彰されています。

今回、当社の法人向けオリジナルグッズの企画製造における品質管理への取り組みを評価いただきました。



業界の悪しき慣習を変革 すべてのステークホルダーが安心できる品質管理を宣言





授賞式当日は、当社社員が登壇し品質管理に対するスピーチを行いました。当社はものづくり業界では通常とされる中間流通の仕組みを排除し、グッズの企画・デザイン・生産・貿易、すべての工程を自社で管理する取り組みを創業時から徹底しています。さらに2022年にはISO9001およびISO14001の取得に至り、「責任の所在が明確で安心感がある」「未然にトラブルを防げている」と、高い品質基準が求められる百貨店・ラグジュアリーブランド・ナショナルブランド様にも安心してご依頼いただいています。



こうした取り組みを引き続き積極的に取り入れ、また基準を年々アップデートさせ、品質を追求し続ける姿勢を世界へ表明しました。













今後の当社方針 ~品質管理でサステナブルなものづくりに拍車を~





企業活動において、「持続可能性」が叫ばれる現代。管理が整っていない付け焼き刃の製造現場はトラブルを頻出させる要因となり、場合によっては大量の再生産や、大量廃棄につながってしまいます。当社は一つひとつの徹底した品質管理を通してお客様へ安全・安心のグッズをご提供できるほか、無駄な工程を省くことが地球環境へ配慮した生産を実現させると確信しています。



当社は今後も体制強化により一層邁進するほか、新たな素材や製造技術の導入等、常に最新の技術を取り入れ、サステナブルなものづくりの第一線を牽引して参ります。





【授賞式概要】

主催:欧州品質研究協会ESQR(EuropeanSociety for QualityResearch)

開催日:2023年7月9日

開催場所:ベルギー・ブリュッセル / Le Plazaホテル

当日の様子 動画:https://www.youtube.com/watch?v=jbQpKwk5HQs



【受賞概要】

表彰名:国際品質優秀ダイヤモンド賞

受賞日:2023年5月

【会社概要】

社名:アイグッズ株式会社

代表者:代表取締役 三木 章平

設立:2016年1月20日

資本金:3,000万円

HP:www.i-goods.co.jp

本社所在地:東京都渋谷区恵比寿1丁目23−23 恵比寿スクエア6F

TEL:03-6447-7742

事業内容:フルオーダーメイドのオリジナルグッズ、ノベルティのデザイン・製造・販売及び輸出入



【アイグッズとは】

フルオーダーオリジナルグッズの企画生産がコア事業。百貨店外商・アパレル・化粧品・コンサート業界の販売用雑貨、ノベルティや製品用資材を製造してきた当社ですが、コロナウイルスの感染拡大に伴い、創業以来培ってきた輸入・生産管理技術を活用し、2020年2月から業界に先駆けて様々なウイルス対策グッズの製造やグッズ情報を積極的に発信しています。さらには、高まるSDGs需要に対し、企業のサステナブルな取り組みを後押ししたいと考え、サステナブルなOEM事業・SDGsに関する情報発信を開始しました。他にも消費者に直接サステナブルな選択肢を提供したいという思いから、コーヒー粉を再利用した「SUS coffee」ブランドの立ち上げも行っています。このように、社会の要請を敏感に察知し、スピーディーに事業展開を行うことで斜陽化著しいものづくり業界にありながら、安定成長を実現。『アジア太平洋地域の急成長企業ランキング』では、対象企業100万社以上の中、2021年に総合45位、2022年には総合39位、国内製造業では日本1位にランクインするなど、国内外で高い評価を受けています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/20-11:46)